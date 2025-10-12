Packers' Rasheed Walker: Good to go for Week 6
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (quadriceps) is active for Sunday's game against the Bengals, Mike Spofford of the Packers' official site reports.
Walker logged an LP-DNP-LP practice log this past week while working through a quadriceps injury, but the 2022 seventh-rounder has been cleared to play Sunday.
More News
-
Packers' Rasheed Walker: Questionable for Week 6•
-
Packers' Rasheed Walker: Unavailable for practice•
-
Packers' Rasheed Walker: Limited in Wednesday's practice•
-
Packers' Rasheed Walker: Ready to go for Week 4•
-
Packers' Rasheed Walker: Limited at practice•
-
Packers' Rasheed Walker: Not set in stone at left tackle•