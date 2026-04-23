The 2026 NFL Draft is finally here, and in just a few hours, the Las Vegas Raiders will be on the clock to kick things off. While the No. 1 overall pick appears all but settled, everything that follows is far less certain -- setting the stage for one of the most unpredictable first rounds in recent memory.

We'll be tracking every selection as it happens, with a full team-by-team breakdown of all 257 picks throughout the draft.

2026 NFL Draft essentials

NFL Draft picks by team

Arizona Cardinals (7 picks)

  • Round 1, pick 3
  • Round 2, pick 34
  • Round 3, pick 65
  • Round 4, pick 104
  • Round 5, pick 143
  • Round 6, pick 183
  • Round 7, pick 217

Atlanta Falcons (5 picks)

  • Round 2, pick 48
  • Round 3, pick 79 
  • Round 4, pick 122
  • Round 6, pick 215
  • Round 7, pick 231

Baltimore Ravens (11 picks)

  • Round 1, pick 14
  • Round 2, pick 45
  • Round 3, pick 80
  • Round 4, pick 115
  • Round 5, pick 154
  • Round 5, pick 162
  • Round 5, pick 173
  • Round 5, pick 174
  • Round 6, pick 211
  • Round 7, pick 250
  • Round 7, pick 253

Buffalo Bills (7 picks)

  • Round 1, pick 26
  • Round 3, pick 91 
  • Round 4, pick 126
  • Round 5, pick 165
  • Round 5, pick 168
  • Round 6, pick 182
  • Round 7, pick 220

Carolina Panthers (7 picks)

  • Round 1, pick 19
  • Round 2, pick 51
  • Round 3, pick 83
  • Round 4, pick 119:
  • Round 5, pick 158:
  • Round 5, pick 159
  • Round 6, pick 200

Chicago Bears (7 picks)

  • Round 1, pick 25
  • Round 2, pick 57
  • Round 2, pick 60
  • Round 3, pick 89
  • Round 4, pick 129
  • Round 7, pick 239
  • Round 7, pick 241

Cincinnati Bengals (7 picks)

  • Round 2, pick 41
  • Round 3, pick 72
  • Round 4, pick 110
  • Round 6, pick 189
  • Round 6, pick 199
  • Round 7, pick 221
  • Round 7, pick 226

Cleveland Browns (9 picks)

  • Round 1, pick 6
  • Round 1, pick 24
  • Round 2, pick 39
  • Round 3, pick 70
  • Round 4, pick 107
  • Round 5, pick 146
  • Round 5, pick 149
  • Round 6, pick 206
  • Round 7, pick 248

Dallas Cowboys (8 picks)

  • Round 1, pick 12
  • Round 1, pick 20
  • Round 3, pick 92
  • Round 4, pick 112
  • Round 5, pick 152
  • Round 5, pick 177
  • Round 5, pick 180
  • Round 7, pick 218

Denver Broncos (7 picks)

  • Round 2, pick 62
  • Round 4, pick 108
  • Round 4, pick 111
  • Round 5, pick 170
  • Round 7, pick 246
  • Round 7, pick 256
  • Round 7, pick 257

Detroit Lions (8 picks)

  • Round 1, pick 17
  • Round 2, pick 50
  • Round 4, pick 118
  • Round 4, pick 128
  • Round 5, pick 157
  • Round 5, pick 181
  • Round 6, pick 205
  • Round 6, pick 213
  • Round 7, pick 222

Green Bay Packers (8 picks)

  • Round 2, pick 52
  • Round 3, pick 84
  • Round 4, pick 120
  • Round 5, pick 153
  • Round 5, pick 160
  • Round 6, pick 201
  • Round 7, pick 236
  • Round 7, pick 255

Houston Texans (8 picks)

  • Round 1, pick 28
  • Round 2, pick 38
  • Round 2, pick 59
  • Round 3, pick 69
  • Round 4, pick 106
  • Round 5, pick 141
  • Round 5, pick 167
  • Round 7, pick 243

Indianapolis Colts (7 picks)

  • Round 2, pick 47
  • Round 3, pick 78
  • Round 4, pick 113
  • Round 5, pick 156
  • Round 6, pick 214
  • Round 7, pick 249
  • Round 7, pick 254

Jacksonville Jaguars (11 picks)

  • Round 2, pick 56
  • Round 3, pick 81
  • Round 3, pick 88
  • Round 3, pick 100
  • Round 4, pick 124
  • Round 5, pick 164
  • Round 5, pick 166
  • Round 6, pick 203
  • Round 7, pick 233
  • Round 7, pick 240
  • Round 7, pick 245

Kansas City Chiefs (9 picks)

  • Round 1, pick 9
  • Round 1, pick 29
  • Round 2, pick 40
  • Round 3, pick 74
  • Round 4, pick 109
  • Round 5, pick 148
  • Round 5, pick 169
  • Round 5, pick 176
  • Round 6, pick 210

Las Vegas Raiders (10 picks)

  • Round 1, pick 1
  • Round 2, pick 36
  • Round 3, pick 67
  • Round 4, pick 102
  • Round 4, pick 117
  • Round 4, pick 134
  • Round 5, pick 175
  • Round 6, pick 185
  • Round 6, pick 208
  • Round 7, pick 219

Los Angeles Chargers

  • Round 1, pick 22
  • Round 2, pick 55
  • Round 3, pick 86
  • Round 4, pick 123
  • Round 6, pick 204

Los Angeles Rams (7 picks)

  • Round 1, pick 13
  • Round 2, pick 61
  • Round 3, pick 93
  • Round 6, pick 207
  • Round 7, pick 232
  • Round 7, pick 251
  • Round 7, pick 252

Miami Dolphins (11 picks)

  • Round 1, pick 11
  • Round 1, pick 30
  • Round 2, pick 43
  • Round 3, pick 75
  • Round 3, pick 87
  • Round 3, pick 90
  • Round 3, pick 94
  • Round 4, pick 130
  • Round 5, pick 151
  • Round 7, pick 227
  • Round 7, pick 238

Minnesota Vikings (9 picks)

  • Round 1, pick 18
  • Round 2, pick 49
  • Round 3, pick 82
  • Round 3, pick 97
  • Round 5, pick 163
  • Round 6, pick 196
  • Round 7, pick 234
  • Round 7, pick 235
  • Round 7, pick 244

New England Patriots (11 picks)

  • Round 1, pick 31
  • Round 2, pick 63
  • Round 3, pick 95
  • Round 4, pick 125
  • Round 4, pick 131
  • Round 5, pick 171
  • Round 6, pick 191
  • Round 6, pick 198
  • Round 6, pick 202
  • Round 6, pick 212
  • Round 7, pick 247

New Orleans Saints (8 picks)

  • Round 1, pick 8
  • Round 2, pick 42
  • Round 3, pick 73
  • Round 4, pick 132
  • Round 4, pick 136
  • Round 5, pick 150
  • Round 5, pick 172
  • Round 6, pick 190

New York Giants (8 picks)

  • Round 1, pick 5
  • Round 1, pick 10
  • Round 2, pick 37
  • Round 4, pick 105
  • Round 5, pick 145
  • Round 6, pick 186
  • Round 6, pick 192
  • Round 6, pick 193

New York Jets (9 picks)

  • Round 1, pick 2
  • Round 1, pick 16
  • Round 2, pick 33
  • Round 2, pick 44
  • Round 4, pick 103
  • Round 4, pick 140
  • Round 5, pick 179
  • Round 7, pick 228
  • Round 7, pick 242

Philadelphia Eagles (8 picks)

  • Round 1, pick 23
  • Round 2, pick 54
  • Round 3, pick 68
  • Round 3, pick 98
  • Round 4, pick 114
  • Round 4, pick 137
  • Round 5, pick 178
  • Round 6, pick 197

Pittsburgh Steelers (12 picks)

  • Round 1, pick 21
  • Round 2, pick 53
  • Round 3, pick 76
  • Round 3, pick 85
  • Round 3, pick 99
  • Round 4, pick 121
  • Round 4, pick 135
  • Round 5, pick 161
  • Round 6, pick 216
  • Round 7, pick 224
  • Round 7, pick 230
  • Round 7, pick 237

San Francisco 49ers (6 picks)

  • Round 1, pick 27
  • Round 2, pick 58
  • Round 4, pick 127
  • Round 4, pick 133
  • Round 4, pick 138
  • Round 4, pick 139

Seattle Seahawks (4 picks)

  • Round 1, pick 32
  • Round 2, pick 64
  • Round 3, pick 96
  • Round 6, pick 188

Tampa Bay Buccaneers (7 picks)

  • Round 1, pick 15
  • Round 2, pick 46
  • Round 3, pick 77
  • Round 4, pick 116
  • Round 5, pick 155
  • Round 6, pick 195
  • Round 7, pick 229

Tennessee Titans (9 picks)

  • Round 1, pick 4
  • Round 2, pick 35
  • Round 3, pick 66
  • Round 4, pick 101
  • Round 5, pick 142
  • Round 5, pick 144
  • Round 6, pick 184
  • Round 6, pick 194
  • Round 7, pick 225

Washington Commanders (6 picks)

  • Round 1, pick 7
  • Round 3, pick 71
  • Round 5, pick 147
  • Round 6, pick 187
  • Round 6, pick 209
  • Round 7, pick 223