2019 Fantasy Baseball Draft Prep: 10-team NL-only Head-to-Head mock draft

We've had plenty of looks at the mixed-league player pool already. Time to cut it in half.

Top free agents remain unsigned? Who cares! There are still NL-only leagues to be won.

The approach to those free agents was a little more straightforward than in our AL-only Head-to-Head mock draft given that the the majority of Bryce Harper's and Manny Machado's known suitors are in the NL. Harper actually went off the board early in Round 2 of this draft, with Machado following at the start of Round 3. Obviously, once it's clear they're sticking in the NL, their price tags will go up.

Even bigger discounts were applied to Craig Kimbrel, who went just after Kirby Yates and Round 11, and Dallas Keuchel, who went just after Hyun-Jin Ryu in Round 12. We don't have as much of an idea where they're going to land, and if it's with an AL team, they're obviously worthless.

But let's not get stuck on those uncomfortable circumstances. An entire drafted unfolded here, after all.

It was our first since the trade that sent J.T. Realmuto to the Phillies, where he'll have a chance to apply his exceptional road splits to a hitter-friendly park. He went with the second pick of Round 3. I'm still not sure I was right to take Joey Votto instead, one pick before, but the shortage of quality first baseman becomes even more apparent when working with half the player pool. It's how Anthony Rizzo went second overall and Paul Goldschmidt third. (Granted, it's hard to reconcile those picks with Freddie Freeman at 13th overall when I actually rank Freeman ahead of Rizzo, but it's a draft and sometimes weird things happen).

Catcher itself is actually pretty deep in the NL, boasting six of the only eight bats worth a darn. In fact, I'd say every infield spot is a little better off in the NL than the AL. It's not as pitching-dominated as in years past, though, which became apparent by about Round 9.

There are plenty of other discoveries to be made here, of course, but I'll leave you to peruse. First, though, I believe introduction are in order:

1 - Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

2 - Al Melchior, RotoGraphs (@almelchiorBB)

3 - Andrew McClintock, Fantasy Front Office (@FantasyAid1)

4 - Tom Ogonowski, Future Studskis (@ProspectFiend)

5 - Heath Cummings, CBS Sports (@heathcummingssr)

6 - Matt Williams, Fake Teams/Turn Two Podcast (@MattWi77iams)

7 - B_Don, Razzball (@DitkaSausagePod)

8 - Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)

9 - Chris Mitchell, Fantrax (@CJMitch73)

10 - Phil Ponebshek, Patton & Company

And here's a reminder of how the scoring works in our Head-to-Head points format:

Head-to-Head point values For hitters

For pitchers

Single 1 Walk -1 Double 2 Earned run -1 Triple 3 Hit -1 Walk 1 Hit batter -1 Caught stealing -1 Inning 3 Hit by pitch 1 Strikeout 0.5 Home run 4 Win 7 Strikeout -0.5 Loss -5 Run 1 Save 7 RBI 1 QS 3 Stolen base 2





Round By Round Round 1 Pos Team Player 1 Scott White M. Scherzer SP WAS 2 Al Melchior A. Rizzo 1B CHC 3 Andrew McClintock P. Goldschmidt 1B STL 4 Tom Ogonowski N. Arenado 3B COL 5 Heath Cummings J. deGrom SP NYM 6 Matt Williams T. Turner SS WAS 7 B_Don C. Yelich LF MIL 8 Chris Towers R. Acuna LF ATL 9 Chris Mitchell J. Baez 2B CHC 10 Phil Ponebshek T. Story SS COL Round 2 Pos Team Player 11 Phil Ponebshek B. Harper RF WAS 12 Chris Mitchell K. Bryant 3B CHC 13 Chris Towers F. Freeman 1B ATL 14 B_Don A. Nola SP PHI 15 Matt Williams N. Syndergaard SP NYM 16 Heath Cummings J. Soto LF WAS 17 Tom Ogonowski C. Blackmon CF COL 18 Andrew McClintock W. Buehler SP LAD 19 Al Melchior R. Hoskins LF PHI 20 Scott White A. Rendon 3B WAS Round 3 Pos Team Player 21 Scott White J. Votto 1B CIN 22 Al Melchior J. Realmuto C PHI 23 Andrew McClintock S. Gennett 2B CIN 24 Tom Ogonowski M. Machado SS LAD 25 Heath Cummings C. Kershaw SP LAD 26 Matt Williams C. Bellinger 1B LAD 27 B_Don E. Suarez 3B CIN 28 Chris Towers M. Carpenter 1B STL 29 Chris Mitchell S. Marte CF PIT 30 Phil Ponebshek Z. Greinke SP ARI Round 4 Pos Team Player 31 Phil Ponebshek C. Seager SS LAD 32 Chris Mitchell S. Strasburg SP WAS 33 Chris Towers P. Corbin SP WAS 34 B_Don Z. Wheeler SP NYM 35 Matt Williams J. Flaherty SP STL 36 Heath Cummings C. Martinez SP STL 37 Tom Ogonowski J. Taillon SP PIT 38 Andrew McClintock M. Mikolas SP STL 39 Al Melchior C. Archer SP PIT 40 Scott White O. Albies 2B ATL Round 5 Pos Team Player 41 Scott White J. Segura SS PHI 42 Al Melchior G. Marquez SP COL 43 Andrew McClintock Y. Puig RF CIN 44 Tom Ogonowski M. Foltynewicz SP ATL 45 Heath Cummings L. Cain CF MIL 46 Matt Williams E. Diaz RP NYM 47 B_Don D. Murphy 2B COL 48 Chris Towers A. Pollock CF LAD 49 Chris Mitchell W. Myers LF SD 50 Phil Ponebshek F. Vazquez RP PIT Round 6 Pos Team Player 51 Phil Ponebshek J. Aguilar 1B MIL 52 Chris Mitchell M. Bumgarner SP SF 53 Chris Towers M. Ozuna LF STL 54 B_Don A. McCutchen RF PHI 55 Matt Williams T. Shaw 3B MIL 56 Heath Cummings M. Muncy 1B LAD 57 Tom Ogonowski L. Castillo SP CIN 58 Andrew McClintock Y. Grandal C MIL 59 Al Melchior J. Turner 3B LAD 60 Scott White J. Donaldson 3B ATL Round 7 Pos Team Player 61 Scott White D. Peralta LF ARI 62 Al Melchior R. Cano 2B NYM 63 Andrew McClintock J. Lester SP CHC 64 Tom Ogonowski B. Dozier 2B WAS 65 Heath Cummings K. Jansen RP LAD 66 Matt Williams M. Conforto LF NYM 67 B_Don R. Ray SP ARI 68 Chris Towers W. Ramos C NYM 69 Chris Mitchell P. DeJong SS STL 70 Phil Ponebshek W. Contreras C CHC Round 8 Pos Team Player 71 Phil Ponebshek Y. Darvish SP CHC 72 Chris Mitchell K. Schwarber LF CHC 73 Chris Towers J. Gray SP COL 74 B_Don J. Peraza SS CIN 75 Matt Williams C. Hernandez 2B PHI 76 Heath Cummings B. Posey C SF 77 Tom Ogonowski D. Dahl LF COL 78 Andrew McClintock N. Pivetta SP PHI 79 Al Melchior K. Hendricks SP CHC 80 Scott White C. Hamels SP CHC Round 9 Pos Team Player 81 Scott White Y. Molina C STL 82 Al Melchior K. Marte 2B ARI 83 Andrew McClintock E. Escobar 3B ARI 84 Tom Ogonowski S. Doolittle RP WAS 85 Heath Cummings E. Hosmer 1B SD 86 Matt Williams V. Robles CF WAS 87 B_Don R. Iglesias RP CIN 88 Chris Towers J. Nelson SP MIL 89 Chris Mitchell S. Newcomb SP ATL 90 Phil Ponebshek K. Gausman SP ATL Round 10 Pos Team Player 91 Phil Ponebshek K. Maeda SP LAD 92 Chris Mitchell Z. Godley SP ARI 93 Chris Towers R. Hill SP LAD 94 B_Don C. Taylor SS LAD 95 Matt Williams J. Musgrove SP PIT 96 Heath Cummings J. Quintana SP CHC 97 Tom Ogonowski B. Nimmo RF NYM 98 Andrew McClintock N. Markakis RF ATL 99 Al Melchior A. Eaton RF WAS 100 Scott White A. Reyes SP STL Round 11 Pos Team Player 101 Scott White J. Winker RF CIN 102 Al Melchior W. Davis RP COL 103 Andrew McClintock A. Sanchez SP WAS 104 Tom Ogonowski J. Bell 1B PIT 105 Heath Cummings J. Lowrie 2B NYM 106 Matt Williams K. Yates RP SD 107 B_Don C. Kimbrel RP Unaffiliated 108 Chris Towers J. Hader RP MIL 109 Chris Mitchell J. Arrieta SP PHI 110 Phil Ponebshek J. Teheran SP ATL Round 12 Pos Team Player 111 Phil Ponebshek M. Franco 3B PHI 112 Chris Mitchell A. Wood SP CIN 113 Chris Towers W. Smith RP SF 114 B_Don I. Desmond 1B COL 115 Matt Williams M. Moustakas 3B MIL 116 Heath Cummings G. Polanco RF PIT 117 Tom Ogonowski K. Freeland SP COL 118 Andrew McClintock H. Bader CF STL 119 Al Melchior H. Ryu SP LAD 120 Scott White D. Keuchel SP Unaffiliated Round 13 Pos Team Player 121 Scott White D. Robertson RP PHI 122 Al Melchior E. Inciarte CF ATL 123 Andrew McClintock J. Camargo 3B ATL 124 Tom Ogonowski F. Cervelli C PIT 125 Heath Cummings L. Weaver SP ARI 126 Matt Williams S. Matz SP NYM 127 B_Don R. Stripling SP LAD 128 Chris Towers S. Gray SP CIN 129 Chris Mitchell L. Urias 2B SD 130 Phil Ponebshek J. Chacin SP MIL Round 14 Pos Team Player 131 Phil Ponebshek N. Senzel 2B CIN 132 Chris Mitchell R. Braun LF MIL 133 Chris Towers G. Hampson SS COL 134 B_Don M. Soroka SP ATL 135 Matt Williams H. Renfroe LF SD 136 Heath Cummings V. Velasquez SP PHI 137 Tom Ogonowski A. Vizcaino RP ATL 138 Andrew McClintock C. Knebel RP MIL 139 Al Melchior J. Lucchesi SP SD 140 Scott White J. Hicks RP STL Round 15 Pos Team Player 141 Scott White O. Herrera CF PHI 142 Al Melchior C. Dickerson LF PIT 143 Andrew McClintock D. Steckenrider RP MIA 144 Tom Ogonowski M. Wacha SP STL 145 Heath Cummings A. Rosario SS NYM 146 Matt Williams C. Anderson SP MIL 147 B_Don T. Williams SP PIT 148 Chris Towers S. Castro 2B MIA 149 Chris Mitchell J. Samardzija SP SF 150 Phil Ponebshek S. Souza RF ARI Round 16 Pos Team Player 151 Phil Ponebshek M. Kemp LF CIN 152 Chris Mitchell A. Miller RP STL 153 Chris Towers A. Verdugo RF LAD 154 B_Don J. Martinez 1B STL 155 Matt Williams F. Mejia C SD 156 Heath Cummings S. Schebler RF CIN 157 Tom Ogonowski F. Reyes RF SD 158 Andrew McClintock P. Alonso 1B NYM 159 Al Melchior A. Bradley RP ARI 160 Scott White T. Richards SP MIA Round 17 Pos Team Player 161 Scott White D. Rodriguez SP SF 162 Al Melchior M. Strahm RP SD 163 Andrew McClintock J. McNeil 2B NYM 164 Tom Ogonowski D. Swanson SS ATL 165 Heath Cummings J. Lamb 3B ARI 166 Matt Williams J. Pederson LF LAD 167 B_Don A. Minter RP ATL 168 Chris Towers T. Toussaint SP ATL 169 Chris Mitchell B. Morrow RP CHC 170 Phil Ponebshek Y. Cespedes LF NYM Round 18 Pos Team Player 171 Phil Ponebshek B. Anderson RF MIA 172 Chris Mitchell F. Tatis SS SD 173 Chris Towers J. Kang 3B PIT 174 B_Don W. Flores 1B ARI 175 Matt Williams M. Margot CF SD 176 Heath Cummings T. Roark SP CIN 177 Tom Ogonowski B. Belt 1B SF 178 Andrew McClintock I. Happ CF CHC 179 Al Melchior F. Cordero LF SD 180 Scott White B. Woodruff RP MIL Round 19 Pos Team Player 181 Scott White P. Strop RP CHC 182 Al Melchior C. Smith SP MIA 183 Andrew McClintock J. Gyorko 3B STL 184 Tom Ogonowski T. Anderson SP COL 185 Heath Cummings F. Peralta SP MIL 186 Matt Williams R. McMahon 1B COL 187 B_Don C. Paddack SP SD 188 Chris Towers R. Zimmerman 1B WAS 189 Chris Mitchell A. DeSclafani SP CIN 190 Phil Ponebshek D. Holland SP SF Round 20 Pos Team Player 191 Phil Ponebshek S. Dominguez RP PHI 192 Chris Mitchell T. Barnhart C CIN 193 Chris Towers Z. Eflin SP PHI 194 B_Don A. Almora CF CHC 195 Matt Williams K. Broxton CF NYM 196 Heath Cummings G. Gonzalez SP MIL 197 Tom Ogonowski D. Fowler RF STL 198 Andrew McClintock A. Suarez SP SF 199 Al Melchior C. Burnes RP MIL 200 Scott White I. Kinsler 2B SD Round 21 Pos Team Player 201 Scott White G. Holland RP ARI 202 Al Melchior C. Spangenberg 2B MIL 203 Andrew McClintock E. Longoria 3B SF 204 Tom Ogonowski Z. Davies SP MIL 205 Heath Cummings C. Joe OF CIN 206 Matt Williams J. Urena SP MIA 207 B_Don K. Suzuki C WAS 208 Chris Towers A. Duvall LF ATL 209 Chris Mitchell M. Reynolds 1B COL 210 Phil Ponebshek C. Granderson RF MIA Team by Team Scott White Rd Pk Player 1 1 M. Scherzer SP WAS 2 20 A. Rendon 3B WAS 3 21 J. Votto 1B CIN 4 40 O. Albies 2B ATL 5 41 J. Segura SS PHI 6 60 J. Donaldson 3B ATL 7 61 D. Peralta LF ARI 8 80 C. Hamels SP CHC 9 81 Y. Molina C STL 10 100 A. Reyes SP STL 11 101 J. Winker RF CIN 12 120 D. Keuchel SP Unaffiliated 13 121 D. Robertson RP PHI 14 140 J. Hicks RP STL 15 141 O. Herrera CF PHI 16 160 T. Richards SP MIA 17 161 D. Rodriguez SP SF 18 180 B. Woodruff RP MIL 19 181 P. Strop RP CHC 20 200 I. Kinsler 2B SD 21 201 G. Holland RP ARI Al Melchior Rd Pk Player 1 2 A. Rizzo 1B CHC 2 19 R. Hoskins LF PHI 3 22 J. Realmuto C PHI 4 39 C. Archer SP PIT 5 42 G. Marquez SP COL 6 59 J. Turner 3B LAD 7 62 R. Cano 2B NYM 8 79 K. Hendricks SP CHC 9 82 K. Marte 2B ARI 10 99 A. Eaton RF WAS 11 102 W. Davis RP COL 12 119 H. Ryu SP LAD 13 122 E. Inciarte CF ATL 14 139 J. Lucchesi SP SD 15 142 C. Dickerson LF PIT 16 159 A. Bradley RP ARI 17 162 M. Strahm RP SD 18 179 F. Cordero LF SD 19 182 C. Smith SP MIA 20 199 C. Burnes RP MIL 21 202 C. Spangenberg 2B MIL Andrew McClintock Rd Pk Player 1 3 P. Goldschmidt 1B STL 2 18 W. Buehler SP LAD 3 23 S. Gennett 2B CIN 4 38 M. Mikolas SP STL 5 43 Y. Puig RF CIN 6 58 Y. Grandal C MIL 7 63 J. Lester SP CHC 8 78 N. Pivetta SP PHI 9 83 E. Escobar 3B ARI 10 98 N. Markakis RF ATL 11 103 A. Sanchez SP WAS 12 118 H. Bader CF STL 13 123 J. Camargo 3B ATL 14 138 C. Knebel RP MIL 15 143 D. Steckenrider RP MIA 16 158 P. Alonso 1B NYM 17 163 J. McNeil 2B NYM 18 178 I. Happ CF CHC 19 183 J. Gyorko 3B STL 20 198 A. Suarez SP SF 21 203 E. Longoria 3B SF Tom Ogonowski Rd Pk Player 1 4 N. Arenado 3B COL 2 17 C. Blackmon CF COL 3 24 M. Machado SS LAD 4 37 J. Taillon SP PIT 5 44 M. Foltynewicz SP ATL 6 57 L. Castillo SP CIN 7 64 B. Dozier 2B WAS 8 77 D. Dahl LF COL 9 84 S. Doolittle RP WAS 10 97 B. Nimmo RF NYM 11 104 J. Bell 1B PIT 12 117 K. Freeland SP COL 13 124 F. Cervelli C PIT 14 137 A. Vizcaino RP ATL 15 144 M. Wacha SP STL 16 157 F. Reyes RF SD 17 164 D. Swanson SS ATL 18 177 B. Belt 1B SF 19 184 T. Anderson SP COL 20 197 D. Fowler RF STL 21 204 Z. Davies SP MIL Heath Cummings Rd Pk Player 1 5 J. deGrom SP NYM 2 16 J. Soto LF WAS 3 25 C. Kershaw SP LAD 4 36 C. Martinez SP STL 5 45 L. Cain CF MIL 6 56 M. Muncy 1B LAD 7 65 K. Jansen RP LAD 8 76 B. Posey C SF 9 85 E. Hosmer 1B SD 10 96 J. Quintana SP CHC 11 105 J. Lowrie 2B NYM 12 116 G. Polanco RF PIT 13 125 L. Weaver SP ARI 14 136 V. Velasquez SP PHI 15 145 A. Rosario SS NYM 16 156 S. Schebler RF CIN 17 165 J. Lamb 3B ARI 18 176 T. Roark SP CIN 19 185 F. Peralta SP MIL 20 196 G. Gonzalez SP MIL 21 205 C. Joe OF CIN Matt Williams Rd Pk Player 1 6 T. Turner SS WAS 2 15 N. Syndergaard SP NYM 3 26 C. Bellinger 1B LAD 4 35 J. Flaherty SP STL 5 46 E. Diaz RP NYM 6 55 T. Shaw 3B MIL 7 66 M. Conforto LF NYM 8 75 C. Hernandez 2B PHI 9 86 V. Robles CF WAS 10 95 J. Musgrove SP PIT 11 106 K. Yates RP SD 12 115 M. Moustakas 3B MIL 13 126 S. Matz SP NYM 14 135 H. Renfroe LF SD 15 146 C. Anderson SP MIL 16 155 F. Mejia C SD 17 166 J. Pederson LF LAD 18 175 M. Margot CF SD 19 186 R. McMahon 1B COL 20 195 K. Broxton CF NYM 21 206 J. Urena SP MIA B_Don Rd Pk Player 1 7 C. Yelich LF MIL 2 14 A. Nola SP PHI 3 27 E. Suarez 3B CIN 4 34 Z. Wheeler SP NYM 5 47 D. Murphy 2B COL 6 54 A. McCutchen RF PHI 7 67 R. Ray SP ARI 8 74 J. Peraza SS CIN 9 87 R. Iglesias RP CIN 10 94 C. Taylor SS LAD 11 107 C. Kimbrel RP Unaffiliated 12 114 I. Desmond 1B COL 13 127 R. Stripling SP LAD 14 134 M. Soroka SP ATL 15 147 T. Williams SP PIT 16 154 J. Martinez 1B STL 17 167 A. Minter RP ATL 18 174 W. Flores 1B ARI 19 187 C. Paddack SP SD 20 194 A. Almora CF CHC 21 207 K. Suzuki C WAS Chris Towers Rd Pk Player 1 8 R. Acuna LF ATL 2 13 F. Freeman 1B ATL 3 28 M. Carpenter 1B STL 4 33 P. Corbin SP WAS 5 48 A. Pollock CF LAD 6 53 M. Ozuna LF STL 7 68 W. Ramos C NYM 8 73 J. Gray SP COL 9 88 J. Nelson SP MIL 10 93 R. Hill SP LAD 11 108 J. Hader RP MIL 12 113 W. Smith RP SF 13 128 S. Gray SP CIN 14 133 G. Hampson SS COL 15 148 S. Castro 2B MIA 16 153 A. Verdugo RF LAD 17 168 T. Toussaint SP ATL 18 173 J. Kang 3B PIT 19 188 R. Zimmerman 1B WAS 20 193 Z. Eflin SP PHI 21 208 A. Duvall LF ATL Chris Mitchell Rd Pk Player 1 9 J. Baez 2B CHC 2 12 K. Bryant 3B CHC 3 29 S. Marte CF PIT 4 32 S. Strasburg SP WAS 5 49 W. Myers LF SD 6 52 M. Bumgarner SP SF 7 69 P. DeJong SS STL 8 72 K. Schwarber LF CHC 9 89 S. Newcomb SP ATL 10 92 Z. Godley SP ARI 11 109 J. Arrieta SP PHI 12 112 A. Wood SP CIN 13 129 L. Urias 2B SD 14 132 R. Braun LF MIL 15 149 J. Samardzija SP SF 16 152 A. Miller RP STL 17 169 B. Morrow RP CHC 18 172 F. Tatis SS SD 19 189 A. DeSclafani SP CIN 20 192 T. Barnhart C CIN 21 209 M. Reynolds 1B COL Phil Ponebshek Rd Pk Player 1 10 T. Story SS COL 2 11 B. Harper RF WAS 3 30 Z. Greinke SP ARI 4 31 C. Seager SS LAD 5 50 F. Vazquez RP PIT 6 51 J. Aguilar 1B MIL 7 70 W. Contreras C CHC 8 71 Y. Darvish SP CHC 9 90 K. Gausman SP ATL 10 91 K. Maeda SP LAD 11 110 J. Teheran SP ATL 12 111 M. Franco 3B PHI 13 130 J. Chacin SP MIL 14 131 N. Senzel 2B CIN 15 150 S. Souza RF ARI 16 151 M. Kemp LF CIN 17 170 Y. Cespedes LF NYM 18 171 B. Anderson RF MIA 19 190 D. Holland SP SF 20 191 S. Dominguez RP PHI 21 210 C. Granderson RF MIA

