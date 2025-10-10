default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Walker (quadriceps) did not participate at practice Thursday.

Walker went backwards Thursday, failing to practice after recording a limited session to open the week Wednesday. Walker isn't the only offensive lineman banged up ahead of Week 6, as Aaron Banks (groin), Anthony Belton (ankle), Jacob Monk (hamstring) and Zach Tom (oblique) were also limited or unavailable Thursday.

More News