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Virginia Tech • #7 • S

Sherrod Covil Jr.

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 7:30 pm ET |
ACCN
vs VMI Keydets (1-11)
  • Lane Stadium/Worsham Field
Game Preview

ACC Standings

Team Conf Overall
UVA
 7-1 11-3
DUKE
 6-2 9-5
MIAMI
 6-2 13-3
GATECH
 6-2 9-4
SMU
 6-2 9-4
PITT
 6-2 8-5
LVILLE
 4-4 9-4
WAKE
 4-4 9-4
NCST
 4-4 8-5
CAL
 4-4 7-6
CLEM
 4-4 7-6
STNFRD
 3-5 4-8
FSU
 2-6 5-7
VATECH
 2-6 3-9
UNC
 2-6 4-8
BC
 1-7 2-10
CUSE
 1-7 3-9
Full Standings
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Player Bio

HT/WT: 5-10, 202 lbs
Birthplace: Chesapeake, VA
Age: 23
Class: Senior