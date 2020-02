XFL 2020 rosters: Here's a look at every player for all eight teams in the XFL

The XFL draft took place late last year and rosters for all eight teams have been finalized following training camp. These rosters are full of players who have slipped through the cracks. Either they've been hampered by injuries or, for one reason or another, haven't been able to find a roster fit in the NFL. That certainly doesn't mean they lack talent; the difference between some XFL starters and some NFL backups is pretty slim. Who knows, some of these players may go on to get another shot at the NFL.

Many fans are likely to follow a team based on players they knew from college or the pros. So if you're looking for a XFL team to support, perusing over the rosters is a great place to start. Here are all eight rosters for the 2020 season. If nothing else, some of the names that pop up will be sure to surprise you.

Dallas Renegades

Name Number Position College Jazz Ferguson 1 WR Northwestern State Drew Galitz 2 P Baylor Flynn Nagel 3 WR Northwestern Eric Dungey 7 QB Syracuse Austin MacGinnis 8 K Kentucky Philip Nelson 9 QB East Carolina Joshua Crockett 11 WR Central Oklahoma Landry Jones 12 QB Oklahoma Jeff Badet 13 WR Oklahoma Jerrod Heard 16 WR Texas Freddie Martino 18 WR North Greenville Tenny Adewusi 20 S Delaware Micah Abernathy 21 S Tennessee Marquis Young 22 RB Massachusetts Josh Thornton 23 CB Southern Utah Treston Decoud 24 CB Oregon State Lance Dunbar 25 RB North Texas Donatello Brown 26 CB Valdosta Sate Austin Walter 27 RB Rice Josh Hawkins 28 CB East Carolina Derron Smith 31 S Fresno State Cameron Artis-Payne 34 RB Auburn Tre Watson 40 LB Maryland Dashaun Phillips 41 CB Tarleton State Christian Kuntz 43 LB Duquesne Hau'oli Kikaha 44 LB Washington Doyin Jibowu 45 S Fort Hays State Tegray Scales 46 LB Indiana Tobenna Okeke 47 LB Fresno State Greer Martini 48 LB Notre Dame Donald Parham 49 TE Stetson Reshard Cliett 50 LB South Florida Ray Ray Davison 51 LB California John Keenoy 52 OG Western Michigan James Folston 55 LB Pittsburgh Frank Alexander 57 DE Oklahoma Asantay Brown 58 LB Western Michigan Johnathan Calvin 59 LB Mississippi State Maurquice Shakir 61 OG Middle Tennessee Darius James 62 OT Auburn Salesi Uhatafe 64 OG Utah Alex Balducci 65 C Oregon Josh Allen 66 OG UL Monroe Willie Beavers 70 OT Western Michigan Justin Evans 71 OT South Carolina State Pace Murphy 77 OT Northwestern State Sean Price 80 TE South Florida Julian Allen 86 TE Southern Mississippi Tomasi Laulile 91 DT BYU Tony Guerad 93 DT UCF Winston Craig 96 DE Richmond Gelen Robinson 98 DE Purdue

D.C. Defenders

Name Number Position College DeAndre Thompkins 1 WR Penn State Ty Rausa 2 K Boise State Tyree Jackson 3 QB Buffalo Eli Rogers 4 WR Louisville Hunter Niswander 7 P Northwestern Jalen Rowell 9 WR Air Force Simmie Cobbs 10 WR Indiana Cardale Jones 12 QB Ohio State Rashad Ross 15 WR Arizona State Tyler Palka 16 WR Gannon Malachi Dupre 19 WR Louisiana State Carlos Merritt 20 S Campbell Doran Grant 21 CB Ohio State Matt Elam 22 S Florida Jalen Myrick 23 CB Minnesota Donnel Pumphrey 24 RB San Diego State Desmond Lawrence 25 CB North Carolina Jhurell Pressley 26 RB New Mexico Elijah Campbell 28 CB Northern Iowa Tyree Kinnel 29 S Michigan Bradley Sylve 30 CB Alabama Nick Brossette 31 RB Louisiana State Khalid Abdullah 32 RB James Madison Shamarko Thomas 38 S Syracuse Brian Khoury 42 DE Carnegie Mellon Dorian Johnson 51 OG Pittsburgh Jonathan Celestin 52 LB Minnesota Jameer Thurman 53 LB Indiana State Jonathan Massaquoi 54 LB Troy Antwione Williams 55 LB Georgia Southern KeShun Freeman 56 DE Georgia Tech Scooby Wright 58 LB Arizona A.J. Tarpley 59 LB Stanford Jon Toth 64 C Kentucky Cole Boozer 69 OT Temple Logan Tuley-Tillman 72 OT Texas El-Paso Rishard Cook 74 OG UAB Chris Brown 75 OG Southern California James O'Hagan 77 C Buffalo Malcolm Bunche 78 OT UCLA De'Ondre Wesley 79 OT BYU Donnie Ernsberger 80 TE Western Michigan Derrick Hayward 85 TE Maryland Khari Lee 86 TE Bowie State Siupeli Anau 90 DT Northern Arizona Tavaris Barnes 91 DE Clemson Elijah Qualls 92 DT Washington Tracy Sprinkle 93 DT Ohio State Kalani Vakameilalo 94 DT Oregon State Kenny Bigelow 95 DT West Virginia Jay Bromley 96 DT Syracuse Sam Montgomery 99 DE Louisiana State

Houston Roughnecks

Name Number Position College Kahlil Lewis 1 WR Cincinnati Sam Mobley 3 WR Catawba Austin Rehkow 5 P Idaho Sergio Castillo 7 K West Texas A&M Sammie Coates 10 WR Auburn P.J. Walker 11 QB Temple Ray Bolden 13 WR Stony Brook Cam Phillips 14 WR Virginia Tech Ryheem Malone 15 WR Louisiana-Lafayette Blake Jackson 17 WR Mary Hardin-Baylor Connor Cook 18 QB Michigan State Marqueston Huff 20 S Wyoming Charles James 21 CB Charleston Southern Corrian Ballard 22 S Utah Trae Elston 23 S Mississippi Cody Brown 25 S Arkansas State Saivion Smith 26 CB Alabama Ajene Harris 27 CB USC James Butler 28 RB Nevada/Iowa De'Angelo Henderson 29 RB Coastal Carolina Deji Olatoye 30 CB North Carolina A&T Deatrick Nichols 32 CB South Carolina Nick Holley 33 RB Kent State Ty Schwab 40 LB Boston College Jeremiah Johnson 41 CB Concord Beniquez Brown 42 LB Mississippi State Carl Bradford 43 LB Arizona State Andre Williams 44 RB Boston College DeMarquis Gates 47 LB Mississippi Kaelin Burnett 50 LB Nevada Edmond Robinson 51 LB Newberry Drew Williams 53 LB Colorado LaTroy Lewis 54 LB Tennessee Tejan Koroma 56 OL Brigham Young Colton Taylor 58 LS Virginia Tech Vantrell McMillian 59 DL Chattanooga Toby Weathersby 60 OL LSU Demetrius Rhaney 65 OL Tennessee State Marquez Taylor 66 OL Southern Utah Isame Faciane 69 OL Florida International Sebastian Tretola 73 OL Arkansas Avery Gennesy 74 OL Texas A&M Juwann Bushell-Beatty 76 OL Michigan Kevin Palmer 77 OL Baylor Terry Poole 79 OL San Diego State Johnny Maxey 90 DE Mars Hill Caushaud Lyons 91 DL Tusculum Corey Crawford 93 DE Clemson Kony Ealy 94 DE Missouri Walter Palmore 96 DL Missouri Gabe Wright 97 DL Auburn Nick James 98 DL Mississippi State

Los Angeles Wildcats

Name Number Position College Jalan McClendon 2 QB Baylor Chad Kanoff 3 QB Princeton Colton Schmidt 6 P California-Davis Josh Johnson 8 QB San Diego Nick Novak 9 K Maryland Kermit Whitfield 10 WR Florida State Nelson Spruce 11 WR Colorado Tre McBride 15 WR William & Mary Jalen Greene 17 WR Utah State Adonis Jennings 18 WR Temple Jaylen Dunlap 20 CB Illinois Mar'Sean Diggs 21 S Alabama-Birmingham Jerome Couplin 22 S William & Mary Mike Stevens 23 CB North Carolina State Larry Rose 24 RB New Mexico State Roman Tatum 25 CB Southern Illinois Arrion Springs 26 CB Oregon Harlan Miller 27 CB Southeast Louisiana Martez Carter 28 RB Grambling State Jack Tocho 29 S North Carolina State LaDarius Wiley 32 S Vanderbilt Dujuan Harris 33 RB Troy Elijah Hood 34 RB North Carolina Ahmad Dixon 36 S Baylor Willie Mays 44 LB Tiffin Ryan Navarro 45 LS Oregon State Quentin Gause 50 LB Rutgers Tre' Williams 52 LB Auburn Taiwan Jones 54 LB Michigan State Nico Siragusa 56 OG San Diego State Will Smith 57 LB Texas Tech Fred Lauina 59 OG Oregon State Dwayne Wallace 62 OT Kansas Patrick Vahe 66 OG Texas Kahlil McKenzie 70 OG Tennessee Storm Norton 72 OT Toledo Jaelin Robinson 73 OT Temple Tyler Roemer 74 OT San Diego State Lene Maiava 75 OT Arizona Shawn Oakman 77 DE Baylor Saeed Blacknall 80 WR Penn State Brandon Barnes 82 TE Alabama State Jordan Smallwood 84 WR Oklahoma De'Quan Hampton 88 WR Southern California Roderick Henderson 90 DE Baylor Boogie Roberts 91 DT San Jose State Trevon Sanders 93 DT Troy Cedric Reed 94 DE Texas Montori Hughes 95 DT Tennessee-Martin Anthony Johnson 96 LB Louisiana State Devi Taylor 98 DE South Carolina Latarius Brady 99 DT Memphis

New York Guardians

Name Number Position College Mekale McKay 1 WR Cincinnati Joe Horn 2 WR Missouri Western Colby Pearson 3 WR Bringham Young Luis Perez 7 QB Texas A&M Commerce Justin Vogel 8 P Miami (FL) Teo Redding 9 WR Bowling Green Austin Duke 10 WR Charlotte Marquise Williams 12 QB North Carolina Matt McGloin 14 QB Penn State Matthew McCrane 16 K Kansas State Justice Liggins 17 WR Stephen F. Austin Tim Cook III 20 RB Oregon State Jamar Summers 21 CB Connecticut Dravon Askew-Henry 22 S West Virginia Justin Stockton 23 RB Texas Tech Ranthony Taxada II 24 CB Texas Christian DeJuan Neal 26 CB Shephard Darius Victor 27 RB Towson Wesley Sutton 28 S Northern Arizona Bryce Jones 29 CB Akron Andrew Soroh 30 S Florida Atlantic Terrence Alexander 31 CB Louisiana State A.J. Hendy 33 S Maryland Matthew Cobern II 34 RB Wake Forest Demetrious Cox 36 S Michigan State Scott Daly 42 LS Notre Dame Ryan Mueller 44 LB Kansas State D'Juan Hines 45 LB Houston Frank Ginda 47 LB San Jose State Jawuan Johnson 48 LB Texas Christian Nick DeLuca 49 LB North Dakota State Charles Wright 55 DE Vanderbilt Ben Heeney 56 LB Kansas Bunmi Rotimi Jr. 58 DE Old Dominion Garret Dooley 59 LB Wisconsin Garrett Brumfield 68 C Louisiana State Ian Silberman 69 C Boston College John Kling IV 70 T Buffalo Brant Weiss 71 T Toledo Avery Young 73 OL Auburn Jarron Jones 74 T Notre Dame Damien Mama 77 G USC Anthony Coyle 78 G Fordham Jake Sutherland 83 TE Morehead State Keenen Brown 85 TE Texas State Jake Powell 87 TE Monmouth (NJ) EJ Bibbs 88 TE Iowa State Jarrell Owens 91 DE Oklahoma State TJ Barnes 93 DT Georgia State Joey Mbu 94 DT Houston Toby Johnson Jr. 95 DT Georgia Cavon Walker 99 DT Maryland

Seattle Dragons

Name Number Position College Kasen Williams 2 WR Washington B.J. Daniels 7 QB South Florida Brock Miller 9 P Southern Utah John Santiago 10 WR North Dakota Sergio Bailey 11 WR Eastern Michigan Brandon Silvers 12 QB Troy Austin Proehl 13 WR North Carolina Alonzo Moore 14 WR Nebraska Dontez Byrd 16 WR Tennessee Tech Keenan Reynolds 19 WR Navy Kenneth Farrow 20 RB Houston Mohammed Seisay 21 CB Nebraska Trey Williams 23 RB TexasA&M Marko Myers 24 CB Southeastern Steve Williams 25 CB Cal Johnathan Alston 27 CB NC State Channing Stribling 30 CB Michigan Ja'Quan Gardner 31 RB Humboldt State Tyson Graham 32 S South Dakota Jordan Martin 33 S Syracuse Jeremy Clark 34 CB Michigan Godwin Igwebuike 35 S Northwestern Santos Ramirez 39 S Arkansas Noah Borden 41 LS Hawaii Dillon Day 50 C Mississippi State Praise Martin-Oguike 51 DE Temple Kyle Queiro 52 LB Northwestern Nick Temple 55 LB Cincinnati Nyles Morgan 56 LB Notre Dame Marcel Frazier 57 DE Missouri Steven Johnson 59 LB Kanssas Cyril Richardson 68 G Baylor William Campbell 69 G Michigan Anthony Moten 72 DT Miami (FL) Kirk Barron 73 C Purdue Venzell Boulware 75 G Tennessee Michael Dunn 76 T Maryland Quinterrius Eatmon 77 T South Florida Isaiah Battle 79 T Clemson Colin Jeter 81 TE LSU Ben Johnson 84 TE Kansas Cam Clear 85 TE Texas A&M Evan Rodriguez 88 TE Temple Connor Hamlett 89 TE Oregon State Stansly Maponga 90 DE TCU Anthony Johnson 91 DE FIU Durrant Miles 92 DE Boise State Will Sutton 93 DT Arizona State Pasoni Tasini 94 DT Utah Jacquies Smith 97 DE Missouri Jordan Thompson 99 DT Northwestern

St. Louis BattleHawks

Name Number Position College Jake Payne 0 DT Shenandoah L'Damian Washington 2 WR Missouri Nick Fitzgerald 4 QB Mississippi Taylor Russolino 5 K Millsaps Taylor Heinicke 6 QB Old Dominion Marquette King 7 P Fort Valley State Jordan Ta'amu 10 QB Ole Miss Carlton 14 WR Rutgers De'Mornay Pierson-El 15 WR Indiana Keith Mumphery 17 WR Michigan State Lenard Tillery 20 RB Southern Harold Jones-Quartey 21 DB Findlay Kenny Robinson 23 S West Virginia Ryan White 22

CB Auburn Matt Jones 24 RB Florida Will Hill 25 S Florida Dexter McCoil 26 S Tulsa Robert Nelson 28 CB Arizona State David Rivers 29 CB Youngstown State Tre Caldwell 31 CB Louisiana-Monroe Christine Michael 33 RB Texas A&M D'Montre Wade 35 CB Murray State Keith Ford 36 RB Texas A&M Darius Hillary 41 DB Wisconsin Shaq Jones 42 DE UAB Joe Powell 44 DB Globe Tech Tanner Carew 48 LS Oregon Gimel President 53 DE Illinois Dewayne Hendrix 54 DL Pitt Andrew Ankrah 55 DE James Madison Ro'Derrick Hoskins 56 LB Florida State Terence Garvin 57 LB West Virginia Steve Beauharnais 58 LB Rutgers Bruno Reagan 61 T Vanderbilt Michael Miller 64 G Washburn Dejon Allen 66 G Hawaii Brian Folkerts 67 G Washburn Andrew McDonald 69 T Indiana Jake Campos 72 G Iowa State Matt McCants 73 T UAB Brian Wallace 75 OL Arkansas Kent Perkins 76 T Texas Cole Hunt 82 TE TCU Wes Saxton 83 TE South Alabama Alonzo Russell 84 WR Toledo Marcus Lucas 85 WR Missouri Brandon Reilly 87 WR Nebraska Casey Sayles 90 DT Ohio Kellen Soulek 94 DT South Dakota State Channing Ward 95 DT Ole Miss Davonte Lambert 96 DT Auburn

Tampa Bay Vipers