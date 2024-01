The 2024 NFL Draft is a little more than three months away. The deadline for underclassmen to declare has passed, which means teams know the pool of prospects that are eligible to be selected.

CBSSports.com's Ryan Wilson, Chris Trapasso and myself compiled our aggregate rankings to unveil an updated look at the top 250 prospects.

There is an interesting shift occurring in the process, however. College football's institution of Name, Image, Likeness (NIL) earnings for players allows them to make a living before making the leap to professional status. In most cases, NIL can not compete with the lucrative deals that top 100 overall selections receive, but the biggest impact is being felt on Day 3 prospects and undrafted free agents. A larger volume of players are staying in college, which has thinned out the talent pool.

The NFL released a list of 54 prospects with remaining eligibility who have declared for the 2024 NFL Draft -- a small figure relative to expectations from prior years. For example, CBSSports.com's No. 250 overall prospect right now has the same grade as the No. 390 overall prospect last year. There are several players who still need to be graded and the process will ultimately even out a bit, but that is a stark difference.

Without further ado, the updated top 250 prospect rankings:

1. Marvin Harrison Jr., WR, Ohio State 2. Caleb Williams, QB, USC 3. Olu Fashanu, OT, Penn State 4. Brock Bowers, TE, Georgia 5. Joe Alt, OT, Notre Dame 6. Drake Maye, QB, North Carolina 7. Rome Odunze, WR, Washington 8. JC Latham, OT, Alabama 9. Dallas Turner, EDGE, Alabama 10. Malik Nabers, WR, LSU 11. Chop Robinson, EDGE, Penn State 12. Laiatu Latu, EDGE, UCLA 13. Jared Verse, EDGE, Florida State 14. Jayden Daniels, QB, LSU 15. Byron Murphy II, DL, Texas 16. Jer'Zhan Newton, DL, Illinois 17. Kool-Aid McKinstry, CB, Alabama 18. Nate Wiggins, CB, Clemson 19. Taliese Fuaga, OT, Oregon State 20. Keon Coleman, WR, Florida State 21. Cooper DeJean, CB, Iowa 22. Brian Thomas Jr., WR, LSU 23. Kalen King, CB, Penn State 24. Bralen Trice, EDGE, Washington 25. Xavier Worthy, WR, Texas 26. Quinyon Mitchell, CB, Toledo 27. Kamari Lassiter, CB, Georgia 28. Michael Penix Jr., QB, Washington 29. Kamren Kinchens, S, Miami 30. Ennis Rakestraw Jr., CB, Missouri 31. Adonai Mitchell, WR, Texas 32. JJ McCarthy, QB, Michigan 33. Calen Bullock, S, USC 34. Leonard Taylor, DL, Miami 35. Terrion Arnold, CB, Alabama 36. Bo Nix, QB, Oregon 37. Patrick Paul, OT, Houston 38. Amarius Mims, OT, Georgia 39. Jeremiah Trotter Jr., LB, Clemson 40. Troy Fautanu, IOL, Washington 41. Graham Barton, OT, Duke 42. Tyler Guyton, OT, Oklahoma 43. Michael Hall Jr., DL, Ohio State 44. Tyler Nubin, S, Minnesota 45. Kris Abrams-Draine, CB, Missouri 46. Troy Franklin, WR, Oregon 47. Kris Jenkins, DL, Michigan 48. Ja'Lynn Polk, WR, Washington 49. Josh Newton, CB, TCU 50. Demani Richardson, S, Texas A&M 51. Jordan Morgan, OT, Arizona 52. Kingsley Suamataia, OT, BYU 53. Malachi Corley, WR, Western Kentucky 54. Javon Bullard, S, Georgia 55. Tykee Smith, S, Georgia 56. Maason Smith, DL, LSU 57. Sedrick Van Pran, OL, Georgia 58. Brandon Coleman, OT, TCU 59. Ainias Smith, WR, Texas A&M 60. Jermaine Burton, WR, Alabama 61. Justin Eboigbe, DL, Alabama 62. Braelon Allen, RB, Wisconsin 63. Evan Williams, S, Oregon 64. Bucky Irving, RB, Oregon 65. Gabriel Murphy, EDGE, UCLA 66. Xavier Leggette, WR, South Carolina 67. Zion Tupuola-Fetui, EDGE, Washington 68. Jacob Cowing, WR, Arizona 69. Devontez Walker, WR, North Carolina 70. Cooper Beebe, IOL, Kansas State 71. Christian Jones, OT, Texas 72. Jonathon Brooks, RB, Texas 73. Adisa Isaac, EDGE, Penn State 74. Michael Pratt, QB, Tulane 75. Will Shipley, RB, Clemson 76. TVondre Sweat, DL, Texas 77. Christian Mahogany, OL, Boston College 78. Roman Wilson, WR, Michigan 79. Ladd McConkey, WR, Georgia 80. Johnny Wilson, WR, Florida State 81. Audric Estime, RB, Notre Dame 82. Chris Braswell, EDGE, Alabama 83. Zak Zinter, IOL, Michigan 84. Blake Fisher, OT, Notre Dame 85. Zach Frazier, IOL, West Virginia 86. Zion Nelson, OT, Miami 87. Cade Stover, TE, Ohio State 88. Jaden Hicks, S, Washington State 89. Brandon Dorlus, DL, Oregon 90. Marshawn Kneeland, DL, Western Michigan 91. TJ Tampa, CB, Iowa State 92. Tommy Eichenberg, LB, Ohio State 93. Khyree Jackson, CB, Oregon 94. Spencer Rattler, QB, South Carolina 95. Matt Goncalves, OT, Pittsburgh 96. Ty'Ron Hopper, LB, Missouri 97. Beaux Limmer, IOL, Arkansas 98. Curtis Jacobs, LB, Penn State 99. Tyler Davis, DT, Clemson 100. Cedric Gray, LB, North Carolina 101. Jordan Travis, QB, Florida State 102. Mike Sainristil, CB, Michigan 103. Jaylan Ford, LB, Texas 104. Noah Daniels, CB, TCU 105. Brenden Rice, WR, USC 106. Austin Booker, EDGE, Kansas 107. Junior Colson, LB, Michigan 108. Nelson Ceaser, EDGE, Houston 109. DJ James, CB, Auburn 110. Edgerrin Cooper, LB, Texas A&M 111. Ben Sinnott, TE, Kansas State 112. Beau Brade, S, Maryland 113. Isaiah Adams, IOL, Illinois 114. McKinnley Jackson, DL, Texas A&M 115. Christian Haynes, IOL, UCONN 116. Ricky Pearsall, WR, Florida 117. Andru Phillips, CB, Kentucky 118. Andrew Coker, OT, TCU 119. Marist Liufau, LB, Notre Dame 120. Jamari Thrash, WR, Louisville 121. Kingsley Eguakun, IOL, Florida 122. Sheridan Jones, CB, Clemson 123. Javon Solomon, LB, Troy 124. Blake Corum, RB, Michigan 125. Tyrice Knight, LB, UTEP 126. Dylan McMahon, IOL, NC State 127. Trevor Keegan, OT, Michigan 128. Kamal Hadden, CB, Tennessee 129. Gavin Hardison, QB, UTEP 130. Caelen Carson, CB, Wake Forest 131. Xavier Thomas, EDGE, Clemson 132. Michael Wiley, RB, Arizona 133. Jabari Small, RB, Tennessee 134. Drake Nugent, IOL, Michigan 135. Daijahn Anthony, S, Ole Miss 136. Payton Wilson, LB, N.C. State 137. Javon Foster, OL, Missouri 138. Darius Robinson, DL, Missouri 139. Cedric Johnson, EDGE, Ole Miss 140. Ray Davis, RB, Kentucky 141. Clark Barrington, OL, Baylor 142. Jaheim Bell, TE, Florida State 143. Mekhi Wingo, DL, LSU 144. Trey Benson, RB, Florida State 145. Trevin Wallace, LB, Kentucky 146. Tayvion Robinson, WR, Kentucky 147. Ethan Driskell, OT, Marshall 148. Jase McClellan, RB, Alabama 149. JeQuan Burton, WR, FAU 150. Kiran Amegadjie, OT, Yale 151. Jaxon Janke, WR, South Dakota State 152. Chau Smith-Wade, CB, Washington State 153. Josh Proctor, S, Ohio State 154. Delmar Glaze, OT, Maryland 155. Omar Brown, CB, Nebraska 156. Charles Woods, CB, SMU 157. Dylan Laube, RB, New Hampshire 158. Braden Fiske, DL, Florida State 159. Deantre Prince, CB, Ole Miss 160. Cornelius Johnson, WR, Michigan 161. Jonah Elliss, EDGE, Utah 162. Layden Robinson, OL, Texas A&M 163. Jaylen Wright, RB, Tennessee 164. Bryson Nesbit, TE, North Carolina 165. X'Zauvea Gadlin, IOL, Liberty 166. Jared Penning, IOL, Northern Iowa 167. AJ Hampton Jr., CB, Tulane 168. Walter Rouse, OT, Oklahoma 169. Rashad Wisdom, S, UTSA 170. Sam Hartman, QB, Notre Dame 171. Marshawn Lloyd, RB, USC 172. Dewayne Carter, DL, Duke 173. Kyon Barrs, DT, USC 174. Ruke Orhorhoro, DL, Clemson 175. Josh DeBerry, CB, Texas A&M 176. Charles Turner III, IOL, LSU 177. Nehemiah Pritchett, CB, Auburn 178. Eyabi Okie, EDGE, Charlotte 179. Jontrey Hunter, LB, Georgia State 180. Javion Cohen, IOL, Miami 181. Kedon Slovis, QB, BYU 182. Spencer Sanders, QB, Oklahoma State 183. Storm Duck, CB, Louisville 184. Dominick Puni, IOL, Kansas 185. Jimmy Horn Jr., WR, Colorado 186. Isaac Rex, TE, BYU 187. Davon Ferguson, CB, Bowling Green 188. Austin Jones, RB, USC 189. Keith Randolph, DL, Illinois 190. Dylan McDuffie, RB, Kansas 191. Joe More, OT, Syracuse 192. Jackson Powers-Johnson, IOL, Oregon 193. Rasheen Ali, RB, Marshall 194. Fabien Lovett, DL, Florida State 195. Nate McCollum, WR, North Carolina 196. Cody Schrader, RB, Missouri 197. Mohamed Kamara, EDGE, Colorado State 198. Tyler Harrell, WR, Miami 199. Seth Coleman, EDGE, Illinois 200. Nakia Watson, RB, Washington State 201. Emani Bailey, RB, TCU 202. Eric Watts, EDGE, UCONN 203. Micah Bernard, RB, Utah 204. Erick All, TE, Iowa 205. Zakhari Franklin, WR, Ole Miss 206. Kitan Oladapo, CB, Oregon State 207. Khalid Duke, LB, Kansas State 208. Jalyx Hunt, LB, Houston Christian 209. Theo Johnson, TE, Penn State 210. Julian Hernandez, IOL, Vanderbilt 211. Donovan Jennings, IOL, South Florida 212. Carson Steele, RB, UCLA 213. Will Reichard, K, Alabama 214. Roger Rosengarten, OT, Washington 215. LaDarius Henderson, IOL, Michigan 216. Willis Patrick, IOL, TCU 217. Gavin Bartholomew, TE, Pittsburgh 218. Richard Jibunor, EDGE, Troy 219. Lorenzo Thompson, OT, Rhode Island 220. Tyler Smith, OT, Western Carolina 221. Brevyn Spann-Ford, TE, Minnesota 222. Taulia Tagovailoa, QB, Maryland 224. Dominic Lovett, WR, Georgia 225. Jeremy Flax, OT, Kentucky 226. Austin Stogner, TE, Oklahoma 227. Jesus Gibbs, DL, Towson 228. Isaiah Davis, RB, South Dakota State 229. David Spaulding, CB, South Carolina 230. Isaiah Williams, WR, Illinois 231. Jahdae Barron, CB, Texas 232. Javontae Jean-Baptiste, EDGE, Notre Dame 233. Garrett Greenfield, OT, South Dakota State 234. Gabe Hall, DL, Baylor 235. Easton Gibbs, LB, Wyoming 236. Kobe Pace, RB, Virginia 237. Miyan Williams, RB, Ohio State 238. Akheem Mesidor, DL, Miami 239. Andrew Raym, IOL, Oklahoma 240. Brennan Armstrong, QB, NC State 241. Aaron Frost, OT, Arizona State 242. DeVere Levelston, EDGE, SMU 243. Joe Milton III, QB, Tennessee 244. Gerry Bohanon, QB, USF 245. Akeem Dent, S, Florida State 246. Devin Leary, QB, Kentucky 247. AJ Vongphachanh, LB, Utah State 248. Keon Zipperer, TE, Florida 249. Ryan O'Keefe, WR, Boston College 250. Maema Njongmeta, LB, Wisconsin

The 2024 NFL Draft will take place from April 25-27 in Detroit. More draft coverage can be found at CBSSports.com, including the weekly updated draft order, mock drafts and a regularly available look at the eligible prospects.