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NCAAB Scores
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MNMTH
BELMONT

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1st Half
MONM
Hawks
BELM
Bruins

Time Team Play Score
Key Players
Min. Per Game
Pts. Per Game
Ast. Per Game
Reb. Per Game
Field Goal %
Three Point %
Free Throw %
12T
Monmouth 2-2 ---
Belmont 2-2 ---
Palestra Philadelphia, PA
Palestra Philadelphia, PA
Team Stats
Monmouth 2-2 69.8 PPG 36.3 RPG 11.5 APG
Belmont 2-2 81.5 PPG 36.5 RPG 14.8 APG
0 FG% 0
0 3PT FG% 0
0 FT% 0
Monmouth
Roster
X. Rice
J. Collins
A. Bashir Jr.
J. Valencia
J. Spence
N. Konstantynovskyi
C. Robinson Jr.
Q. Peters
K. Vuga
J. Holmstrom
G. Spinelli
J. Doyle
B. Allen
S. Fagan
J. Leahy
C. Miller
A. Sandhu
Total
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
X. Rice 4 35.3 23.3 2.3 3.5 0.80 0.00 2.3 38.8 36.7 85.7 1.3 1
J. Collins 4 33.3 13.5 7.5 1.3 1.00 0.30 2.0 50.0 48.0 46.2 1.8 5.8
A. Bashir Jr. 4 13.8 9.0 0.0 0.0 0.30 0.00 1.3 48.1 55.6 0.0 0 0
J. Valencia 4 25.3 5.5 3.8 0.8 0.80 1.80 1.0 36.0 0.0 57.1 0.8 3
J. Spence 4 28.3 5.3 4.0 3.8 1.30 0.00 2.5 50.0 0.0 62.5 1 3
N. Konstantynovskyi 4 19.8 4.8 7.8 1.3 0.50 1.30 1.3 33.3 0.0 75.0 2 5.8
C. Robinson Jr. 4 15 3.5 2.8 0.3 1.30 0.30 0.3 37.5 50.0 50.0 1 1.8
Q. Peters 1 2 3.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 50.0 100.0 0.0 0 0
K. Vuga 4 11.5 2.5 2.0 0.0 0.30 0.50 1.0 40.0 0.0 100.0 0.8 1.3
J. Holmstrom 3 4.3 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 100.0 100.0 0.0 0 0
G. Spinelli 3 2.7 0.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 50.0 0.0 0.0 0 0
J. Doyle 4 6 0.5 1.5 0.3 0.00 0.00 0.3 25.0 0.0 0.0 0.8 0.8
B. Allen 1 2 0.0 0.0 1.0 0.00 0.00 1.0 0.0 0.0 0.0 0 0
S. Fagan 1 2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
J. Leahy 1 2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
C. Miller 1 2 0.0 1.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
A. Sandhu 3 5.7 0.0 0.7 0.3 0.30 0.00 1.0 0.0 0.0 0.0 0 0.7
Total 4 0.0 69.8 36.3 11.5 6.30 4.00 13.0 41.4 41.9 71.8 10.3 24.0
Belmont
Roster
M. Dia
J. Gillespie
C. Tyson
J. Willingham
W. Miller
K. Vanderjagt
I. Walker
K. Davidson
B. Rogers
J. Dykstra
Total
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
M. Dia 4 24.5 16.8 6.5 1.5 1.30 1.30 2.5 49.1 23.5 52.4 1.3 5.3
J. Gillespie 4 24.5 15.8 5.0 4.0 3.30 0.30 2.5 52.1 28.6 69.2 1 4
C. Tyson 3 27.7 13.7 3.3 1.0 0.70 0.30 0.7 43.8 35.7 88.9 1.3 2
J. Willingham 4 25 8.0 4.8 1.3 0.30 0.80 0.5 40.7 41.7 62.5 1.3 3.5
W. Miller 3 16 7.0 1.3 1.3 0.30 0.00 1.0 60.0 25.0 100.0 0 1.3
K. Vanderjagt 4 16.5 7.0 1.8 0.5 2.00 0.50 0.8 56.3 50.0 100.0 0 1.8
I. Walker 4 24.8 6.5 4.0 1.5 0.80 0.00 1.5 41.7 41.7 50.0 1 3
K. Davidson 4 26.3 5.8 2.3 3.5 0.80 0.50 1.8 40.0 22.2 50.0 0.3 2
B. Rogers 4 16.8 4.0 3.0 0.5 0.30 1.30 1.3 71.4 100.0 38.5 0.8 2.3
J. Dykstra 3 11.3 3.0 1.7 0.3 0.30 0.00 0.7 37.5 42.9 0.0 0.7 1
Total 4 0.0 81.5 36.5 14.8 9.50 4.80 13.3 47.8 34.0 62.5 7.8 26.5
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