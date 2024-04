The week of the 2024 NFL Draft has arrived. Teams are constructing war rooms, arranging their big boards and verifying phone numbers of prospects, opposition so that there are no surprises on draft day. After a year of preparation at CBSSports.com, Ryan Wilson, Chris Trapasso and I put the finishing touches on the prospect rankings that will be a part of the draft tracker Thursday through Saturday.

Here is the finalized top-150:

1. Caleb Williams, QB, USC 2. Marvin Harrison Jr., WR, Ohio State 3. Malik Nabers, WR, LSU 4. Olu Fashanu, OT, Penn State 5. Drake Maye, QB, North Carolina 6. Jayden Daniels, QB, LSU 7. Joe Alt, OT, Notre Dame 8. Quinyon Mitchell, CB, Toledo 9. Rome Odunze, WR, Washington 10. Dallas Turner, EDGE, Alabama 11. Jared Verse, EDGE, Florida State 12. Taliese Fuaga, OT, Oregon State 13. Terrion Arnold, CB, Alabama 14. Brock Bowers, TE, Georgia 15. Byron Murphy II, DL, Texas 16. Laiatu Latu, EDGE, UCLA 17. Brian Thomas Jr., WR, LSU 18. Amarius Mims, OT, Georgia 19. JC Latham, OT, Alabama 20. JJ McCarthy, QB, Michigan 21. Nate Wiggins, CB, Clemson 22. Chop Robinson, EDGE, Penn State 23. Troy Fautanu, IOL, Washington 24. Ladd McConkey, WR, Georgia 25. Cooper DeJean, CB, Iowa 26. Jer'Zhan Newton, DL, Illinois 27. Adonai Mitchell, WR, Texas 28. Darius Robinson, EDGE, Missouri 29. Kool-Aid McKinstry, CB, Alabama 30. Michael Penix Jr., QB, Washington 31. Xavier Worthy, WR, Texas 32. Kris Abrams-Draine, CB, Missouri 33. Braden Fiske, DL, Florida State 34. Jackson Powers-Johnson, IOL, Oregon 35. Graham Barton, OT, Duke 36. Tyler Guyton, OT, Oklahoma 37. Ennis Rakestraw Jr., CB, Missouri 38. Bo Nix, QB, Oregon 39. Xavier Legette, WR, South Carolina 40. Kingsley Suamataia, OT, BYU 41. Jordan Morgan, OT, Arizona 42. Ruke Orhorhoro, DL, Clemson 43. Zach Frazier, IOL, West Virginia 44. Bralen Trice, EDGE, Washington 45. Chris Braswell, EDGE, Alabama 46. Troy Franklin, WR, Oregon 47. Edgerrin Cooper, LB, Texas A&M 48. Michael Hall Jr., DL, Ohio State 49. Tyler Nubin, S, Minnesota 50. Christian Haynes, IOL, UCONN 51. Calen Bullock, S, USC 52. Mike Sainristil, CB, Michigan 53. Keon Coleman, WR, Florida State 54. Ben Sinnott, TE, Kansas State 55. Ja'Lynn Polk, WR, Washington 56. Jaden Hicks, S, Washington State 57. Jalen McMillan, WR, Washington 58. Ricky Pearsall, WR, Florida 59. Kamari Lassiter, CB, Georgia 60. Malachi Corley, WR, Western Kentucky 61. TJ Tampa, CB, Iowa State 62. Payton Wilson, LB, N.C. State 63. Trey Benson, RB, Florida State 64. Javon Bullard, S, Georgia 65. Marshawn Kneeland, DL, Western Michigan 66. Christian Jones, OT, Texas 67. Javon Baker, WR, UCF 68. Dadrion Taylor-Demerson, S, Texas Tech 69. Kris Jenkins, DL, Michigan 70. DJ James, CB, Auburn 71. Roger Rosengarten, OT, Washington 72. Jonathon Brooks, RB, Texas 73. Adisa Isaac, EDGE, Penn State 74. Maason Smith, DL, LSU 75. Delmar Glaze, OT, Maryland 76. Ainias Smith, WR, Texas A&M 77. Khyree Jackson, CB, Oregon 78. Max Melton, CB, Rutgers 79. Jonah Elliss, EDGE, Utah 80. Spencer Rattler, QB, South Carolina 81. Cooper Beebe, IOL, Kansas State 82. Blake Fisher, OT, Notre Dame 83. Beaux Limmer, IOL, Arkansas 84. Mason McCormick, IOL, South Dakota State 85. Patrick Paul, OT, Houston 86. Dwight McGlothern, CB, Arkansas 87. Myles Harden, CB, South Dakota 88. Ja'Tavion Sanders, TE, Texas 89. Malik Washington, WR, Virginia 90. Junior Colson, LB, Michigan 91. Michael Pratt, QB, Tulane 92. Leonard Taylor, DL, Miami 93. Matt Goncalves, OT, Pittsburgh 94. Gabriel Murphy, EDGE, UCLA 95. Dewayne Carter, DL, Duke 96. Cade Stover, TE, Ohio State 97. Andru Phillips, CB, Kentucky 98. Roman Wilson, WR, Michigan 99. Dominick Puni, IOL, Kansas 100. Braelon Allen, RB, Wisconsin 101. Jeremiah Trotter Jr., LB, Clemson 102. Mohamed Kamara, EDGE, Colorado State 103. Nehemiah Pritchett, CB, Auburn 104. Theo Johnson, TE, Penn State 105. Brandon Coleman, OT, TCU 106. Brandon Dorlus, DL, Oregon 107. Austin Booker, EDGE, Kansas 108. Jaylen Wright, RB, Tennessee 109. Devontez Walker, WR, North Carolina 110. Trey Taylor, S, Air Force 111. Tykee Smith, S, Georgia 112. Edefuan Ulofoshio, LB, Washington 113. Marshawn Lloyd, RB, USC 114. Javon Foster, OT, Missouri 115. Jacob Cowing, WR, Arizona 116. Kiran Amegadjie, OT, Yale 117. Kamren Kinchens, S, Miami 118. Johnny Wilson, WR, Florida State 119. Jamari Thrash, WR, Louisville 120. Chau Smith-Wade, CB, Washington State 121. Kitan Oladapo, CB, Oregon State 122. Sataoa Laumea, IOL, Utah 123. Bub Means, WR, Pittsburgh 124. Hunter Nourzad, IOL, Penn State 125. Sedrick Van Pran, IOL, Georgia 126. Daequan Hardy, CB, Penn State 127. Renardo Green, CB, Florida State 128. Elijah Jones, CB, Boston College 129. Jaylan Ford, LB, Texas 130. MJ Devonshire, CB, Pittsburgh 131. Mekhi Wingo, DL, LSU 132. Deantre Prince, CB, Ole Miss 133. Bucky Irving, RB, Oregon 134. Cole Bishop, S, Utah 135. Blake Corum, RB, Michigan 136. Chigozie Anusiem, S, Colorado State 137. Caedan Wallace, IOL, Penn State 138. Jaheim Bell, TE, Florida State 139. Javon Solomon, EDGE, Troy 140. Walter Rouse, OT, Oklahoma 141. Tommy Eichenberg, LB, Ohio State 142. Layden Robinson, IOL, Texas A&M 143. Brenden Rice, WR, USC 144. Ty'Ron Hopper, LB, Missouri 145. Jarvis Brownlee Jr., CB, Louisville 146. Tyrone Tracy, RB, Purdue 147. Christian Mahogany, IOL, Boston College 148. AJ Barner, TE, Michigan 149. Nathan Thomas, IOL, Louisiana 150. Cedric Gray, LB, North Carolina

The 2024 NFL Draft will take place from April 25-27 in Detroit. More draft coverage can be found at CBSSports.com, including the weekly updated draft order, mock drafts and a regularly available look at the eligible prospects.