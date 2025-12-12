luke-keaschall.jpg

The theme so far this offseason has been free agents staying put, which means, apart from the usual closer carousel, not a lot has changed since our last mock draft over a month ago.

But the format has. Rather than another Rotisserie draft, we made our second bite at the 2026 apple Head-to-Head points.

Historically, it's been known as the format that favors pitchers, but more accurately, it's the more forgiving format for pitchers. When aces used to handle 220-plus innings, yeah, they had a big scoring advantage, but as their workload expectations have diminished, the distinctions at the position have lessened. You'll notice that apart from Tarik Skubal, Garrett Crochet, and Paul Skenes, only one starting pitcher (Jacob deGrom, surprisingly enough) went off the board before Round 4. That's not so unlike the way we draft starting pitchers in Rotisserie.

The new point of emphasis in Head-to-Head points leagues is impact bats, which, of course, have always been a big draw in Fantasy Baseball, but savvy drafters have come to realize it goes double for a smaller format like this one. With only nine hitter spots to fill, each one matters all the more.

What's the toughest place to get an impact bat right now? Second base, and you'll see how drafters stretched to fill that position in this one. Compared to NFBC ADP, Ketel Marte went 13 spots earlier than average, Brice Turang went 10 spots earlier, Luke Keaschall 73 spots earlier, Nico Hoerner 29 spots earlier, Jose Altuve 23 spots earlier, Jackson Holliday 25 spots earlier, Ozzie Albies 52 spots earlier, Brandon Lowe 63 spots earlier, and, well, you get the idea.

The biggest climber there, Keaschall, owes something to the difference in scoring format, and you may say it's unfair to compare Rotisserie ADP to a Head-to-Head points draft, but it actually bolsters the point I'm making. More in this format than any other, people don't want to get left out at the position.

So is it worth it? It can be! But I'm not sure it is for second base in 2026. The truth is that apart from Marte, Jazz Chisholm, and maybe Turang, there isn't much impact to be found there, and you're not going to will it into existence by taking a player earlier. Jose Altuve, who was drafted in Round 7 of this one, averaged 2.8 Head-to-Head points per game last year. So did Jorge Polanco and Gleyber Torres, who were drafted in Rounds 19 and 21, respectively. Sure, I'd rather have Altuve -- or Jackson Holliday or Ozzie Albies, who all present more upside than Polanco and Torres. But their most likely scenarios, at least for this scoring format, aren't different enough to justify the upcharge.

Yes, finding impact at every position is critical in this format, but you have to recognize when there's no more impact to be found. To me, chasing it makes a little more sense at third base, where the drop-off is continual rather than plateaued, but I may just be trying to justify my pick of Isaac Paredes, 97 spots ahead of ADP. He's underrated, I tells ya!

Here's who all took part in this draft:

1) Raymond Atherton, Fantasy Aceball (@RaymondAtherton)
2) Drew Klein, The Dynasty Guru (@dynastyguru)
3) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now
4) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
5) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)
6) Doc Eisenhauer, Scout the Statline (@DocEisenhauer)
7) Sean Millerick, Marlin Maniac (@miasportsminute)
8) Dan Schneier, CBS Sports
9) Tim Kanak, Prospect Warehouse (@fantasyaceball)
10) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
11) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)
12) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)

And here are a few other takeaways:

  • This draft was scheduled to coincide with the end of the Winter Meetings, but they didn't influence the results much. Pete Alonso got a little bit of a bump with his move from the Mets to the Orioles -- which you could argue is a park upgrade, though I suspect he's losing more than he gains with Juan Soto no longer hitting in front of him. Really, he, Matt Olson, Bryce Harper, Rafael Devers, and Freddie Freeman should go off the board in quick succession, and they still did in this one. Freeman was actually the first drafted, even though I rank him last, fearing some age-related decline, but the scoring format does favor him.
  • I had expected Trey Yesavage to fly up draft boards given his postseason heroics, crazy minor league strikeout numbers, and already legendary splitter, but I'm continuing to find the cost to be quite reasonable, grabbing him 135th overall in this one. Sure, for all the high points, there were some inconsistencies, mostly related to walks, but pitchers like Sandy Alcantara, Michael King, and Emmet Sheehan have greater questions to answer. All three went before Yesavage here.
  • Head-to-Head points is the format where SPARPs take on significance, with the theory being that a relief pitcher-eligible starter can outscore the typical closer, and among the pitchers taken who fit that description were Ryne Nelson (144th overall), Ian Seymour (179th), and Reid Detmers (231st). The Troy Melton pick (145th) was also probably made with that strategy in mind, though the Tigers' intentions for him aren't so clear. Believe it or not, Cody Ponce (213th) and Anthony Kay (223rd), who are both returning to the majors after successful stints in East Asia, are SPARPs as well, retaining RP eligibility from their previous time in the majors.
  • Speaking of East Asia, a trio of Japanese stars who are expected to sign in the majors were all selected in this draft, with starting pitcher Tatsuya Imai going 177th and third basemen Munetaka Murakami and Kazuma Okamoto going 184th and 251st, respectively. That's later than they'll go once they sign, so I'm not sure having them in this mock draft is illustrative of anything. Imai feels like the can't-miss option of the three, but Murakami and Okamoto should help to alleviate the scarcity at third base. For this format, Okamoto might actually be the more attractive of the two since he doesn't have Murakami's strikeout concerns, but Murakami's power could be so massive that the strikeouts don't even matter. For a more detailed analysis of these players, check out Chris Towers' recent article.
 

PICK BY PICK

 

TEAM BY TEAM

 
 

ROUND 1

 

1

Aaron Judge, OF, NYY

 

Aaron Judge, OF, NYY

1

2

Shohei Ohtani, DH, LAD

 

Junior Caminero, 3B, TB

24

3

Juan Soto, OF, NYM

 

William Contreras, C, MIL

25

4

Jose Ramirez, 3B, CLE

 

Geraldo Perdomo, SS, ARI

48

5

Bobby Witt, SS, KC

 

Alex Bregman, 3B, BOS

49

6

Corbin Carroll, OF, ARI

 

Yandy Diaz, 1B, TB

72

7

Tarik Skubal, SP, DET

 

Nico Hoerner, 2B, CHC

73

8

Ronald Acuna, OF, ATL

 

Randy Arozarena, OF, SEA

96

9

Gunnar Henderson, SS, BAL

 

Steven Kwan, OF, CLE

97

10

Kyle Tucker, OF, CHC

 

Ranger Suarez, SP, PHI

120

11

Francisco Lindor, SS, NYM

 

Sandy Alcantara, SP, MIA

121

12

Garrett Crochet, SP, BOS

 

Ryne Nelson, SP, ARI

144

 

ROUND 2

 

Troy Melton, RP, DET

145

13

Kyle Schwarber, DH, PHI

 

Merrill Kelly, SP, TEX

168

14

Paul Skenes, SP, PIT

 

Carlos Rodon, SP, NYY

169

15

Cal Raleigh, C, SEA

 

Corbin Burnes, SP, ARI

192

16

Nick Kurtz, 1B, ATH

 

Will Warren, SP, NYY

193

17

Vladimir Guerrero, 1B, TOR

 

Joe Boyle, SP, TB

216

18

Julio Rodriguez, OF, SEA

 

Spencer Arrighetti, SP, HOU

217

19

Freddie Freeman, 1B, LAD

 

Chad Patrick, SP, MIL

240

20

Elly De La Cruz, SS, CIN

 

Reese Olson, SP, DET

241

21

Ketel Marte, 2B, ARI

 

22

Pete Alonso, 1B, BAL

 

Corbin Carroll, OF, ARI

6

23

Fernando Tatis, OF, SD

 

Freddie Freeman, 1B, LAD

19

24

Junior Caminero, 3B, TB

 

Manny Machado, 3B, SD

30

 

ROUND 3

 

Logan Webb, SP, SF

43

25

William Contreras, C, MIL

 

Cody Bellinger, OF, NYY

54

26

Jacob deGrom, SP, TEX

 

C.J. Abrams, SS, WAS

67

27

Trea Turner, SS, PHI

 

Spencer Schwellenbach, SP, ATL

78

28

Rafael Devers, 1B, SF

 

Eury Perez, SP, MIA

91

29

Matt Olson, 1B, ATL

 

Tyler Soderstrom, OF, ATH

102

30

Manny Machado, 3B, SD

 

Jackson Holliday, 2B, BAL

115

31

Yordan Alvarez, DH, HOU

 

Michael King, SP, SD

126

32

Jazz Chisholm, 2B, NYY

 

Josh Hader, RP, HOU

139

33

James Wood, OF, WAS

 

Carter Jensen, C, KC

150

34

Jackson Chourio, OF, MIL

 

Robbie Ray, SP, SF

163

35

Bryce Harper, 1B, PHI

 

Jeff Hoffman, RP, TOR

174

36

Mookie Betts, SS, LAD

 

JJ Wetherholt, SS, STL

187

 

ROUND 4

 

Alec Burleson, OF, STL

198

37

Wyatt Langford, OF, TEX

 

Kyle Finnegan, RP, DET

211

38

Cristopher Sanchez, SP, PHI

 

Caleb Durbin, 3B, MIL

222

39

Chris Sale, SP, ATL

 

Justin Steele, SP, CHC

235

40

Pete Crow-Armstrong, OF, CHC

Jasson Dominguez, OF, NYY

246

41

Yoshinobu Yamamoto, SP, LAD

42

Brent Rooker, OF, ATH

 

Garrett Crochet, SP, BOS

12

43

Logan Webb, SP, SF

 

Kyle Schwarber, DH, PHI

13

44

Freddy Peralta, SP, MIL

 

Mookie Betts, SS, LAD

36

45

Roman Anthony, OF, BOS

 

Wyatt Langford, OF, TEX

37

46

Hunter Brown, SP, HOU

 

Hunter Greene, SP, CIN

60

47

Cole Ragans, SP, KC

 

Byron Buxton, OF, MIN

61

48

Geraldo Perdomo, SS, ARI

 

George Kirby, SP, SEA

84

 

ROUND 5

 

Shea Langeliers, C, ATH

85

49

Alex Bregman, 3B, BOS

 

Brandon Woodruff, SP, MIL

108

50

Maikel Garcia, 3B, KC

 

Brandon Lowe, 2B, TB

109

51

Brice Turang, 2B, MIL

 

Michael Busch, 1B, CHC

132

52

Logan Gilbert, SP, SEA

 

Matt Chapman, 3B, SF

133

53

Jarren Duran, OF, BOS

 

Jacob Misiorowski, SP, MIL

156

54

Cody Bellinger, OF, NYY

 

Teoscar Hernandez, OF, LAD

157

55

Bryan Woo, SP, SEA

 

Ryan Helsley, RP, BAL

180

56

Max Fried, SP, NYY

 

Trevor Megill, RP, MIL

181

57

Riley Greene, OF, DET

 

Jack Flaherty, SP, DET

204

58

Josh Naylor, 1B, SEA

 

Shane Baz, SP, TB

205

59

Austin Riley, 3B, ATL

 

Andrew Painter, SP, PHI

228

60

Hunter Greene, SP, CIN

 

Noah Cameron, SP, KC

229

 

ROUND 6

 

Jonathan Aranda, 1B, TB

252

61

Byron Buxton, OF, MIN

 

62

George Springer, OF, TOR

 

Gunnar Henderson, SS, BAL

9

63

Corey Seager, SS, TEX

 

Nick Kurtz, 1B, ATH

16

64

Luke Keaschall, 2B, MIN

 

James Wood, OF, WAS

33

65

Framber Valdez, SP, HOU

 

Pete Crow-Armstrong, OF, CHC

40

66

Vinnie Pasquantino, 1B, KC

 

Riley Greene, OF, DET

57

67

C.J. Abrams, SS, WAS

 

Luke Keaschall, 2B, MIN

64

68

Eugenio Suarez, 3B, SEA

 

Kyle Bradish, SP, BAL

81

69

Ben Rice, 1B, NYY

 

Chase Burns, SP, CIN

88

70

Jackson Merrill, OF, SD

 

Nolan McLean, SP, NYM

105

71

Zachary Neto, SS, LAA

 

Mason Miller, RP, SD

112

72

Yandy Diaz, 1B, TB

 

Emmet Sheehan, SP, LAD

129

 

ROUND 7

 

Drake Baldwin, C, ATL

136

73

Nico Hoerner, 2B, CHC

 

Devin Williams, RP, NYM

153

74

Joe Ryan, SP, MIN

 

Connelly Early, SP, BOS

160

75

Andrew Abbott, SP, CIN

 

Tatsuya Imai, SP, FA

177

76

Dylan Cease, SP, TOR

 

Munetaka Murakami, 3B, FA

184

77

Sonny Gray, SP, BOS

 

Andy Pages, OF, LAD

201

78

Spencer Schwellenbach, SP, ATL

Grayson Rodriguez, SP, LAA

208

79

Jose Altuve, 2B, HOU

 

Dylan Beavers, OF, BAL

225

80

Christian Yelich, DH, MIL

 

Colt Emerson, SS, SEA

232

81

Kyle Bradish, SP, BAL

 

Braxton Ashcraft, RP, PIT

249

82

Blake Snell, SP, LAD

 

83

Seiya Suzuki, OF, CHC

 

Shohei Ohtani, DH, LAD

2

84

George Kirby, SP, SEA

 

Fernando Tatis, OF, SD

23

 

ROUND 8

 

Jacob deGrom, SP, TEX

26

85

Shea Langeliers, C, ATH

 

Cole Ragans, SP, KC

47

86

Jesus Luzardo, SP, PHI

 

Maikel Garcia, 3B, KC

50

87

Isaac Paredes, 3B, HOU

 

Zachary Neto, SS, LAA

71

88

Chase Burns, SP, CIN

 

Joe Ryan, SP, MIN

74

89

Hunter Goodman, C, COL

 

Marcus Semien, 2B, NYM

95

90

Jeremy Pena, SS, HOU

 

Brandon Nimmo, OF, TEX

98

91

Eury Perez, SP, MIA

 

Pablo Lopez, SP, MIN

119

92

Luis Castillo, SP, SEA

 

Spencer Torkelson, 1B, DET

122

93

Zack Wheeler, SP, PHI

 

Jakob Marsee, OF, MIA

143

94

Michael Harris, OF, ATL

 

Adley Rutschman, C, BAL

146

95

Marcus Semien, 2B, NYM

 

Matthew Boyd, SP, CHC

167

96

Randy Arozarena, OF, SEA

 

Drew Rasmussen, SP, TB

170

 

ROUND 9

 

Robert Suarez, RP, ATL

191

97

Steven Kwan, OF, CLE

 

MacKenzie Gore, SP, WAS

194

98

Brandon Nimmo, OF, TEX

 

Daniel Palencia, RP, CHC

215

99

Gerrit Cole, SP, NYY

 

Brady Singer, SP, CIN

218

100

Kevin Gausman, SP, TOR

 

Kerry Carpenter, OF, DET

239

101

Salvador Perez, C, KC

 

Shane Smith, SP, CHW

242

102

Tyler Soderstrom, OF, ATH

 

103

Nick Pivetta, SP, SD

 

Tarik Skubal, SP, DET

7

104

Tyler Glasnow, SP, LAD

 

Julio Rodriguez, OF, SEA

18

105

Nolan McLean, SP, NYM

 

Yordan Alvarez, DH, HOU

31

106

Bo Bichette, SS, TOR

 

Brent Rooker, OF, ATH

42

107

Ozzie Albies, 2B, ATL

 

Bryan Woo, SP, SEA

55

108

Brandon Woodruff, SP, MIL

 

Vinnie Pasquantino, 1B, KC

66

 

ROUND 10

 

Jose Altuve, 2B, HOU

79

109

Brandon Lowe, 2B, TB

 

Jeremy Pena, SS, HOU

90

110

Agustin Ramirez, C, MIA

 

Nick Pivetta, SP, SD

103

111

Trevor Rogers, SP, BAL

 

Will Smith, C, LAD

114

112

Mason Miller, RP, SD

 

Andres Munoz, RP, SEA

127

113

Spencer Strider, SP, ATL

 

Kris Bubic, SP, KC

138

114

Will Smith, C, LAD

 

Nathan Eovaldi, SP, TEX

151

115

Jackson Holliday, 2B, BAL

 

Shota Imanaga, SP, CHC

162

116

Edwin Diaz, RP, NYM

 

Addison Barger, 3B, TOR

175

117

Kyle Stowers, OF, MIA

 

Jo Adell, OF, LAA

186

118

Cade Horton, SP, CHC

 

Bailey Ober, SP, MIN

199

119

Pablo Lopez, SP, MIN

 

Robby Snelling, SP, MIA

210

120

Ranger Suarez, SP, PHI

 

Anthony Kay, RP, CHW

223

 

ROUND 11

 

Luis Arraez, 1B, SD

234

121

Sandy Alcantara, SP, MIA

 

Pete Fairbanks, RP, TB

247

122

Spencer Torkelson, 1B, DET

 

123

Jhoan Duran, RP, PHI

 

Bobby Witt, SS, KC

5

124

Trevor Story, SS, BOS

 

Elly De La Cruz, SS, CIN

20

125

Bryan Reynolds, OF, PIT

 

Matt Olson, 1B, ATL

29

126

Michael King, SP, SD

 

Freddy Peralta, SP, MIL

44

127

Andres Munoz, RP, SEA

 

Jarren Duran, OF, BOS

53

128

Max Muncy, 3B, LAD

 

Eugenio Suarez, 3B, SEA

68

129

Emmet Sheehan, SP, LAD

 

Sonny Gray, SP, BOS

77

130

Jurickson Profar, OF, ATL

 

Luis Castillo, SP, SEA

92

131

Cameron Schlittler, SP, NYY

 

Salvador Perez, C, KC

101

132

Michael Busch, 1B, CHC

 

Edwin Diaz, RP, NYM

116

 

ROUND 12

 

Bryan Reynolds, OF, PIT

125

133

Matt Chapman, 3B, SF

 

Ian Happ, OF, CHC

140

134

Cade Smith, RP, CLE

 

Zac Gallen, SP, ARI

149

135

Trey Yesavage, SP, TOR

 

Xavier Edwards, 2B, MIA

164

136

Drake Baldwin, C, ATL

 

Raisel Iglesias, RP, ATL

173

137

Jacob Wilson, SS, ATH

 

Shane McClanahan, SP, TB

188

138

Kris Bubic, SP, KC

 

Brayan Bello, SP, BOS

197

139

Josh Hader, RP, HOU

 

Luis Robert, OF, CHW

212

140

Ian Happ, OF, CHC

 

Seth Lugo, SP, KC

221

141

Taylor *Ward, OF, BAL

 

Adolis Garcia, OF, TEX

236

142

Gavin Williams, SP, CLE

 

Nick Martinez, SP, CIN

245

143

Jakob Marsee, OF, MIA

 

144

Ryne Nelson, SP, ARI

 

Juan Soto, OF, NYM

3

 

ROUND 13

 

Pete Alonso, 1B, BAL

22

145

Troy Melton, RP, DET

 

Trea Turner, SS, PHI

27

146

Adley Rutschman, C, BAL

 

Hunter Brown, SP, HOU

46

147

David Bednar, RP, NYY

 

Brice Turang, 2B, MIL

51

148

Ryan Pepiot, SP, TB

 

Jackson Merrill, OF, SD

70

149

Zac Gallen, SP, ARI

 

Andrew Abbott, SP, CIN

75

150

Carter Jensen, C, KC

 

Michael Harris, OF, ATL

94

151

Nathan Eovaldi, SP, TEX

 

Gerrit Cole, SP, NYY

99

152

Oneil Cruz, OF, PIT

 

Cade Horton, SP, CHC

118

153

Devin Williams, RP, NYM

 

Jhoan Duran, RP, PHI

123

154

Bubba Chandler, SP, PIT

 

Gavin Williams, SP, CLE

142

155

Mike Trout, OF, LAA

 

David Bednar, RP, NYY

147

156

Jacob Misiorowski, SP, MIL

 

Jordan Westburg, 3B, BAL

166

 

ROUND 14

 

Yainer Diaz, C, HOU

171

157

Teoscar Hernandez, OF, LAD

 

Colson Montgomery, SS, CHW

190

158

Nick Lodolo, SP, CIN

 

Jack Leiter, SP, TEX

195

159

Shane Bieber, SP, TOR

 

Samuel Basallo, C, BAL

214

160

Connelly Early, SP, BOS

 

Sal Frelick, OF, MIL

219

161

Aroldis Chapman, RP, BOS

 

Jared Jones, SP, PIT

238

162

Shota Imanaga, SP, CHC

 

Mickey Moniak, OF, COL

243

163

Robbie Ray, SP, SF

 

164

Xavier Edwards, 2B, MIA

 

Ronald Acuna, OF, ATL

8

165

Tanner Bibee, SP, CLE

 

Vladimir Guerrero, 1B, TOR

17

166

Jordan Westburg, 3B, BAL

 

Jazz Chisholm, 2B, NYY

32

167

Matthew Boyd, SP, CHC

 

Yoshinobu Yamamoto, SP, LAD

41

168

Merrill Kelly, SP, TEX

 

Max Fried, SP, NYY

56

 

ROUND 15

 

Framber Valdez, SP, HOU

65

169

Carlos Rodon, SP, NYY

 

Christian Yelich, DH, MIL

80

170

Drew Rasmussen, SP, TB

 

Hunter Goodman, C, COL

89

171

Yainer Diaz, C, HOU

 

Tyler Glasnow, SP, LAD

104

172

Carlos Estevez, RP, KC

 

Spencer Strider, SP, ATL

113

173

Raisel Iglesias, RP, ATL

 

Max Muncy, 3B, LAD

128

174

Jeff Hoffman, RP, TOR

 

Jacob Wilson, SS, ATH

137

175

Addison Barger, 3B, TOR

 

Oneil Cruz, OF, PIT

152

176

Joe Musgrove, SP, SD

 

Aroldis Chapman, RP, BOS

161

177

Tatsuya Imai, SP, FA

 

Joe Musgrove, SP, SD

176

178

Roki Sasaki, SP, LAD

 

Willy Adames, SS, SF

185

179

Ian Seymour, RP, TB

 

Trent Grisham, OF, NYY

200

180

Ryan Helsley, RP, BAL

 

Lawrence Butler, OF, ATH

209

 

ROUND 16

 

Bryce Miller, SP, SEA

224

181

Trevor Megill, RP, MIL

 

Kodai Senga, SP, NYM

233

182

Sal Stewart, 1B, CIN

 

Kenley Jansen, RP, LAA

248

183

Emilio Pagan, RP, CIN

 

184

Munetaka Murakami, 3B, FA

 

Francisco Lindor, SS, NYM

11

185

Willy Adames, SS, SF

 

Paul Skenes, SP, PIT

14

186

Jo Adell, OF, LAA

 

Bryce Harper, 1B, PHI

35

187

JJ Wetherholt, SS, STL

 

Cristopher Sanchez, SP, PHI

38

188

Shane McClanahan, SP, TB

 

Austin Riley, 3B, ATL

59

189

Kevin McGonigle, SS, DET

 

George Springer, OF, TOR

62

190

Colson Montgomery, SS, CHW

Seiya Suzuki, OF, CHC

83

191

Robert Suarez, RP, ATL

 

Jesus Luzardo, SP, PHI

86

192

Corbin Burnes, SP, ARI

 

Ozzie Albies, 2B, ATL

107

 

ROUND 17

 

Agustin Ramirez, C, MIA

110

193

Will Warren, SP, NYY

 

Cameron Schlittler, SP, NYY

131

194

MacKenzie Gore, SP, WAS

 

Cade Smith, RP, CLE

134

195

Jack Leiter, SP, TEX

 

Mike Trout, OF, LAA

155

196

Aaron Nola, SP, PHI

 

Nick Lodolo, SP, CIN

158

197

Brayan Bello, SP, BOS

 

Ian Seymour, RP, TB

179

198

Alec Burleson, OF, STL

 

Sal Stewart, 1B, CIN

182

199

Bailey Ober, SP, MIN

 

Edward Cabrera, SP, MIA

203

200

Trent Grisham, OF, NYY

 

Konnor Griffin, SS, PIT

206

201

Andy Pages, OF, LAD

 

Parker Messick, SP, CLE

227

202

Quinn Priester, SP, MIL

 

Zebby Matthews, SP, MIN

230

203

Edward Cabrera, SP, MIA

 

Kazuma Okamoto, 3B, FA

251

204

Jack Flaherty, SP, DET

 

ROUND 18

 

Jose Ramirez, 3B, CLE

4

205

Shane Baz, SP, TB

 

Ketel Marte, 2B, ARI

21

206

Konnor Griffin, SS, PIT

 

Rafael Devers, 1B, SF

28

207

Hurston Waldrep, SP, ATL

 

Roman Anthony, OF, BOS

45

208

Grayson Rodriguez, SP, LAA

 

Logan Gilbert, SP, SEA

52

209

Lawrence Butler, OF, ATH

 

Ben Rice, 1B, NYY

69

210

Robby Snelling, SP, MIA

 

Dylan Cease, SP, TOR

76

211

Kyle Finnegan, RP, DET

 

Zack Wheeler, SP, PHI

93

212

Luis Robert, OF, CHW

 

Kevin Gausman, SP, TOR

100

213

Cody Ponce, RP, TOR

 

Kyle Stowers, OF, MIA

117

214

Samuel Basallo, C, BAL

 

Trevor Story, SS, BOS

124

215

Daniel Palencia, RP, CHC

 

Taylor *Ward, OF, BAL

141

216

Joe Boyle, SP, TB

 

Ryan Pepiot, SP, TB

148

 

ROUND 19

 

Tanner Bibee, SP, CLE

165

217

Spencer Arrighetti, SP, HOU

 

Carlos Estevez, RP, KC

172

218

Brady Singer, SP, CIN

 

Kevin McGonigle, SS, DET

189

219

Sal Frelick, OF, MIL

 

Aaron Nola, SP, PHI

196

220

Jorge Polanco, 2B, SEA

 

Cody Ponce, RP, TOR

213

221

Seth Lugo, SP, KC

 

Jorge Polanco, 2B, SEA

220

222

Caleb Durbin, 3B, MIL

 

Grant Holmes, SP, ATL

237

223

Anthony Kay, RP, CHW

 

Logan Henderson, SP, MIL

244

224

Bryce Miller, SP, SEA

 

225

Dylan Beavers, OF, BAL

 

Kyle Tucker, OF, CHC

10

226

Jonah Tong, SP, NYM

 

Cal Raleigh, C, SEA

15

227

Parker Messick, SP, CLE

 

Jackson Chourio, OF, MIL

34

228

Andrew Painter, SP, PHI

 

Chris Sale, SP, ATL

39

 

ROUND 20

 

Josh Naylor, 1B, SEA

58

229

Noah Cameron, SP, KC

 

Corey Seager, SS, TEX

63

230

Zebby Matthews, SP, MIN

 

Blake Snell, SP, LAD

82

231

Reid Detmers, RP, LAA

 

Isaac Paredes, 3B, HOU

87

232

Colt Emerson, SS, SEA

 

Bo Bichette, SS, TOR

106

233

Kodai Senga, SP, NYM

 

Trevor Rogers, SP, BAL

111

234

Luis Arraez, 1B, SD

 

Jurickson Profar, OF, ATL

130

235

Justin Steele, SP, CHC

 

Trey Yesavage, SP, TOR

135

236

Adolis Garcia, OF, TEX

 

Bubba Chandler, SP, PIT

154

237

Grant Holmes, SP, ATL

 

Shane Bieber, SP, TOR

159

238

Jared Jones, SP, PIT

 

Roki Sasaki, SP, LAD

178

239

Kerry Carpenter, OF, DET

 

Emilio Pagan, RP, CIN

183

240

Chad Patrick, SP, MIL

 

Quinn Priester, SP, MIL

202

 

ROUND 21

 

Hurston Waldrep, SP, ATL

207

241

Reese Olson, SP, DET

 

Jonah Tong, SP, NYM

226

242

Shane Smith, SP, CHW

 

Reid Detmers, RP, LAA

231

243

Mickey Moniak, OF, COL

 

Gleyber Torres, 2B, DET

250

244

Logan Henderson, SP, MIL

 
 
 

245

Nick Martinez, SP, CIN

 
 
 

246

Jasson Dominguez, OF, NYY

 
 
 

247

Pete Fairbanks, RP, TB

 
 
 

248

Kenley Jansen, RP, LAA

 
 
 

249

Braxton Ashcraft, RP, PIT

 
 
 

250

Gleyber Torres, 2B, DET

 
 
 

251

Kazuma Okamoto, 3B, FA

 
 
 

252

Jonathan Aranda, 1B, TB

 
 
 