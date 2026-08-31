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Adam Clark

  • SETON
  • #0
  • G

Player Bio

HT/WT: 5-10, 165 lbs
Birthplace: Philadelphia, PA
Class: Junior

Last Game

Fri, Mar 13 |
FOX
@ St. John's Red Storm (30-7)
  • Madison Square Garden
68
Final
78
Game Recap
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    9:10

    Breaking News: The NCAA Tournament Officially Expands To 76 Teams

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    1:07

    Just Keep Winning: Seton Hall's Path To NCAA Tournament

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    0:40

    Big East Tournament Betting: No. 4 Seton Hall vs. No. 1 St. John's, O/U 132.5

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    1:41

    St. John's Could Clinch A Share Of Big East

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    11:21

    NCAA Tournament Last Four In First Four Out Bracketology

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    1:06

    Last Four In First Four Out: Seton Hall

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    1:08

    CBB Big East Bracketology

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    1:32

    Like, Love & Hear Me Out: Mikey's Hear Me Out - Seton Hall

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    1:19

    CBB Seed Line Implications: Seton Hall at Villanova

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    1:09

    NCAAM Highlights: Seton Hall VS No. 23 NC State

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2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 30.7 12.7 43.7 3.0 4.9

Top Adam Clark News

Big East Standings

Team Conf Overall
STJOHN
 18-2 30-7
UCONN
 17-3 34-6
NOVA
 15-5 24-9
SETON
 10-10 21-12
CREIGH
 9-11 16-18
DEPAUL
 8-12 16-16
BUTLER
 7-13 16-16
PROV
 7-13 15-18
MARQET
 7-13 12-20
GTOWN
 6-14 16-18
XAVIER
 6-14 15-18
Full Standings