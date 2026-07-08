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Pittsburgh • #91 • K

Sam Hunsaker

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 12:30 pm ET |
CW
vs Miami (OH) RedHawks (7-7)
  • Acrisure Stadium
Game Preview

ACC Standings

Team Conf Overall
UVA
 7-1 11-3
DUKE
 6-2 9-5
MIAMI
 6-2 13-3
GATECH
 6-2 9-4
SMU
 6-2 9-4
PITT
 6-2 8-5
LVILLE
 4-4 9-4
WAKE
 4-4 9-4
NCST
 4-4 8-5
CAL
 4-4 7-6
CLEM
 4-4 7-6
STNFRD
 3-5 4-8
FSU
 2-6 5-7
VATECH
 2-6 3-9
UNC
 2-6 4-8
BC
 1-7 2-10
CUSE
 1-7 3-9
Full Standings
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2025 Kicking

STATS FG FGM-A FG% XP XPM-A PTS
Regular Season 11 15 45 45

Top Sam Hunsaker News

Player Bio

HT/WT: 5-9, 150 lbs
Birthplace: Gilbert, AZ
Class: Junior