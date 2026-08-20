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Player Bio
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HT/WT: 6-6, 205 lbs
|
Birthplace: San Juan, Puerto Rico
|
Class: Junior
2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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21.5
|
9.2
|
51.8
|
6.0
|
1.2
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