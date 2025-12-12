Fantasy Baseball: First H2H points mock draft for 2026 underscores the scarcity at second base
This mock also underscores changes to the draft pool following moves made at Winter Meetings
The theme so far this offseason has been free agents staying put, which means, apart from the usual closer carousel, not a lot has changed since our last mock draft over a month ago.
But the format has. Rather than another Rotisserie draft, we made our second bite at the 2026 apple Head-to-Head points.
Historically, it's been known as the format that favors pitchers, but more accurately, it's the more forgiving format for pitchers. When aces used to handle 220-plus innings, yeah, they had a big scoring advantage, but as their workload expectations have diminished, the distinctions at the position have lessened. You'll notice that apart from Tarik Skubal, Garrett Crochet, and Paul Skenes, only one starting pitcher (Jacob deGrom, surprisingly enough) went off the board before Round 4. That's not so unlike the way we draft starting pitchers in Rotisserie.
The new point of emphasis in Head-to-Head points leagues is impact bats, which, of course, have always been a big draw in Fantasy Baseball, but savvy drafters have come to realize it goes double for a smaller format like this one. With only nine hitter spots to fill, each one matters all the more.
What's the toughest place to get an impact bat right now? Second base, and you'll see how drafters stretched to fill that position in this one. Compared to NFBC ADP, Ketel Marte went 13 spots earlier than average, Brice Turang went 10 spots earlier, Luke Keaschall 73 spots earlier, Nico Hoerner 29 spots earlier, Jose Altuve 23 spots earlier, Jackson Holliday 25 spots earlier, Ozzie Albies 52 spots earlier, Brandon Lowe 63 spots earlier, and, well, you get the idea.
The biggest climber there, Keaschall, owes something to the difference in scoring format, and you may say it's unfair to compare Rotisserie ADP to a Head-to-Head points draft, but it actually bolsters the point I'm making. More in this format than any other, people don't want to get left out at the position.
So is it worth it? It can be! But I'm not sure it is for second base in 2026. The truth is that apart from Marte, Jazz Chisholm, and maybe Turang, there isn't much impact to be found there, and you're not going to will it into existence by taking a player earlier. Jose Altuve, who was drafted in Round 7 of this one, averaged 2.8 Head-to-Head points per game last year. So did Jorge Polanco and Gleyber Torres, who were drafted in Rounds 19 and 21, respectively. Sure, I'd rather have Altuve -- or Jackson Holliday or Ozzie Albies, who all present more upside than Polanco and Torres. But their most likely scenarios, at least for this scoring format, aren't different enough to justify the upcharge.
Yes, finding impact at every position is critical in this format, but you have to recognize when there's no more impact to be found. To me, chasing it makes a little more sense at third base, where the drop-off is continual rather than plateaued, but I may just be trying to justify my pick of Isaac Paredes, 97 spots ahead of ADP. He's underrated, I tells ya!
Here's who all took part in this draft:
1) Raymond Atherton, Fantasy Aceball (@RaymondAtherton)
2) Drew Klein, The Dynasty Guru (@dynastyguru)
3) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now
4) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
5) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)
6) Doc Eisenhauer, Scout the Statline (@DocEisenhauer)
7) Sean Millerick, Marlin Maniac (@miasportsminute)
8) Dan Schneier, CBS Sports
9) Tim Kanak, Prospect Warehouse (@fantasyaceball)
10) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
11) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)
12) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
And here are a few other takeaways:
- This draft was scheduled to coincide with the end of the Winter Meetings, but they didn't influence the results much. Pete Alonso got a little bit of a bump with his move from the Mets to the Orioles -- which you could argue is a park upgrade, though I suspect he's losing more than he gains with Juan Soto no longer hitting in front of him. Really, he, Matt Olson, Bryce Harper, Rafael Devers, and Freddie Freeman should go off the board in quick succession, and they still did in this one. Freeman was actually the first drafted, even though I rank him last, fearing some age-related decline, but the scoring format does favor him.
- I had expected Trey Yesavage to fly up draft boards given his postseason heroics, crazy minor league strikeout numbers, and already legendary splitter, but I'm continuing to find the cost to be quite reasonable, grabbing him 135th overall in this one. Sure, for all the high points, there were some inconsistencies, mostly related to walks, but pitchers like Sandy Alcantara, Michael King, and Emmet Sheehan have greater questions to answer. All three went before Yesavage here.
- Head-to-Head points is the format where SPARPs take on significance, with the theory being that a relief pitcher-eligible starter can outscore the typical closer, and among the pitchers taken who fit that description were Ryne Nelson (144th overall), Ian Seymour (179th), and Reid Detmers (231st). The Troy Melton pick (145th) was also probably made with that strategy in mind, though the Tigers' intentions for him aren't so clear. Believe it or not, Cody Ponce (213th) and Anthony Kay (223rd), who are both returning to the majors after successful stints in East Asia, are SPARPs as well, retaining RP eligibility from their previous time in the majors.
- Speaking of East Asia, a trio of Japanese stars who are expected to sign in the majors were all selected in this draft, with starting pitcher Tatsuya Imai going 177th and third basemen Munetaka Murakami and Kazuma Okamoto going 184th and 251st, respectively. That's later than they'll go once they sign, so I'm not sure having them in this mock draft is illustrative of anything. Imai feels like the can't-miss option of the three, but Murakami and Okamoto should help to alleviate the scarcity at third base. For this format, Okamoto might actually be the more attractive of the two since he doesn't have Murakami's strikeout concerns, but Murakami's power could be so massive that the strikeouts don't even matter. For a more detailed analysis of these players, check out Chris Towers' recent article.
|
PICK BY PICK
|
TEAM BY TEAM
|
|
ROUND 1
|
RAYMOND ATHERTON
|
1
Aaron Judge, OF, NYY
|
Aaron Judge, OF, NYY
1
2
Shohei Ohtani, DH, LAD
|
Junior Caminero, 3B, TB
24
3
Juan Soto, OF, NYM
|
William Contreras, C, MIL
25
4
Jose Ramirez, 3B, CLE
|
Geraldo Perdomo, SS, ARI
48
5
Bobby Witt, SS, KC
|
Alex Bregman, 3B, BOS
49
6
Corbin Carroll, OF, ARI
|
Yandy Diaz, 1B, TB
72
7
Tarik Skubal, SP, DET
|
Nico Hoerner, 2B, CHC
73
8
Ronald Acuna, OF, ATL
|
Randy Arozarena, OF, SEA
96
9
Gunnar Henderson, SS, BAL
|
Steven Kwan, OF, CLE
97
10
Kyle Tucker, OF, CHC
|
Ranger Suarez, SP, PHI
120
11
Francisco Lindor, SS, NYM
|
Sandy Alcantara, SP, MIA
121
12
Garrett Crochet, SP, BOS
|
Ryne Nelson, SP, ARI
144
|
ROUND 2
|
Troy Melton, RP, DET
145
13
Kyle Schwarber, DH, PHI
|
Merrill Kelly, SP, TEX
168
14
Paul Skenes, SP, PIT
|
Carlos Rodon, SP, NYY
169
15
Cal Raleigh, C, SEA
|
Corbin Burnes, SP, ARI
192
16
Nick Kurtz, 1B, ATH
|
Will Warren, SP, NYY
193
17
Vladimir Guerrero, 1B, TOR
|
Joe Boyle, SP, TB
216
18
Julio Rodriguez, OF, SEA
|
Spencer Arrighetti, SP, HOU
217
19
Freddie Freeman, 1B, LAD
|
Chad Patrick, SP, MIL
240
20
Elly De La Cruz, SS, CIN
|
Reese Olson, SP, DET
241
21
Ketel Marte, 2B, ARI
|
DOC EISENHAUER
|
22
Pete Alonso, 1B, BAL
|
Corbin Carroll, OF, ARI
6
23
Fernando Tatis, OF, SD
|
Freddie Freeman, 1B, LAD
19
24
Junior Caminero, 3B, TB
|
Manny Machado, 3B, SD
30
|
ROUND 3
|
Logan Webb, SP, SF
43
25
William Contreras, C, MIL
|
Cody Bellinger, OF, NYY
54
26
Jacob deGrom, SP, TEX
|
C.J. Abrams, SS, WAS
67
27
Trea Turner, SS, PHI
|
Spencer Schwellenbach, SP, ATL
78
28
Rafael Devers, 1B, SF
|
Eury Perez, SP, MIA
91
29
Matt Olson, 1B, ATL
|
Tyler Soderstrom, OF, ATH
102
30
Manny Machado, 3B, SD
|
Jackson Holliday, 2B, BAL
115
31
Yordan Alvarez, DH, HOU
|
Michael King, SP, SD
126
32
Jazz Chisholm, 2B, NYY
|
Josh Hader, RP, HOU
139
33
James Wood, OF, WAS
|
Carter Jensen, C, KC
150
34
Jackson Chourio, OF, MIL
|
Robbie Ray, SP, SF
163
35
Bryce Harper, 1B, PHI
|
Jeff Hoffman, RP, TOR
174
36
Mookie Betts, SS, LAD
|
JJ Wetherholt, SS, STL
187
|
ROUND 4
|
Alec Burleson, OF, STL
198
37
Wyatt Langford, OF, TEX
|
Kyle Finnegan, RP, DET
211
38
Cristopher Sanchez, SP, PHI
|
Caleb Durbin, 3B, MIL
222
39
Chris Sale, SP, ATL
|
Justin Steele, SP, CHC
235
40
Pete Crow-Armstrong, OF, CHC
Jasson Dominguez, OF, NYY
246
41
Yoshinobu Yamamoto, SP, LAD
JEREMY HEIST
|
42
Brent Rooker, OF, ATH
|
Garrett Crochet, SP, BOS
12
43
Logan Webb, SP, SF
|
Kyle Schwarber, DH, PHI
13
44
Freddy Peralta, SP, MIL
|
Mookie Betts, SS, LAD
36
45
Roman Anthony, OF, BOS
|
Wyatt Langford, OF, TEX
37
46
Hunter Brown, SP, HOU
|
Hunter Greene, SP, CIN
60
47
Cole Ragans, SP, KC
|
Byron Buxton, OF, MIN
61
48
Geraldo Perdomo, SS, ARI
|
George Kirby, SP, SEA
84
|
ROUND 5
|
Shea Langeliers, C, ATH
85
49
Alex Bregman, 3B, BOS
|
Brandon Woodruff, SP, MIL
108
50
Maikel Garcia, 3B, KC
|
Brandon Lowe, 2B, TB
109
51
Brice Turang, 2B, MIL
|
Michael Busch, 1B, CHC
132
52
Logan Gilbert, SP, SEA
|
Matt Chapman, 3B, SF
133
53
Jarren Duran, OF, BOS
|
Jacob Misiorowski, SP, MIL
156
54
Cody Bellinger, OF, NYY
|
Teoscar Hernandez, OF, LAD
157
55
Bryan Woo, SP, SEA
|
Ryan Helsley, RP, BAL
180
56
Max Fried, SP, NYY
|
Trevor Megill, RP, MIL
181
57
Riley Greene, OF, DET
|
Jack Flaherty, SP, DET
204
58
Josh Naylor, 1B, SEA
|
Shane Baz, SP, TB
205
59
Austin Riley, 3B, ATL
|
Andrew Painter, SP, PHI
228
60
Hunter Greene, SP, CIN
|
Noah Cameron, SP, KC
229
|
ROUND 6
|
Jonathan Aranda, 1B, TB
252
61
Byron Buxton, OF, MIN
|
TIM KANAK
|
62
George Springer, OF, TOR
|
Gunnar Henderson, SS, BAL
9
63
Corey Seager, SS, TEX
|
Nick Kurtz, 1B, ATH
16
64
Luke Keaschall, 2B, MIN
|
James Wood, OF, WAS
33
65
Framber Valdez, SP, HOU
|
Pete Crow-Armstrong, OF, CHC
40
66
Vinnie Pasquantino, 1B, KC
|
Riley Greene, OF, DET
57
67
C.J. Abrams, SS, WAS
|
Luke Keaschall, 2B, MIN
64
68
Eugenio Suarez, 3B, SEA
|
Kyle Bradish, SP, BAL
81
69
Ben Rice, 1B, NYY
|
Chase Burns, SP, CIN
88
70
Jackson Merrill, OF, SD
|
Nolan McLean, SP, NYM
105
71
Zachary Neto, SS, LAA
|
Mason Miller, RP, SD
112
72
Yandy Diaz, 1B, TB
|
Emmet Sheehan, SP, LAD
129
|
ROUND 7
|
Drake Baldwin, C, ATL
136
73
Nico Hoerner, 2B, CHC
|
Devin Williams, RP, NYM
153
74
Joe Ryan, SP, MIN
|
Connelly Early, SP, BOS
160
75
Andrew Abbott, SP, CIN
|
Tatsuya Imai, SP, FA
177
76
Dylan Cease, SP, TOR
|
Munetaka Murakami, 3B, FA
184
77
Sonny Gray, SP, BOS
|
Andy Pages, OF, LAD
201
78
Spencer Schwellenbach, SP, ATL
Grayson Rodriguez, SP, LAA
208
79
Jose Altuve, 2B, HOU
|
Dylan Beavers, OF, BAL
225
80
Christian Yelich, DH, MIL
|
Colt Emerson, SS, SEA
232
81
Kyle Bradish, SP, BAL
|
Braxton Ashcraft, RP, PIT
249
82
Blake Snell, SP, LAD
|
DREW KLEIN
|
83
Seiya Suzuki, OF, CHC
|
Shohei Ohtani, DH, LAD
2
84
George Kirby, SP, SEA
|
Fernando Tatis, OF, SD
23
|
ROUND 8
|
Jacob deGrom, SP, TEX
26
85
Shea Langeliers, C, ATH
|
Cole Ragans, SP, KC
47
86
Jesus Luzardo, SP, PHI
|
Maikel Garcia, 3B, KC
50
87
Isaac Paredes, 3B, HOU
|
Zachary Neto, SS, LAA
71
88
Chase Burns, SP, CIN
|
Joe Ryan, SP, MIN
74
89
Hunter Goodman, C, COL
|
Marcus Semien, 2B, NYM
95
90
Jeremy Pena, SS, HOU
|
Brandon Nimmo, OF, TEX
98
91
Eury Perez, SP, MIA
|
Pablo Lopez, SP, MIN
119
92
Luis Castillo, SP, SEA
|
Spencer Torkelson, 1B, DET
122
93
Zack Wheeler, SP, PHI
|
Jakob Marsee, OF, MIA
143
94
Michael Harris, OF, ATL
|
Adley Rutschman, C, BAL
146
95
Marcus Semien, 2B, NYM
|
Matthew Boyd, SP, CHC
167
96
Randy Arozarena, OF, SEA
|
Drew Rasmussen, SP, TB
170
|
ROUND 9
|
Robert Suarez, RP, ATL
191
97
Steven Kwan, OF, CLE
|
MacKenzie Gore, SP, WAS
194
98
Brandon Nimmo, OF, TEX
|
Daniel Palencia, RP, CHC
215
99
Gerrit Cole, SP, NYY
|
Brady Singer, SP, CIN
218
100
Kevin Gausman, SP, TOR
|
Kerry Carpenter, OF, DET
239
101
Salvador Perez, C, KC
|
Shane Smith, SP, CHW
242
102
Tyler Soderstrom, OF, ATH
|
SEAN MILLERICK
|
103
Nick Pivetta, SP, SD
|
Tarik Skubal, SP, DET
7
104
Tyler Glasnow, SP, LAD
|
Julio Rodriguez, OF, SEA
18
105
Nolan McLean, SP, NYM
|
Yordan Alvarez, DH, HOU
31
106
Bo Bichette, SS, TOR
|
Brent Rooker, OF, ATH
42
107
Ozzie Albies, 2B, ATL
|
Bryan Woo, SP, SEA
55
108
Brandon Woodruff, SP, MIL
|
Vinnie Pasquantino, 1B, KC
66
|
ROUND 10
|
Jose Altuve, 2B, HOU
79
109
Brandon Lowe, 2B, TB
|
Jeremy Pena, SS, HOU
90
110
Agustin Ramirez, C, MIA
|
Nick Pivetta, SP, SD
103
111
Trevor Rogers, SP, BAL
|
Will Smith, C, LAD
114
112
Mason Miller, RP, SD
|
Andres Munoz, RP, SEA
127
113
Spencer Strider, SP, ATL
|
Kris Bubic, SP, KC
138
114
Will Smith, C, LAD
|
Nathan Eovaldi, SP, TEX
151
115
Jackson Holliday, 2B, BAL
|
Shota Imanaga, SP, CHC
162
116
Edwin Diaz, RP, NYM
|
Addison Barger, 3B, TOR
175
117
Kyle Stowers, OF, MIA
|
Jo Adell, OF, LAA
186
118
Cade Horton, SP, CHC
|
Bailey Ober, SP, MIN
199
119
Pablo Lopez, SP, MIN
|
Robby Snelling, SP, MIA
210
120
Ranger Suarez, SP, PHI
|
Anthony Kay, RP, CHW
223
|
ROUND 11
|
Luis Arraez, 1B, SD
234
121
Sandy Alcantara, SP, MIA
|
Pete Fairbanks, RP, TB
247
122
Spencer Torkelson, 1B, DET
|
CHRIS MITCHELL
|
123
Jhoan Duran, RP, PHI
|
Bobby Witt, SS, KC
5
124
Trevor Story, SS, BOS
|
Elly De La Cruz, SS, CIN
20
125
Bryan Reynolds, OF, PIT
|
Matt Olson, 1B, ATL
29
126
Michael King, SP, SD
|
Freddy Peralta, SP, MIL
44
127
Andres Munoz, RP, SEA
|
Jarren Duran, OF, BOS
53
128
Max Muncy, 3B, LAD
|
Eugenio Suarez, 3B, SEA
68
129
Emmet Sheehan, SP, LAD
|
Sonny Gray, SP, BOS
77
130
Jurickson Profar, OF, ATL
|
Luis Castillo, SP, SEA
92
131
Cameron Schlittler, SP, NYY
|
Salvador Perez, C, KC
101
132
Michael Busch, 1B, CHC
|
Edwin Diaz, RP, NYM
116
|
ROUND 12
|
Bryan Reynolds, OF, PIT
125
133
Matt Chapman, 3B, SF
|
Ian Happ, OF, CHC
140
134
Cade Smith, RP, CLE
|
Zac Gallen, SP, ARI
149
135
Trey Yesavage, SP, TOR
|
Xavier Edwards, 2B, MIA
164
136
Drake Baldwin, C, ATL
|
Raisel Iglesias, RP, ATL
173
137
Jacob Wilson, SS, ATH
|
Shane McClanahan, SP, TB
188
138
Kris Bubic, SP, KC
|
Brayan Bello, SP, BOS
197
139
Josh Hader, RP, HOU
|
Luis Robert, OF, CHW
212
140
Ian Happ, OF, CHC
|
Seth Lugo, SP, KC
221
141
Taylor *Ward, OF, BAL
|
Adolis Garcia, OF, TEX
236
142
Gavin Williams, SP, CLE
|
Nick Martinez, SP, CIN
245
143
Jakob Marsee, OF, MIA
|
MIKE NELSON
|
144
Ryne Nelson, SP, ARI
|
Juan Soto, OF, NYM
3
|
ROUND 13
|
Pete Alonso, 1B, BAL
22
145
Troy Melton, RP, DET
|
Trea Turner, SS, PHI
27
146
Adley Rutschman, C, BAL
|
Hunter Brown, SP, HOU
46
147
David Bednar, RP, NYY
|
Brice Turang, 2B, MIL
51
148
Ryan Pepiot, SP, TB
|
Jackson Merrill, OF, SD
70
149
Zac Gallen, SP, ARI
|
Andrew Abbott, SP, CIN
75
150
Carter Jensen, C, KC
|
Michael Harris, OF, ATL
94
151
Nathan Eovaldi, SP, TEX
|
Gerrit Cole, SP, NYY
99
152
Oneil Cruz, OF, PIT
|
Cade Horton, SP, CHC
118
153
Devin Williams, RP, NYM
|
Jhoan Duran, RP, PHI
123
154
Bubba Chandler, SP, PIT
|
Gavin Williams, SP, CLE
142
155
Mike Trout, OF, LAA
|
David Bednar, RP, NYY
147
156
Jacob Misiorowski, SP, MIL
|
Jordan Westburg, 3B, BAL
166
|
ROUND 14
|
Yainer Diaz, C, HOU
171
157
Teoscar Hernandez, OF, LAD
|
Colson Montgomery, SS, CHW
190
158
Nick Lodolo, SP, CIN
|
Jack Leiter, SP, TEX
195
159
Shane Bieber, SP, TOR
|
Samuel Basallo, C, BAL
214
160
Connelly Early, SP, BOS
|
Sal Frelick, OF, MIL
219
161
Aroldis Chapman, RP, BOS
|
Jared Jones, SP, PIT
238
162
Shota Imanaga, SP, CHC
|
Mickey Moniak, OF, COL
243
163
Robbie Ray, SP, SF
|
DAN SCHNEIER
|
164
Xavier Edwards, 2B, MIA
|
Ronald Acuna, OF, ATL
8
165
Tanner Bibee, SP, CLE
|
Vladimir Guerrero, 1B, TOR
17
166
Jordan Westburg, 3B, BAL
|
Jazz Chisholm, 2B, NYY
32
167
Matthew Boyd, SP, CHC
|
Yoshinobu Yamamoto, SP, LAD
41
168
Merrill Kelly, SP, TEX
|
Max Fried, SP, NYY
56
|
ROUND 15
|
Framber Valdez, SP, HOU
65
169
Carlos Rodon, SP, NYY
|
Christian Yelich, DH, MIL
80
170
Drew Rasmussen, SP, TB
|
Hunter Goodman, C, COL
89
171
Yainer Diaz, C, HOU
|
Tyler Glasnow, SP, LAD
104
172
Carlos Estevez, RP, KC
|
Spencer Strider, SP, ATL
113
173
Raisel Iglesias, RP, ATL
|
Max Muncy, 3B, LAD
128
174
Jeff Hoffman, RP, TOR
|
Jacob Wilson, SS, ATH
137
175
Addison Barger, 3B, TOR
|
Oneil Cruz, OF, PIT
152
176
Joe Musgrove, SP, SD
|
Aroldis Chapman, RP, BOS
161
177
Tatsuya Imai, SP, FA
|
Joe Musgrove, SP, SD
176
178
Roki Sasaki, SP, LAD
|
Willy Adames, SS, SF
185
179
Ian Seymour, RP, TB
|
Trent Grisham, OF, NYY
200
180
Ryan Helsley, RP, BAL
|
Lawrence Butler, OF, ATH
209
|
ROUND 16
|
Bryce Miller, SP, SEA
224
181
Trevor Megill, RP, MIL
|
Kodai Senga, SP, NYM
233
182
Sal Stewart, 1B, CIN
|
Kenley Jansen, RP, LAA
248
183
Emilio Pagan, RP, CIN
|
FRANK STAMPFL
|
184
Munetaka Murakami, 3B, FA
|
Francisco Lindor, SS, NYM
11
185
Willy Adames, SS, SF
|
Paul Skenes, SP, PIT
14
186
Jo Adell, OF, LAA
|
Bryce Harper, 1B, PHI
35
187
JJ Wetherholt, SS, STL
|
Cristopher Sanchez, SP, PHI
38
188
Shane McClanahan, SP, TB
|
Austin Riley, 3B, ATL
59
189
Kevin McGonigle, SS, DET
|
George Springer, OF, TOR
62
190
Colson Montgomery, SS, CHW
Seiya Suzuki, OF, CHC
83
191
Robert Suarez, RP, ATL
|
Jesus Luzardo, SP, PHI
86
192
Corbin Burnes, SP, ARI
|
Ozzie Albies, 2B, ATL
107
|
ROUND 17
|
Agustin Ramirez, C, MIA
110
193
Will Warren, SP, NYY
|
Cameron Schlittler, SP, NYY
131
194
MacKenzie Gore, SP, WAS
|
Cade Smith, RP, CLE
134
195
Jack Leiter, SP, TEX
|
Mike Trout, OF, LAA
155
196
Aaron Nola, SP, PHI
|
Nick Lodolo, SP, CIN
158
197
Brayan Bello, SP, BOS
|
Ian Seymour, RP, TB
179
198
Alec Burleson, OF, STL
|
Sal Stewart, 1B, CIN
182
199
Bailey Ober, SP, MIN
|
Edward Cabrera, SP, MIA
203
200
Trent Grisham, OF, NYY
|
Konnor Griffin, SS, PIT
206
201
Andy Pages, OF, LAD
|
Parker Messick, SP, CLE
227
202
Quinn Priester, SP, MIL
|
Zebby Matthews, SP, MIN
230
203
Edward Cabrera, SP, MIA
|
Kazuma Okamoto, 3B, FA
251
204
Jack Flaherty, SP, DET
|
CHRIS TOWERS
|
|
ROUND 18
|
Jose Ramirez, 3B, CLE
4
205
Shane Baz, SP, TB
|
Ketel Marte, 2B, ARI
21
206
Konnor Griffin, SS, PIT
|
Rafael Devers, 1B, SF
28
207
Hurston Waldrep, SP, ATL
|
Roman Anthony, OF, BOS
45
208
Grayson Rodriguez, SP, LAA
|
Logan Gilbert, SP, SEA
52
209
Lawrence Butler, OF, ATH
|
Ben Rice, 1B, NYY
69
210
Robby Snelling, SP, MIA
|
Dylan Cease, SP, TOR
76
211
Kyle Finnegan, RP, DET
|
Zack Wheeler, SP, PHI
93
212
Luis Robert, OF, CHW
|
Kevin Gausman, SP, TOR
100
213
Cody Ponce, RP, TOR
|
Kyle Stowers, OF, MIA
117
214
Samuel Basallo, C, BAL
|
Trevor Story, SS, BOS
124
215
Daniel Palencia, RP, CHC
|
Taylor *Ward, OF, BAL
141
216
Joe Boyle, SP, TB
|
Ryan Pepiot, SP, TB
148
|
ROUND 19
|
Tanner Bibee, SP, CLE
165
217
Spencer Arrighetti, SP, HOU
|
Carlos Estevez, RP, KC
172
218
Brady Singer, SP, CIN
|
Kevin McGonigle, SS, DET
189
219
Sal Frelick, OF, MIL
|
Aaron Nola, SP, PHI
196
220
Jorge Polanco, 2B, SEA
|
Cody Ponce, RP, TOR
213
221
Seth Lugo, SP, KC
|
Jorge Polanco, 2B, SEA
220
222
Caleb Durbin, 3B, MIL
|
Grant Holmes, SP, ATL
237
223
Anthony Kay, RP, CHW
|
Logan Henderson, SP, MIL
244
224
Bryce Miller, SP, SEA
|
SCOTT WHITE
|
225
Dylan Beavers, OF, BAL
|
Kyle Tucker, OF, CHC
10
226
Jonah Tong, SP, NYM
|
Cal Raleigh, C, SEA
15
227
Parker Messick, SP, CLE
|
Jackson Chourio, OF, MIL
34
228
Andrew Painter, SP, PHI
|
Chris Sale, SP, ATL
39
|
ROUND 20
|
Josh Naylor, 1B, SEA
58
229
Noah Cameron, SP, KC
|
Corey Seager, SS, TEX
63
230
Zebby Matthews, SP, MIN
|
Blake Snell, SP, LAD
82
231
Reid Detmers, RP, LAA
|
Isaac Paredes, 3B, HOU
87
232
Colt Emerson, SS, SEA
|
Bo Bichette, SS, TOR
106
233
Kodai Senga, SP, NYM
|
Trevor Rogers, SP, BAL
111
234
Luis Arraez, 1B, SD
|
Jurickson Profar, OF, ATL
130
235
Justin Steele, SP, CHC
|
Trey Yesavage, SP, TOR
135
236
Adolis Garcia, OF, TEX
|
Bubba Chandler, SP, PIT
154
237
Grant Holmes, SP, ATL
|
Shane Bieber, SP, TOR
159
238
Jared Jones, SP, PIT
|
Roki Sasaki, SP, LAD
178
239
Kerry Carpenter, OF, DET
|
Emilio Pagan, RP, CIN
183
240
Chad Patrick, SP, MIL
|
Quinn Priester, SP, MIL
202
|
ROUND 21
|
Hurston Waldrep, SP, ATL
207
241
Reese Olson, SP, DET
|
Jonah Tong, SP, NYM
226
242
Shane Smith, SP, CHW
|
Reid Detmers, RP, LAA
231
243
Mickey Moniak, OF, COL
|
Gleyber Torres, 2B, DET
250
244
Logan Henderson, SP, MIL
|
|
|
245
Nick Martinez, SP, CIN
|
|
|
246
Jasson Dominguez, OF, NYY
|
|
|
247
Pete Fairbanks, RP, TB
|
|
|
248
Kenley Jansen, RP, LAA
|
|
|
249
Braxton Ashcraft, RP, PIT
|
|
|
250
Gleyber Torres, 2B, DET
|
|
|
251
Kazuma Okamoto, 3B, FA
|
|
|
252
Jonathan Aranda, 1B, TB
|
|
|