Player Bio
|HT/WT: 6-2, 160 lbs
|Birthplace: The Bronx, NY
|Class: Senior
Last Game
Wed, Mar 11 |
ESPN
@ Iowa State Cyclones (29-8)
- T-Mobile Center
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8:34
CFB Upgrades and Downgrades at QB
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0:53
CFB Downgrade at QB: Cutter Boley
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1:26
Season Expectations for Texas A&M
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0:55
Arizona State Begins Next Chapter Without QB Sam Leavitt
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1:49
Spurs Draft Jayden Quaintance and Tarris Reed Jr.
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1:53
NBA Draft Big Men: True Fives
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10:21
Breaking Down the 2026 CFB Coach Rankings
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1:20
Kenny Dillingham Gets Coaching Test After Losing QB Leavitt
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1:28
Top 3 Landing Spots for Milan Momcilovic
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1:00
Arch Manning Gets Another Weapon In Transfer WR Cam Coleman (No.3 Overall)
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8:55
Post NBA Draft Combine Big Board Breakdown
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17:10
The Making of an NFL-Ready Prospect in the 2026 Draft
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1:32
Jordyn Tyson Primed to Be First WR Taken
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1:24
No. 1 Wildcats Look To Keep Rolling vs In-State Rival Sun Devils
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0:50
Best Bets For Arizona St.- No. 7 Houston
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2:05
BYU's Big 3 Routes Arizona State
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2:51
What Mick Cronin's Extension Means For UCLA
2025 Stats
|STATS
|MPG
|PPG
|FG%
|RPG
|APG
|Regular Season
|33.7
|16.4
|40.6
|3.1
|5.7