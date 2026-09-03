The 2026 NFL season is finally here! In less than one week, the defending Super Bowl champion Seattle Seahawks will face the defending AFC champs, the New England Patriots, to kick off the 2026 season, in a rematch of the big game played in February. The schedule, as always, is full of some very interesting matchups.
The league will also have a record nine international games, with contests being held in Australia, Brazil, France, Mexico, the United Kingdom, Germany and Spain.
This season will also feature a game on Thanksgiving Eve, a game on Christmas Eve, and a tripleheader on Christmas.
Here is the complete week-by-week 2026 NFL schedule (all games on CBS will be streaming on Paramount+, NFL Network, Fox, NBC, ABC, and ESPN will be streaming on fubo:
Week 1
Wednesday, Sept. 9
- Patriots at Seahawks, 8:20 p.m. ET (NBC)
Thursday, Sept. 10
- 49ers vs. Rams, 8:35 p.m. ET (Netflix) -- Melbourne, Australia
Sunday, Sept. 13
- Bears at Panthers, 1 p.m. ET (Fox)
- Buccaneers at Bengals, 1 p.m. ET (Fox)
- Ravens at Colts, 1 p.m. ET (CBS)
- Bills at Texans, 1 p.m. ET (CBS)
- Saints at Lions, 1 p.m. ET (Fox)
- Jets at Titans, 1 p.m. ET
- Falcons at Steelers, 1 p.m. ET (Fox)
- Browns at Jaguars, 1 p.m. ET (CBS)
- Cardinals at Chargers, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Packers at Vikings, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Dolphins at Raiders, 4:25 p.m ET (Fox)
- Commanders at Eagles, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Cowboys at Giants, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Sept. 14
- Broncos at Chiefs, 8:15 p.m. ET (ESPN)
Week 2
Thursday, Sept. 17
- Lions at Bills, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Sept. 20
- Vikings at Bears, 1 p.m. ET (Fox)
- Eagles at Titans, 1 p.m. ET (Fox)
- Packers at NY Jets, 1 p.m. ET (Fox)
- Panthers at Falcons, 1 p.m. ET (Fox)
- Saints at Ravens, 1 p.m. ET (CBS)
- Bengals at Texans, 1 p.m. ET (CBS)
- Browns at Buccaneers, 1 p.m. ET (CBS)
- Steelers at Patriots, 1 p.m. ET (CBS)
- Raiders at Chargers, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Jaguars at Broncos, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Washington at Dallas, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Seattle at Arizona, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Miami at San Francisco, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Colts at Chiefs, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Sept. 21
- Giants at Rams, 8:15 p.m. ET (ESPN)
Week 3
Thursday, Sept. 24
- Falcons at Packers, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Sept. 27
- Chiefs at Dolphins, 1 p.m. ET (CBS)
- Texans at Colts, 1 p.m. ET (CBS)
- Titans at Giants, 1 p.m. ET (CBS)
- Patriots at Jaguars, 1 p.m. ET (CBS)
- Bengals at Steelers, 1 p.m. ET (CBS)
- Panthers at Browns, 1 p.m. ET (Fox)
- Jets at Lions, 1 p.m. ET (Fox)
- Seahawks at Commanders, 1 p.m. ET (Fox)
- Chargers at Bills, 1 p.m. ET (Fox)
- Vikings at Buccaneers, 4:05 p.m. (Fox)
- Cardinals at 49ers, 4:05 p.m. (Fox)
- Ravens vs. Cowboys, 4:25 p.m. ET (CBS, Paramount+) -- Rio De Janeiro
- Raiders at Saints, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Rams at Broncos, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Sept. 28
- Eagles at Bears, 8:15 p.m. ET (ESPN)
Week 4
Thursday, Oct. 1
- Steelers at Browns, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Oct. 4
- Colts vs. Commanders, 9:30 a.m. ET (NFL Network) -- London
- Titans at Ravens, 1 p.m. ET (CBS)
- Cardinals at Giants, 1 p.m. ET (CBS)
- Jaguars at Bengals, 1 p.m. ET (CBS)
- Patriots at Bills, 1 p.m. ET (CBS)
- Cowboys at Texans, 1 p.m. ET (Fox)
- Rams at Eagles, 1 p.m. ET (Fox)
- Packers at Buccaneers, 1 p.m. ET (Fox)
- Jets at Bears, 1 p.m. ET (Fox)
- Dolphins at Vikings, 4:05 p.m. ET (Fox)
- Broncos at 49ers, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Chargers at Seahawks, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Chiefs at Raiders, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Lions at Panthers, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Oct. 5
- Falcons at Saints, 8:15 p.m. ET (ESPN)
Week 5
Thursday, Oct. 8
- Buccaneers at Cowboys, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Oct. 11
- Eagles vs. Jaguars, 9:30 a.m. ET (NFL Network) -- London
- Raiders at Patriots, 1 p.m. ET (CBS)
- Texans at Titans, 1 p.m. ET (CBS)
- Browns at Jets, 1 p.m. ET (CBS)
- Colts at Steelers, 1 p.m. ET (CBS)
- Bengals at Dolphins, 1 p.m. ET (Fox)
- Vikings at Saints, 1 p.m. ET (Fox)
- Giants at Commanders, 1 p.m. ET (Fox)
- Broncos at Chargers, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Bears at Packers, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Lions at Cardinals, 4:25 p.m. ET (Fox)
- 49ers at Seahawks, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Ravens at Falcons, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Oct. 12
- Bills at Rams, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Carolina, Kansas City
Week 6
Thursday, Oct. 15
- Seahawks at Broncos, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Oct. 18
- Texans vs. Jaguars, 9:30 a.m. ET (NFL Network) -- London
- Jets at Patriots, 1 p.m. ET (CBS)
- Steelers at Buccaneers, 1 p.m. ET (CBS)
- Panthers at Eagles, 1 p.m. ET (CBS)
- Bears at Falcons, 1 p.m. ET (Fox)
- Titans at Colts, 1 p.m. ET (Fox)
- Saints at Giants, 1 p.m. ET (Fox)
- Ravens at Browns, 1 p.m. ET (Fox)
- Cardinals at Rams, 4:05 p.m. ET (Fox)
- Chargers at Chiefs, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Bills at Raiders, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Cowboys at Packers, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Oct. 19
- Commanders at 49ers, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Cincinnati, Detroit, Miami, Minnesota
Week 7
Thursday, Oct. 22
- Patriots at Bears, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Oct. 25
- Steelers vs. Saints, 9:30 a.m. ET (NFL Network) -- Paris
- Browns at Titans, 1 p.m. ET (CBS)
- Dolphins at Jets, 1 p.m. ET (CBS)
- Colts at Vikings, 1 p.m. ET (CBS)
- Bengals at Ravens, 1 p.m. ET (CBS)
- Giants at Texans, 1 p.m. ET (Fox)
- Buccaneers at Panthers, 1 p.m. ET (Fox)
- 49ers at Falcons, 1 p.m. ET (Fox)
- Broncos at Cardinals, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Rams at Raiders, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Packers at Lions, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Chiefs at Seahawks, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Oct. 26
- Cowboys at Eagles, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Buffalo, Jacksonville, LA Chargers, Washington
Week 8
Thursday, Oct. 29
- Panthers at Packers, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Nov. 1
- Titans at Bengals, 1 p.m. ET (CBS)
- Colts at Jaguars, 1 p.m. ET (CBS)
- Browns at Steelers, 1 p.m. ET (CBS)
- Ravens at Bills, 1 p.m. ET (CBS)
- Falcons at Buccaneers, 1 p.m. ET (Fox)
- Vikings at Lions, 1 p.m. ET (Fox)
- Cardinals at Cowboys, 1 p.m. ET (Fox)
- Raiders at Jets, 1 p.m. ET (Fox)
- Chargers at Rams, 4:05 p.m. ET (Fox)
- Chiefs at Broncos, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Patirots at Dolphins, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Eagles at Commanders, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Nov. 2
- Bears at Seahawks, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Houston, New Orleans, NY Giants, San Francisco
Week 9
Thursday, Nov. 5
- Jaguars at Ravens, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Nov. 8
- Bengals vs. Falcons, 9:30 a.m. ET (NFL Network) -- Madrid
- Jets at Chiefs, 1 p.m. ET (CBS)
- Browns at Saints, 1 p.m. ET (CBS)
- Broncos at Panthers, 1 p.m. ET (CBS)
- Cowboys at Colts, 1 p.m. ET (Fox)
- Lions at Dolphins, 1 p.m. ET (Fox)
- Giants at Eagles, 1 p.m. ET (Fox)
- Rams at Commanders, 1 p.m. ET (Fox)
- Raiders at 49ers, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Texans at Chargers, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Cardinals at Seahawks, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Packers at Patriots, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Buccaneers at Bears, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Nov. 9
- Bills at Vikings, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Pittsburgh, Tennessee
Week 10
Thursday, Nov. 12
- Commanders at Giants, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Nov. 15
- Patriots vs. Lions, 9:30 a.m. ET (Fox) -- Munich, Germany
- Bills at Jets, 1 p.m. ET (CBS)
- Dolphins at Colts, 1 p.m. ET (CBS)
- Chiefs at Falcons, 1 p.m. ET (CBS)
- Vikings at Packers, 1 p.m. ET (Fox)
- Jaguars at Titans, 1 p.m. ET (Fox)
- Texans at Browns, 1 p.m. ET (Fox)
- Panthers at Saints, 1 p.m. ET (Fox)
- Rams at Cardinals, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Seahawks at Raiders, 4:05 p.m. ET (CBS)
- 49ers at Cowboys, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Steelers at Bengals, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Nov. 16
- Chargers at Ravens, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Chicago, Denver, Philadelphia, Tampa Bay
Week 11
Thursday, Nov. 19
- Colts at Texans, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Nov. 22
- Cardinals at Chiefs, 1 p.m. ET (CBS)
- Buccaneers at Lions, 1 p.m. ET (CBS)
- Jaguars at Giants, 1 p.m. ET (CBS)
- Dolphins at Bills, 1 p.m. ET (Fox)
- Titans at Cowboys, 1 p.m. ET (Fox)
- Ravens at Panthers, 1 p.m. ET (Fox)
- Saints at Bears, 1 p.m. ET (Fox)
- Jets at Chargers, 4:05 p.m. ET (Fox)
- Steelers at Eagles, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Raiders at Broncos, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Vikings vs. 49ers, 8:20 p.m. ET (NBC) -- Mexico City
Monday, Nov. 23
- Bengals at Commanders, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Atlanta, Cleveland, Green Bay, LA Rams, New England, Seattle
Week 12
Wednesday, Nov. 25 (Thanksgiving Eve)
- Packers at Rams, 8 p.m. ET (Netflix)
Thursday, Nov. 26 (Thanksgiving)
- Bears at Lions, 1 p.m. ET (CBS, Paramount+)
- Eagles at Cowboys, 4:30 p.m. ET (Fox)
- Chiefs at Bills, 8:20 p.m. ET (NBC)
Friday, Nov. 27 (Black Friday)
- Broncos at Steelers, 3 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Nov. 29
- Ravens at Texans, 1 p.m. ET (CBS)
- Saints at Bengals, 1 p.m. ET (CBS)
- Jets at Dolphins, 1 p.m. ET (CBS)
- Falcons at Vikings, 1 p.m. ET (Fox)
- Giants at Colts, 1 p.m. ET (Fox)
- Raiders at Browns, 1 p.m. ET (Fox)
- Titans at Jaguars, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Commanders at Cardinals, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Seahawks at 49ers, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Patriots at Chargers, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Nov. 30
- Panthers at Buccaneers, 8:15 p.m. ET (ESPN)
Week 13
Thursday, Dec. 3
- Chiefs at Rams, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Dec. 6
- Lions at Falcons, 1 p.m. ET (CBS)
- Chargers at Buccaneers, 1 p.m. ET (CBS)
- Commanders at Titans, 1 p.m. ET (CBS)
- Bengals at Browns, 1 p.m. ET (CBS)
- 49ers at Giants, 1 p.m. ET (Fox)
- Packers at Saints, 1 p.m. ET (Fox)
- Jaguars at Bears, 1 p.m. ET (Fox)
- Eagles at Cardinals, 4:05 p.m. ET (Fox)
- Dolphins at Broncos, 4:05 p.m. ET (Fox)
- Panthers at Vikings, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Bills at Patriots, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Texans at Steelers, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Dec. 7
- Cowboys at Seahawks, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Ravens, Colts, Raiders, Jets
Week 14
Thursday, Dec. 10
- Vikings at Patriots, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Sunday, Dec. 13
- Broncos at Jets, 1 p.m. ET (CBS)
- Falcons at Browns, 1 p.m. ET (CBS)
- Bears at Dolphins, 1 p.m. ET (CBS)
- Texans at Commanders, 1 p.m. ET (CBS)
- Saints at Panthers, 1 p.m. ET (CBS)
- Colts at Eagles, 1 p.m. ET (Fox)
- Buccaneers at Ravens, 1 p.m. ET (Fox)
- Titans at Lions, 1 p.m. ET (Fox)
- Chargers at Raiders, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Chiefs at Bengals, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Rams at 49ers, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Giants at Seahawks, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Bills at Packers, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Dec. 14
- Steelers at Jaguars, 8:15 p.m. ET (ESPN)
BYES: Arizona, Dallas
Week 15
Thursday, Dec. 17
- 49ers at Chargers, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Saturday, Dec. 19
- Seahawks at Eagles, 5 p.m. ET (Fox)
- Bears at Bills, 8:20 p.m. ET (CBS, Paramount+)
Sunday, Dec. 20
- Jaguars at Texans, 1 p.m. ET (CBS)
- Ravens at Steelers, 1 p.m. ET (CBS)
- Browns at Giants, 1 p.m. ET (CBS)
- Colts at Titans, 1 p.m. ET (CBS)
- Dolphins at Packers, 1 p.m. ET (Fox)
- Saints at Buccaneers, 1 p.m. ET (Fox)
- Bengals at Panthers, 1 p.m. ET (Fox)
- Falcons at Commanders, 1 p.m. ET (Fox)
- Jets at Cardinals, 4:05 p.m. ET (Fox)
- Cowboys at Rams, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Broncos at Raiders, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Lions at Vikings, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Dec. 21
- Patriots at Chiefs, 8:15 p.m. ET (ESPN)
Week 16
Thursday, Dec. 24
- Texans at Eagles, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Friday, Dec. 25
- Packers at Bears, 1 p.m. ET (Netflix)
- Bills at Broncos, 4:30 p.m. ET (Netflix)
- Rams at Seahawks, 8:15 p.m. ET (Fox)
Saturday, Dec. 26
- TBD, 4:30 p.m. ET (NFL Network)
- TBD, 8 p.m. ET (NFL Network)
Sunday, Dec. 27
- Buccaneers at Falcons, TBD
- Commanders at Vikings, TBD
- Panthers at Steelers, TBD
- Bengals at Colts, TBD
- Patriots at Jets, 1 p.m. ET (CBS)
- Browns at Ravens, 1 p.m. ET (CBS)
- Chargers at Dolphins, 1 p.m. ET (Fox)
- Cardinals at Raiders, 4:05 p.m. ET (Fox)
- 49ers at Chiefs, 4:25 p.m. ET (CBS)
- Jaguars at Cowboys, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Dec. 28
- Giants at Lions, 8:15 p.m. ET (ESPN)
Week 17
Thursday, Dec. 31
- Ravens at Bengals, 8:15 p.m. ET (Amazon)
Saturday, Jan. 2
- TBA at TBA, 4:30 p.m. ET (NBC)
- TBA at TBA, 8 p.m. ET (Peacock exclusive)
Sunday, Jan. 3
- Rams at Buccaneers, TBD
- Broncos at Patriots, TBD
- Chiefs at Chargers, TBD
- Commanders at Jaguars, TBD
- Bills at Dolphins, 1 p.m. ET (CBS)
- Steelers at Titans, 1 p.m. ET (CBS)
- Vikings at Jets, 1 p.m. ET (CBS)
- Saints at Falcons, 1 p.m. ET (Fox)
- Seahawks at Panthers, 1 p.m. ET (Fox)
- Colts at Browns, 1 p.m. ET (Fox)
- Giants at Cowboys, 1 p.m. ET (Fox)
- Raiders at Cardinals, 4:05 p.m. ET (CBS)
- Lions at Bears, 4:25 p.m. ET (Fox)
- Eagles at 49ers, 8:20 p.m. ET (NBC)
Monday, Jan. 4
Texans at Packers, 8:15 p.m. ET (ESPN)
Week 18
Saturday, Jan. 9
- TBA at TBA, 1 p.m. ET (Netflix)
- TBA at TBA, 4:30 p.m. ET (ESPN, ABC)
- TBA at TBA, 8 p.m. ET (ESPN, ABC)
Sunday, Jan. 10
- NY Jets at Bills, TBD
- Jaguars at Colts, TBD
- Raiders at Chiefs, TBD
- Titans at Texans, TBD
- Chargers at Broncos, TBD
- Dolphins at Patriots, TBD
- Browns at Bengals, TBD
- Steelers at Ravens, TBD
- Bears at Vikings, TBD
- Lions at Packers, TBD
- Cowboys at Commanders, TBD
- Buccaneers at Saints, TBD
- Eagles at Giants, TBD
- Seahawks at Rams, TBD
- Falcons at Panthers, TBD
- 49ers at Cardinals, TBD
- TBA at TBA, 8:20 p.m. ET (NBC)
Note: The teams playing in the Saturday tripleheader and the Sunday primetime game in Week 18 won't be announced until January.