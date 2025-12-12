The theme so far this offseason has been free agents staying put, which means, apart from the usual closer carousel, not a lot has changed since our last mock draft over a month ago.

But the format has. Rather than another Rotisserie draft, we made our second bite at the 2026 apple Head-to-Head points.

Historically, it's been known as the format that favors pitchers, but more accurately, it's the more forgiving format for pitchers. When aces used to handle 220-plus innings, yeah, they had a big scoring advantage, but as their workload expectations have diminished, the distinctions at the position have lessened. You'll notice that apart from Tarik Skubal, Garrett Crochet, and Paul Skenes, only one starting pitcher (Jacob deGrom, surprisingly enough) went off the board before Round 4. That's not so unlike the way we draft starting pitchers in Rotisserie.

The new point of emphasis in Head-to-Head points leagues is impact bats, which, of course, have always been a big draw in Fantasy Baseball, but savvy drafters have come to realize it goes double for a smaller format like this one. With only nine hitter spots to fill, each one matters all the more.

What's the toughest place to get an impact bat right now? Second base, and you'll see how drafters stretched to fill that position in this one. Compared to NFBC ADP, Ketel Marte went 13 spots earlier than average, Brice Turang went 10 spots earlier, Luke Keaschall 73 spots earlier, Nico Hoerner 29 spots earlier, Jose Altuve 23 spots earlier, Jackson Holliday 25 spots earlier, Ozzie Albies 52 spots earlier, Brandon Lowe 63 spots earlier, and, well, you get the idea.

The biggest climber there, Keaschall, owes something to the difference in scoring format, and you may say it's unfair to compare Rotisserie ADP to a Head-to-Head points draft, but it actually bolsters the point I'm making. More in this format than any other, people don't want to get left out at the position.

So is it worth it? It can be! But I'm not sure it is for second base in 2026. The truth is that apart from Marte, Jazz Chisholm, and maybe Turang, there isn't much impact to be found there, and you're not going to will it into existence by taking a player earlier. Jose Altuve, who was drafted in Round 7 of this one, averaged 2.8 Head-to-Head points per game last year. So did Jorge Polanco and Gleyber Torres, who were drafted in Rounds 19 and 21, respectively. Sure, I'd rather have Altuve -- or Jackson Holliday or Ozzie Albies, who all present more upside than Polanco and Torres. But their most likely scenarios, at least for this scoring format, aren't different enough to justify the upcharge.

Yes, finding impact at every position is critical in this format, but you have to recognize when there's no more impact to be found. To me, chasing it makes a little more sense at third base, where the drop-off is continual rather than plateaued, but I may just be trying to justify my pick of Isaac Paredes, 97 spots ahead of ADP. He's underrated, I tells ya!

Here's who all took part in this draft:

1) Raymond Atherton, Fantasy Aceball (@RaymondAtherton)

2) Drew Klein, The Dynasty Guru (@dynastyguru)

3) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now

4) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)

5) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)

6) Doc Eisenhauer, Scout the Statline (@DocEisenhauer)

7) Sean Millerick, Marlin Maniac (@miasportsminute)

8) Dan Schneier, CBS Sports

9) Tim Kanak, Prospect Warehouse (@fantasyaceball)

10) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

11) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)

12) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)

And here are a few other takeaways: