Guardians' Gabriel Arias: Avoids serious injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Arias was removed from Monday's game against the Royals due to right wrist inflammation, Tim Stebbins of MLB.com reports.
Stebbins notes that Arias was lifted from the matchup as a precaution, so it's fair to consider him day-to-day until more information on the injury comes to light. Angel Martinez could be in line for opportunities at shortstop if Arias is forced to sit for a few days.
