MNMTH
BELMONT
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Key Players
|Min. Per Game
|Pts. Per Game
|Ast. Per Game
|Reb. Per Game
|Field Goal %
|Three Point %
|Free Throw %
Video Carousel
|
|0
|FG%
|0
|
|
|0
|3PT FG%
|0
|
|
|0
|FT%
|0
|
|Roster
|GP
|MPG
|PPG
|RPG
|APG
|SPG
|BPG
|TOG
|FG%
|3PT%
|FT%
|ORPG
|DRPG
|X. Rice
|4
|35.3
|23.3
|2.3
|3.5
|0.80
|0.00
|2.3
|38.8
|36.7
|85.7
|1.3
|1
|J. Collins
|4
|33.3
|13.5
|7.5
|1.3
|1.00
|0.30
|2.0
|50.0
|48.0
|46.2
|1.8
|5.8
|A. Bashir Jr.
|4
|13.8
|9.0
|0.0
|0.0
|0.30
|0.00
|1.3
|48.1
|55.6
|0.0
|0
|0
|J. Valencia
|4
|25.3
|5.5
|3.8
|0.8
|0.80
|1.80
|1.0
|36.0
|0.0
|57.1
|0.8
|3
|J. Spence
|4
|28.3
|5.3
|4.0
|3.8
|1.30
|0.00
|2.5
|50.0
|0.0
|62.5
|1
|3
|N. Konstantynovskyi
|4
|19.8
|4.8
|7.8
|1.3
|0.50
|1.30
|1.3
|33.3
|0.0
|75.0
|2
|5.8
|C. Robinson Jr.
|4
|15
|3.5
|2.8
|0.3
|1.30
|0.30
|0.3
|37.5
|50.0
|50.0
|1
|1.8
|Q. Peters
|1
|2
|3.0
|0.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|50.0
|100.0
|0.0
|0
|0
|K. Vuga
|4
|11.5
|2.5
|2.0
|0.0
|0.30
|0.50
|1.0
|40.0
|0.0
|100.0
|0.8
|1.3
|J. Holmstrom
|3
|4.3
|1.0
|0.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|100.0
|100.0
|0.0
|0
|0
|G. Spinelli
|3
|2.7
|0.7
|0.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|50.0
|0.0
|0.0
|0
|0
|J. Doyle
|4
|6
|0.5
|1.5
|0.3
|0.00
|0.00
|0.3
|25.0
|0.0
|0.0
|0.8
|0.8
|B. Allen
|1
|2
|0.0
|0.0
|1.0
|0.00
|0.00
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|0
|S. Fagan
|1
|2
|0.0
|0.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|0
|J. Leahy
|1
|2
|0.0
|0.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|0
|C. Miller
|1
|2
|0.0
|1.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|1
|0
|A. Sandhu
|3
|5.7
|0.0
|0.7
|0.3
|0.30
|0.00
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|0.7
|Total
|4
|0.0
|69.8
|36.3
|11.5
|6.30
|4.00
|13.0
|41.4
|41.9
|71.8
|10.3
|24.0
|Roster
|GP
|MPG
|PPG
|RPG
|APG
|SPG
|BPG
|TOG
|FG%
|3PT%
|FT%
|ORPG
|DRPG
|M. Dia
|4
|24.5
|16.8
|6.5
|1.5
|1.30
|1.30
|2.5
|49.1
|23.5
|52.4
|1.3
|5.3
|J. Gillespie
|4
|24.5
|15.8
|5.0
|4.0
|3.30
|0.30
|2.5
|52.1
|28.6
|69.2
|1
|4
|C. Tyson
|3
|27.7
|13.7
|3.3
|1.0
|0.70
|0.30
|0.7
|43.8
|35.7
|88.9
|1.3
|2
|J. Willingham
|4
|25
|8.0
|4.8
|1.3
|0.30
|0.80
|0.5
|40.7
|41.7
|62.5
|1.3
|3.5
|W. Miller
|3
|16
|7.0
|1.3
|1.3
|0.30
|0.00
|1.0
|60.0
|25.0
|100.0
|0
|1.3
|K. Vanderjagt
|4
|16.5
|7.0
|1.8
|0.5
|2.00
|0.50
|0.8
|56.3
|50.0
|100.0
|0
|1.8
|I. Walker
|4
|24.8
|6.5
|4.0
|1.5
|0.80
|0.00
|1.5
|41.7
|41.7
|50.0
|1
|3
|K. Davidson
|4
|26.3
|5.8
|2.3
|3.5
|0.80
|0.50
|1.8
|40.0
|22.2
|50.0
|0.3
|2
|B. Rogers
|4
|16.8
|4.0
|3.0
|0.5
|0.30
|1.30
|1.3
|71.4
|100.0
|38.5
|0.8
|2.3
|J. Dykstra
|3
|11.3
|3.0
|1.7
|0.3
|0.30
|0.00
|0.7
|37.5
|42.9
|0.0
|0.7
|1
|Total
|4
|0.0
|81.5
|36.5
|14.8
|9.50
|4.80
|13.3
|47.8
|34.0
|62.5
|7.8
|26.5