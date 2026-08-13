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UC San Diego • #5 • G

Emanuel Prospere II

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Last Game

Thu, Mar 12 |
ESP+
@ Northridge Matadors (20-14)
  • Lee's Family Forum
70
Final
80
Game Recap

Big West Standings

Team Conf Overall
UCIRV
 15-5 23-12
HAWAII
 14-6 24-9
CALSD
 12-8 23-11
CSN
 12-8 20-14
CSFULL
 12-8 18-16
UCDAV
 11-9 19-14
UCSB
 11-9 18-14
CPOLY
 10-10 14-19
LNGBCH
 6-14 10-22
UCRIV
 5-15 10-22
CSBAK
 2-18 8-24
Full Standings

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 22.3 8.0 49.4 3.8 3.1

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Player Bio

HT/WT: 6-5, 212 lbs
Birthplace: Miami, FL
Class: Senior