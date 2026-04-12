Spurs' Devin Vassell: Will play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Vassell (ribs) is available for Sunday's game against Denver, Paul Garcia of ProjectSpurs.com reports.
Vassell will shed his questionable tag due to right ribcage soreness and suit up in San Antonio's regular-season finale. The 25-year-old swingman has averaged 11.3 points, 5.2 rebounds and 2.5 assists in 30.7 minutes per game across six outings in April.
More News
-
Spurs' Devin Vassell: Iffy for regular-season finale•
-
Spurs' Devin Vassell: Flirts with double-double•
-
Spurs' Devin Vassell: Nabs first double-double of season•
-
Spurs' Devin Vassell: Strong showing Saturday•
-
Spurs' Devin Vassell: Goes for 19 points•
-
Spurs' Devin Vassell: Officially cleared to play•