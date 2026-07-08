Next Game
Sat, Sep 5 @ 12:30 pm ET |
CW
vs Miami (OH) RedHawks (7-7)
- Acrisure Stadium
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9:24
Can New QB Darian Mensah Lead Miami to the CFP?
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0:32
Brad Crawford's 2nd Year Starts: No. 4 Mason Heintschel
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1:45
Pitt OC Kade Bell likes the Panthers' receivers
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1:17
Pitt OC Kade Bell says Mason Heintschel prepares like a pro
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2:05
ECU Beats Pitt To Secure Back To Back Military Bowl Wins
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1:40
Military Bowl Picks: Pittsburgh vs East Carolina
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1:36
AP Poll: Race For ACC Title
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1:58
Should Miami Make the CFP?
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1:45
Damien Harris: 'Miami Put Themselves in This Position'
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1:44
Miami Keeps CFP Hopes Alive With Win Over Pitt
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2:11
Week 14 Top 25 CFB Picks: 12 Miami at 22 Pittsburgh
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1:54
Examining CFP Chances: No. 12 Miami & No. 22 Pittsburgh
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0:55
Why Pitt's Win Could Mean The ACC Misses The Playoffs
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1:35
Pitt Moves To No. 24 In AP Poll Throwing ACC Into Chaos
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11:35
Breaking News: Latest AP Top 25 Poll Released
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1:53
FanDuel Parlay Pick: CFB Week 13
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1:45
CFP Implications Games To Watch: Pittsburgh at No. 16 Georgia
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1:29
Georgia Tech Can Clinch ACC Title Bid With Win Over Pitt
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1:32
Importance Of Pitt At Georgia Tech For ACC
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2:38
Week 13 Top 25 CFB Picks: Pittsburgh at 16 Georgia Tech
2025 Kicking
|STATS
|FG
|FGM-A
|FG%
|XP
|XPM-A
|PTS
|Regular Season
|11
|15
|—
|45
|45
|—
Top Sam Hunsaker News
Player Bio
|HT/WT: 5-9, 150 lbs
|Birthplace: Gilbert, AZ
|Class: Junior