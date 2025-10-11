Packers' Rasheed Walker: Questionable for Week 6
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (quadriceps) is questionable for Sunday's game against the Bengals.
Walker sandwiched limited practices Wednesday and Friday around a DNP on Thursday, giving himself a chance to play against Cincinnati. Walker logged 100 percent of the offensive snaps in Week 4 ahead of the Packers' bye last week.
