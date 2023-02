The 2023 XFL season, which kicks off Feb. 18, is the third attempt for a league that has been rebranded several times over the past two decades. The first incarnation of the XFL (2001) was canceled after one season while the second version (2020) ended after five weeks due to the COVID-19 pandemic.

The 2023 version is run by Dwayne "The Rock" Johnson and Dani Garcia. It will compete with the USFL, but that league won't begin its second season until April. The XFL features eight teams, four in the North Division and four in the South Division. The top two teams in each division will make the playoffs as each team plays a 10-week schedule.

The XFL begins this weekend with the final 51-man rosters. Here's a look at all eight 51-man rosters, which have plenty of familiar faces that were on NFL rosters at one point (you can check out all our XFL coverage here, including the full schedule, our 2023 season primer and players to know).

Arlington Renegades

Name No. Position College Kyle Sloter 10 QB Northern Colorado Drew Plitt 9 QB Ball State Kevin Anderson 14 QB Fordham Keith Ford 23 RB Texas A&M Adrian Killins 12 RB Central Florida De'Veon Smith 2 RB Michigan Brandon Arcounado 19 WR Washington State Sean Modster 8 WR Boise State Jordan Smallwood 17 WR Oklahoma Tyler Vaughns 85 WR USC LuJuan Winningham 12 WR Central Arkansas Nate Becker 81 TE Miami (Ohio) Shaun Beyer 88 TE Iowa Sal Cannella 80 TE Auburn Alex Ellis 15 TE Tennessee Willie Beavers 73 OL Western Michigan Brian Folkerts 64 OL Washburn Mike Horton 70 OL Auburn Cameron Hunt 56 OL Oregon Garrett McGhin 55 OL East Carolina George Moore 77 OL Oregon Teton Saites 79 OL New Mexico Jake Stetz 68 OL Boise State Aaron Adeoye 51 DL Southeast Missouri St. T.J. Barnes 72 DL Georgia Tech Will Clarke 45 DL West Virginia Josiah Coatney 71 DL Mississippi Doug Hostin 58 DL Miami (Ohio) Bruce Hector 90 DL South Florida Davonte Lambert 6 DL Auburn Tomasi Laulile 48 DL BYU Otaro Alaka 42 LB Texas A&M Isaiah Graham-Mobley 52 LB Boston College Donald Payne 46 LB Stetson Edmond Robinson 30 LB Newberry Darnell Sankey LB Cal State-Sacramento Colin Schooler 36 LB Texas Tech Willie Taylor 50 LB Eastern Kentucky De'Vante Bausby 41 DB Pittsburgh State Shakur Brown 29 DB Michigan State Jamal Carter 22 DB Miami Darren Evans 24 DB LSU Rannell Hall 16 DB Central Florida Josh Hawkins 28 DB East Carolina Will Hill 5 DB Florida Crevon Leblanc 21 DB Florida Atlantic Jordan Miller 25 DB Washington Joe Powell 4 DB Globe JC Taylor Russolino 1 K Millsaps Marquette King 0 P Fort Valley State Antonio Ortiz 49 LS TCU

D.C. Defenders

Name No. Position College Eric Dungey 2 QB Syracuse D'Eriq King 3 QB Miami Jordan Ta'amu 10 QB Mississippi Ryquell Armstead 23 RB Temple Artavis Pierce 28 RB Oregon State Abram Smith 4 RB Baylor Pooka Williams 8 RB Kansas Chris Blair 1 WR Alcorn State Jequez Ezzard 12 WR Sam Houston State Josh Hammond 0 WR Florida Chad Hansen 9 WR California Lucky Jackson 11 WR Western Kentucky Josh Malone 81 WR Tennessee Trae Barry 80 TE Boston College Briley Moore-McKinney 88 TE Kansas State Ethan Wolf 82 TE Tennessee Ty Clary 66 OL Arkansas Cody Conway 67 OL Syracuse Liam Fornadel 77 OL James Madison D'Marcus Hayes 78 OL Georgia Michael Maietti 51 OL Missouri Kyle Murphy 53 OL Stanford Liam Ryan 63 OL Washington T.J. Storment 72 OL Texas Tech Rod Taylor 73 OL Mississippi Davin Bellamy 56 DL Georgia Fadol Brown 6 DL Mississippi Malik Fisher 92 DL Villanova Jarrell Owens 95 DL Oklahoma State Jacub Panasiuk 96 DL Michigan State Caraun Reid 97 DL Princeton Joseph Wallace 99 DL Sam Houston State Gabe Wright 98 DL Auburn Francis Bernard 43 LB Utah Jamal Brooks 20 LB South Alabama Ferrod Gardner 27 LB Louisiana-Lafayette Anthony Hines 57 LB Texas A&M Andre Mintze 48 LB Vanderbilt Reggie Northrup 5 LB Florida State Joshua Allen 21 DB Miami (Ohio) Kentrell Brice 29 DB Louisiana Tech Travon Fuller 22 DB Tulsa Michael Joseph 15 DB Dubuque Anthoula Kelly 24 DB Fresno State Cameron Lewis 17 DB LSU DeJuan Neal 26 DB Shepherd Santos Ramirez 39 DB Arkansas Nydair Rouse 38 DB West Chester KJ.Sails 9 DB South Florida Matthew McCrane 34 K Kansas State Daniel Whelan 19 P UC Davis

Houston Roughnecks

Name No. Position College Kaleb Eleby 5 QB Western Michigan Cole McDonald 14 QB Hawaii Brandon Silvers 12 QB Troy Brycen Alleyne 26 RB Delaware State Max Borghi 22 RB Washington State Nick Holley 9 RB Kent State Dejoun Lee 20 RB Delaware Deontay Burnett 1 WR USC Cedric Byrd 2 WR Hawaii Davion Davis 81 WR Sam Houston State Travell Harris 6 WR Washington State Jontre Kirklin 13 WR LSU Aaron Nelson 19 WR Delaware Valley Ben Putman 80 WR Nevada Justin Smith 10 WR Norfolk State Garrett Owens 21 TE Duquesne Tommy Champion 73 OL Mississippi State Sage Doxtater 76 OL New Mexico State Alex Mollette 55 OL Marshall James Moore 79 OL Central Washington Desmond Noel 65 OL Florida Atlantic Dareuan Parker 56 OL Mississippi State Dylan Pasquali 78 OL Ferris State Jack Snyder 64 OL San Jose State John Yarbrough 70 OL Richmond C.J. Brewer 98 DL Coastal Carolina John Daka 45 DL James Madison Trent Harris 33 DL Miami Jack Heflin 96 DL Iowa Brian Khoury 42 DL Carnegie Mellon Glen Logan 97 DL LSU Trevon Mason 99 DL Arizona Chauncey Rivers 47 DL Mississippi State Tim Ward 89 DL Old Dominion Tavante Beckett 11 LB Marshall Duke Ejiofor 53 LB Wake Forest Emmanuel Ellerbee 52 LB Rice Deandre Johnson 17 LB Miami Nate Wieland 15 LB Grand View Charles Wiley 57 LB Texas-San Antonio John Brannon 25 DB Western Carolina Sean Davis 23 DB Maryland Ajene Harris 3 DB USC A.J. Hendy 29 DB Maryland William Likely 4 DB Maryland Jordan Mosley 18 DB Maryland Alexander Myres 24 DB Houston Raleigh Texada 16 DB Baylor Kary Vincent 0 DB LSU Hunter Duplessis 8 K Texas-San Antonio Race Porter 46 P Washington

Orlando Guardians

Name No. Position College Deondre Francois 3 QB Hampton Paxton Lynch 6 QB Memphis Quinten Dormady 12 QB Central Michigan Kelvin Taylor 28 RB Florida Jah-Maine Martin 30 RB North Carolina A&T Stephen Guidry 5 WR Mississippi State Deddrick Thomas 10 WR Mississippi State Cody Latimer 11 WR Indiana Charleston Rambo 14 WR Miami Javonta Payton 15 WR Tennessee Dontez Byrd 16 WR Tennessee Tech Eli Rogers 17 WR Louisville Andrew Jamiel 18 WR Stonehill Ryan Becker 80 TE SMU Logan Carter 87 TE Oklahoma State David Moore 55 OL Grambling Jalen Spady 58 OL Florida A&M Ze'Veyon Furcron 59 OL Southern Illinois Fred Lauina 64 OL Oregon State Jordan Ighofose 65 OL Grambling Sunday Deng 70 OL Oklahoma State Ja'Chai Baker 75 OL South Alabama Abdul Beecham 77 OL Kansas State Gerald Willis 9 DL Miami (FL) Nick Coe 34 DL Auburn Jacoby Jones 36 DL Texas Ja'Quain Blakely 48 DL Tennessee Emmanuel Olenga 49 DL Tennessee State Stansly Maponga 56 DL TCU Caeveon Patton 88 DL Texas State Khristian Tate 94 DL Georgetown Trevon Sanders 99 DL Troy Terrance Smith 8 LB Florida State Lakia Henry 31 LB Mississippi Erroll Thompson 40 LB Mississippi State Jeremiah Gemmel 41 LB North Carolina Terrance Plummer 44 LB Central Florida Tegray Scales 46 LB Indiana Javaris Davis 2 DB Auburn Mike Lee 13 DB Kansas Baylen Buchanan 20 DB Louisiana Tech Shaquille Wiggins 21 DB Tennessee Matt Elam 22 DB Florida Najeem Hosein 23 DB Ferris State Roman Tatum 24 DB Southern Illinois Josh Harvey-Clemons 25 DB Louisville Trumaine Washington 29 DB Louisville Justin Rogers 32 DB UTEP Marcus Murphy 38 DB Mississippi Date Jose Borregales 0 K Miami (FL) Johnny Townsend 19 K Florida

San Antonio Brahmas

Name No. Position College Jack Coan 4 QB Prairie View A&M Jawan Pass 16 QB Notre Dame Reid Sinnett 17 QB San Diego Jacques Patrick 9 RB Florida State Kalen Ballage 11 RB Arizona State Jon Hilliman 31 RB Rutgers Travis Jonsen 10 WR Montana State Darece Roberson Jr. 13 WR Wayne State-Missouri T.J. Vasher 18 WR Texas Tech Jalen Tolliver 80 WR Arkansas-Monticello Landen Akers 82 WR Iowa State Fred Brown 89 WR Mississippi State Ben Beise 35 TE Wisconsin River-Falls Deon Yelder 84 TE Western Kentucky Jamal Pettigrew 86 TE McNeese State Alize Mack 88 TE Notre Dame Damien Mama 51 OL USC Willie Wright 58 OL Tulsa Luke Juriga 59 OL Western Michigan Roubbens Joseph 71 OL Buffalo Norman Price 72 OL Southern Mississippi Derrick Kelly 74 OL Florida State Chidi Okeke 77 OL Tennessee State Kai Absheer 79 OL Florida International Kamilo Tongamoa 95 OL Iowa State Kohl Levao -- OL Hawaii Drew Beesley 33 DL Michigan State Mike Tverdov 42 DL Rutgers Mike Scott 44 DL Oklahoma State Delontae Scott 45 DL SMU Kobe Smith 50 DL South Carolina Matthew Gotel 90 DL Webber International Javiar Edwards 91 DL Colorado Ben Davis 3 LB Texas Jordan Williams 15 LB Baylor Drew Lewis 25 LB Colorado Riko Jeffers 40 LB Texas Tech Joel Dublanko 41 LB Cincinnati Da'Sean Downey 55 LB Massachusetts Luq Barcoo 1 DB San Diego State Terrell Bonds 2 DB Tennessee State Kameron Kelly 8 DB San Diego State Kemah Siverand 20 DB Oklahoma State Sean Williams 21 DB Navy Ranthony Texada 22 DB TCU Ryan Lewis 24 DB Pittsburgh Jack Koerner 28 DB Iowa Tenny Adewusi 27 DB Delaware John Parker Romo 23 K Virginia Tech Brad Wing 0 P LSU Rex Sunahara 47 LS West Virginia

Seattle Sea Dragons

Name No. Position College Ben DiNucci 6 QB James Madison Steven Montez 12 QB Colorado Harrison Frost 14 QB West Georgia T.J. Hammonds 19 RB Arkansas Morgan Ellison 25 RB SE Louisiana Brenden Knox 28 RB Marshall Charlie Taumoepau 29 RB Portland State Josh Gordon 0 WR Baylor Jahcour Pearson 3 WR Mississipp Juwan Green 4 WR New York State-Albany Jaylen Redd 13 WR Oregon Damion Willis 15 WR Troy Blake Jackson 80 WR Mary Hardin-Baylor Kelvin McKnight 86 WR Samford Jordan Veasy 88 WR California Chris Owens 55 OL Alabama Tejan Koroma 56 OL BYU Paul Grattan 65 OL UCLA Collin Kelly 67 OL Oregon State Liam Jimmons 71 OL USC Josh Seltzner 70 OL Wisconsin Michal Menet 72 OL Penn State Jared Thomas 73 OL Northwestern Barry Wesley 69 OL Colorado State Elijah Ponder 44 DL Cincinnati Sama Paama 50 DL Washington Antwuan Jackson 52 DL Ohio State Austin Faoliu 58 DL Oregon P.J. Hall 92 DL Sam Houston State Treyvon Hester 93 DL Toledo Daniel Joseph 96 DL North Carolina State Niko Lalos 97 DL Dartmouth Tre Walker 8 LB Idaho Clarence Hicks 9 LB Texas-San Antonio Jordan Evans 26 LB Oklahoma Emmanuel Smith 43 LB Vanderbilt Tuzar Skipper 51 LB Toledo Antoine Brooks 2 DB Maryland Bryce Thompson 1 DB Tennessee Chris Jones 5 DB Nebraska Rojesterman Farris 17 DB Hawaii Linden Stephens 21 DB Cincinnati Mykeal Wright 16 DB Oregon Shabari Davis 24 DB Southeast Missouri St. Qwynnterrio Cole 32 DB Louisville Alijah Holder 33 DB Stanford Zafir Kelly 36 DB South Carolina State Sharif Miller 48 DL Penn State Dominik Eberle 11 K Utah State Cameron Nizialek 10 P Georgia Thomas Fletcher 45 LS Alabama

St. Louis BattleHawks

Name No. Position College A.J. McCarron 10 QB Alabama Nick Tiano 14 QB Chattanooga Manny Wilkins 5 QB Arizona State Mateo Durant 21 RB Duke Brian Hill 23 RB Wyoming Kareem Walker 20 RB South Alabama Marcell Ateman 3 WR Oklahoma State Kareem Butler 88 WR Iowa State George Campbell 15 WR West Virginia Gary Jennings 12 WR West Virginia Steven Mitchell 22 WR USC Austin Proehl 13 WR North Carolina Darius Shepherd 11 WR North Dakota State Jovani Haskins 9 TE Rutgers Jake Sutherland 84 TE Morehead State Jordan Thomas 83 TE Mississippi State Vadal Alexander 78 OL LSU Juwann Bushell-Beatty 73 OL Louisiana Tech Daishawn Dixon 79 OL San Diego State Steven Gonzalez 74 OL Penn State Jaryd Jones-Smith 75 OL Pittsburgh Eric Magwood 77 OL Middle Tennessee State Christian Olmstead 67 OL Findlay Mike Panasiuk 61 OL Michigan State Dallas Warmack 55 OL Oregon Freedom Akinmoladun 98 DL Nebraska Kevin Atkins 90 DL Fresno State Damion Daniels 93 DL Nebraska Tim Harris 4 DL Virginia Lavert Hill 24 DL Michigan LaCale London 96 DL Western Illinois Elorm Lumor 95 DL Towson Gelen Robinson 99 DL Purdue Taniela Tupou 91 DL Washington Travis Feeney 56 LB Washington Willie Harvey 51 LB Iowa State Silas Kelly 29 LB Coastal Carolina Mike Rose 27 LB Iowa State Tre Watson 33 LB Maryland Carson Wells 53 LB Colorado Lakiem Williams 6 LB Syracuse Chris Cooper 39 DB Stony Brook Ben DeLuka 28 DB Charlotte Lukas Denis 25 DB Boston College Elijah Hamilton 1 DB Louisiana Tech Mike Hampton 8 DB South Florida Nate Meadors 26 DB UCLA Brandon Sebastian 38 DB Boston College Donald Hageman 2 K San Diego State Sterling Hofrichter 16 P Syracuse Alexander Matheson 47 LS Cal Lutheran

Vegas Vipers