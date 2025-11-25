Next Game
Fri, Nov 28 @ 7:30 pm ET
vs Colgate Raiders (2-4)
- Place Bell
Schedule
|Regular season
|@
|
vs
NYDELH
|@
|
vs
PSC
|@
|vs
|@
|
vs
SUNYON
|@
|@
Top Great Danes News
Team Statistical Rankings
|PTS/G
|OPP PTS/G
|America East
|
-
(1st)
|
-
(1st)
|Division I
|
76.7
(212th)
|
70.8
(136th)
Rankings
|Polls
|Rank
|Trend
|AP
|NR
|—
|Coaches
|NR
|—
|CBSSports.com Top 25 (And One)
|NR
|—
|NET
|NR
|—
