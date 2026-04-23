2026 NFL Draft picks by team: Full list of all 257 picks, plus every selection for all 32 teams
The 2026 NFL Draft is finally here, and in just a few hours, the Las Vegas Raiders will be on the clock to kick things off. While the No. 1 overall pick appears all but settled, everything that follows is far less certain -- setting the stage for one of the most unpredictable first rounds in recent memory.
We'll be tracking every selection as it happens, with a full team-by-team breakdown of all 257 picks throughout the draft.
2026 NFL Draft essentials
This page updates live throughout the draft.
NFL Draft picks by team
Arizona Cardinals (7 picks)
- Round 1, pick 3
- Round 2, pick 34
- Round 3, pick 65
- Round 4, pick 104
- Round 5, pick 143
- Round 6, pick 183
- Round 7, pick 217
Atlanta Falcons (5 picks)
- Round 2, pick 48
- Round 3, pick 79
- Round 4, pick 122
- Round 6, pick 215
- Round 7, pick 231
Baltimore Ravens (11 picks)
- Round 1, pick 14
- Round 2, pick 45
- Round 3, pick 80
- Round 4, pick 115
- Round 5, pick 154
- Round 5, pick 162
- Round 5, pick 173
- Round 5, pick 174
- Round 6, pick 211
- Round 7, pick 250
- Round 7, pick 253
Buffalo Bills (7 picks)
- Round 1, pick 26
- Round 3, pick 91
- Round 4, pick 126
- Round 5, pick 165
- Round 5, pick 168
- Round 6, pick 182
- Round 7, pick 220
Carolina Panthers (7 picks)
- Round 1, pick 19
- Round 2, pick 51
- Round 3, pick 83
- Round 4, pick 119:
- Round 5, pick 158:
- Round 5, pick 159
- Round 6, pick 200
Chicago Bears (7 picks)
- Round 1, pick 25
- Round 2, pick 57
- Round 2, pick 60
- Round 3, pick 89
- Round 4, pick 129
- Round 7, pick 239
- Round 7, pick 241
Cincinnati Bengals (7 picks)
- Round 2, pick 41
- Round 3, pick 72
- Round 4, pick 110
- Round 6, pick 189
- Round 6, pick 199
- Round 7, pick 221
- Round 7, pick 226
Cleveland Browns (9 picks)
- Round 1, pick 6
- Round 1, pick 24
- Round 2, pick 39
- Round 3, pick 70
- Round 4, pick 107
- Round 5, pick 146
- Round 5, pick 149
- Round 6, pick 206
- Round 7, pick 248
Dallas Cowboys (8 picks)
- Round 1, pick 12
- Round 1, pick 20
- Round 3, pick 92
- Round 4, pick 112
- Round 5, pick 152
- Round 5, pick 177
- Round 5, pick 180
- Round 7, pick 218
Denver Broncos (7 picks)
- Round 2, pick 62
- Round 4, pick 108
- Round 4, pick 111
- Round 5, pick 170
- Round 7, pick 246
- Round 7, pick 256
- Round 7, pick 257
Detroit Lions (8 picks)
- Round 1, pick 17
- Round 2, pick 50
- Round 4, pick 118
- Round 4, pick 128
- Round 5, pick 157
- Round 5, pick 181
- Round 6, pick 205
- Round 6, pick 213
- Round 7, pick 222
Green Bay Packers (8 picks)
- Round 2, pick 52
- Round 3, pick 84
- Round 4, pick 120
- Round 5, pick 153
- Round 5, pick 160
- Round 6, pick 201
- Round 7, pick 236
- Round 7, pick 255
Houston Texans (8 picks)
- Round 1, pick 28
- Round 2, pick 38
- Round 2, pick 59
- Round 3, pick 69
- Round 4, pick 106
- Round 5, pick 141
- Round 5, pick 167
- Round 7, pick 243
Indianapolis Colts (7 picks)
- Round 2, pick 47
- Round 3, pick 78
- Round 4, pick 113
- Round 5, pick 156
- Round 6, pick 214
- Round 7, pick 249
- Round 7, pick 254
Jacksonville Jaguars (11 picks)
- Round 2, pick 56
- Round 3, pick 81
- Round 3, pick 88
- Round 3, pick 100
- Round 4, pick 124
- Round 5, pick 164
- Round 5, pick 166
- Round 6, pick 203
- Round 7, pick 233
- Round 7, pick 240
- Round 7, pick 245
Kansas City Chiefs (9 picks)
- Round 1, pick 9
- Round 1, pick 29
- Round 2, pick 40
- Round 3, pick 74
- Round 4, pick 109
- Round 5, pick 148
- Round 5, pick 169
- Round 5, pick 176
- Round 6, pick 210
Las Vegas Raiders (10 picks)
- Round 1, pick 1
- Round 2, pick 36
- Round 3, pick 67
- Round 4, pick 102
- Round 4, pick 117
- Round 4, pick 134
- Round 5, pick 175
- Round 6, pick 185
- Round 6, pick 208
- Round 7, pick 219
Los Angeles Chargers
- Round 1, pick 22
- Round 2, pick 55
- Round 3, pick 86
- Round 4, pick 123
- Round 6, pick 204
Los Angeles Rams (7 picks)
- Round 1, pick 13
- Round 2, pick 61
- Round 3, pick 93
- Round 6, pick 207
- Round 7, pick 232
- Round 7, pick 251
- Round 7, pick 252
Miami Dolphins (11 picks)
- Round 1, pick 11
- Round 1, pick 30
- Round 2, pick 43
- Round 3, pick 75
- Round 3, pick 87
- Round 3, pick 90
- Round 3, pick 94
- Round 4, pick 130
- Round 5, pick 151
- Round 7, pick 227
- Round 7, pick 238
Minnesota Vikings (9 picks)
- Round 1, pick 18
- Round 2, pick 49
- Round 3, pick 82
- Round 3, pick 97
- Round 5, pick 163
- Round 6, pick 196
- Round 7, pick 234
- Round 7, pick 235
- Round 7, pick 244
New England Patriots (11 picks)
- Round 1, pick 31
- Round 2, pick 63
- Round 3, pick 95
- Round 4, pick 125
- Round 4, pick 131
- Round 5, pick 171
- Round 6, pick 191
- Round 6, pick 198
- Round 6, pick 202
- Round 6, pick 212
- Round 7, pick 247
New Orleans Saints (8 picks)
- Round 1, pick 8
- Round 2, pick 42
- Round 3, pick 73
- Round 4, pick 132
- Round 4, pick 136
- Round 5, pick 150
- Round 5, pick 172
- Round 6, pick 190
New York Giants (8 picks)
- Round 1, pick 5
- Round 1, pick 10
- Round 2, pick 37
- Round 4, pick 105
- Round 5, pick 145
- Round 6, pick 186
- Round 6, pick 192
- Round 6, pick 193
New York Jets (9 picks)
- Round 1, pick 2
- Round 1, pick 16
- Round 2, pick 33
- Round 2, pick 44
- Round 4, pick 103
- Round 4, pick 140
- Round 5, pick 179
- Round 7, pick 228
- Round 7, pick 242
Philadelphia Eagles (8 picks)
- Round 1, pick 23
- Round 2, pick 54
- Round 3, pick 68
- Round 3, pick 98
- Round 4, pick 114
- Round 4, pick 137
- Round 5, pick 178
- Round 6, pick 197
Pittsburgh Steelers (12 picks)
- Round 1, pick 21
- Round 2, pick 53
- Round 3, pick 76
- Round 3, pick 85
- Round 3, pick 99
- Round 4, pick 121
- Round 4, pick 135
- Round 5, pick 161
- Round 6, pick 216
- Round 7, pick 224
- Round 7, pick 230
- Round 7, pick 237
San Francisco 49ers (6 picks)
- Round 1, pick 27
- Round 2, pick 58
- Round 4, pick 127
- Round 4, pick 133
- Round 4, pick 138
- Round 4, pick 139
Seattle Seahawks (4 picks)
- Round 1, pick 32
- Round 2, pick 64
- Round 3, pick 96
- Round 6, pick 188
Tampa Bay Buccaneers (7 picks)
- Round 1, pick 15
- Round 2, pick 46
- Round 3, pick 77
- Round 4, pick 116
- Round 5, pick 155
- Round 6, pick 195
- Round 7, pick 229
Tennessee Titans (9 picks)
- Round 1, pick 4
- Round 2, pick 35
- Round 3, pick 66
- Round 4, pick 101
- Round 5, pick 142
- Round 5, pick 144
- Round 6, pick 184
- Round 6, pick 194
- Round 7, pick 225
Washington Commanders (6 picks)
- Round 1, pick 7
- Round 3, pick 71
- Round 5, pick 147
- Round 6, pick 187
- Round 6, pick 209
- Round 7, pick 223