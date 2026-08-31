Player Bio
|HT/WT: 5-10, 165 lbs
|Birthplace: Philadelphia, PA
|Class: Junior
Last Game
Fri, Mar 13 |
FOX
@ St. John's Red Storm (30-7)
- Madison Square Garden
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9:10
Breaking News: The NCAA Tournament Officially Expands To 76 Teams
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1:07
Just Keep Winning: Seton Hall's Path To NCAA Tournament
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0:40
Big East Tournament Betting: No. 4 Seton Hall vs. No. 1 St. John's, O/U 132.5
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1:41
St. John's Could Clinch A Share Of Big East
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11:21
NCAA Tournament Last Four In First Four Out Bracketology
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1:06
Last Four In First Four Out: Seton Hall
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1:08
CBB Big East Bracketology
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1:32
Like, Love & Hear Me Out: Mikey's Hear Me Out - Seton Hall
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1:19
CBB Seed Line Implications: Seton Hall at Villanova
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1:09
NCAAM Highlights: Seton Hall VS No. 23 NC State
2025 Stats
|STATS
|MPG
|PPG
|FG%
|RPG
|APG
|Regular Season
|30.7
|12.7
|43.7
|3.0
|4.9