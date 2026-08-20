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Edwin Suarez Jr.

  • WEBER
  • #0
  • F

Player Bio

HT/WT: 6-6, 205 lbs
Birthplace: San Juan, Puerto Rico
Class: Junior

Last Game

Mon, Mar 9 |
ESP+
@ Eastern Washington Eagles (14-19)
  • Idaho Central Arena
79
Final
84
Game Recap

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 21.5 9.2 51.8 6.0 1.2

Top Edwin Suarez Jr. News

Big Sky Standings

Team Conf Overall
PORTST
 13-5 20-11
MONST
 12-6 18-14
EWASH
 11-7 14-19
NCOLO
 10-8 20-12
MNTNA
 10-8 18-16
WEBER
 10-8 16-16
IDAHO
 9-9 21-15
SACST
 6-12 10-21
IDST
 5-13 13-20
NAU
 4-14 10-22
Full Standings