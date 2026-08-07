Last Game
Tue, Mar 10 |
ACCN
vs Wake Forest Demon Deacons (18-17)
- Spectrum Center
ACC Standings
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9:24
Can New QB Darian Mensah Lead Miami to the CFP?
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1:33
NCAAM Highlights: Virginia Tech at No. 13 Virginia (3/7)
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2:56
Buzzer Beaters in College Basketball
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1:08
Early Names To Know In CBB: Neoklis Avdalas
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1:27
Maryland Basketball head coach Buzz Williams explains why he never likes to outstay his welcome at one particular school
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0:40
Freshman Kayl Petersen has an impressive debut at Virginia Tech
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0:58
Megan Duffy is still finding the balance between pace of play and slowing things down at Virginia Tech
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0:51
Matilda Ekh has expanded her game at Virginia Tech
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0:30
Megan Duffy wants to play fast and free basketball at Virginia Tech
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1:57
Megan Duffy introduced as the new Virginia Tech Women's Basketball coach
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0:33
Georgia Amoore impressed with freshmen Carleigh Wenzel, Clara Strack in opening round victory
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0:56
Mike Young explains why Virginia Tech accepted a bid to the NIT Tournament
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0:56
Virginia Tech will have a height advantage over Marshall in the opening round
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3:13
Kenny Brooks talks College GameDay, Senior Day victory over North Carolina
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0:49
Virginia Tech's Robbie Beran talks rivalry win over Virginia
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0:43
Virginia Tech's Tyler Nickel working on becoming a more well-rounded hooper
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0:49
Virginia Tech's Mike Young on Lefty Driesell
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1:15
Virginia Tech HC Mike Young following home victory over Virginia Cavaliers
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0:36
Mike Young after 96-81 loss to North Carolina
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2:11
Kolby Crawford breaks down Virginia Tech's lead in the ACC
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Player Bio
|HT/WT: 6-3, 174 lbs
|Birthplace: Winston-Salem, NC
|Class: Freshman