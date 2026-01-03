Capitals' Aliaksei Protas: Late scratch Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Protas (lower body) is a late scratch for Saturday's game against Chicago.
Protas has 16 goals and 31 points in 41 appearances during the 2025-26 campaign. His absence from the lineup will likely result in Sonny Milano playing Saturday for the first time since Dec. 23. It's unclear if Protas will be an option for Monday's clash against Anaheim.
More News
-
Capitals' Aliaksei Protas: Scores again Thursday•
-
Capitals' Aliaksei Protas: Picks up two more points•
-
Capitals' Aliaksei Protas: Three points in New Jersey•
-
Capitals' Aliaksei Protas: Pace finally quickening•
-
Capitals' Aliaksei Protas: Finds twine again in loss•
-
Capitals' Aliaksei Protas: Tips in game-winner•