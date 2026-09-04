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Moe Odum

  • ARIZST
  • #5
  • G

Player Bio

HT/WT: 6-2, 160 lbs
Birthplace: The Bronx, NY
Class: Senior

Last Game

Wed, Mar 11 |
ESPN
@ Iowa State Cyclones (29-8)
  • T-Mobile Center
42
Final
91
Game Recap
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    8:34

    CFB Upgrades and Downgrades at QB

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    0:53

    CFB Downgrade at QB: Cutter Boley

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    1:26

    Season Expectations for Texas A&M

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    0:55

    Arizona State Begins Next Chapter Without QB Sam Leavitt

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    1:49

    Spurs Draft Jayden Quaintance and Tarris Reed Jr.

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    1:53

    NBA Draft Big Men: True Fives

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    10:21

    Breaking Down the 2026 CFB Coach Rankings

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    1:20

    Kenny Dillingham Gets Coaching Test After Losing QB Leavitt

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    1:28

    Top 3 Landing Spots for Milan Momcilovic

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    1:00

    Arch Manning Gets Another Weapon In Transfer WR Cam Coleman (No.3 Overall)

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    8:55

    Post NBA Draft Combine Big Board Breakdown

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    17:10

    The Making of an NFL-Ready Prospect in the 2026 Draft

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    1:32

    Jordyn Tyson Primed to Be First WR Taken

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    1:24

    No. 1 Wildcats Look To Keep Rolling vs In-State Rival Sun Devils

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    0:50

    Best Bets For Arizona St.- No. 7 Houston

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    2:05

    BYU's Big 3 Routes Arizona State

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    2:51

    What Mick Cronin's Extension Means For UCLA

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2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 33.7 16.4 40.6 3.1 5.7

Top Moe Odum News

Big 12 Standings

Team Conf Overall
ARIZ
 16-2 36-3
HOU
 14-4 30-7
IOWAST
 12-6 29-8
KANSAS
 12-6 24-11
TXTECH
 12-6 23-11
TCU
 11-7 23-12
BYU
 9-9 23-12
UCF
 9-9 21-12
WVU
 9-9 21-14
CINCY
 9-9 18-15
COLO
 7-11 17-16
ARIZST
 7-11 17-16
OKLAST
 6-12 20-15
BAYLOR
 6-12 17-17
KSTATE
 3-15 12-20
UTAH
 2-16 10-22
Full Standings