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2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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22.3
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8.0
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49.4
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3.8
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3.1
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Brad Crawford
Player Bio
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HT/WT: 6-5, 212 lbs
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Birthplace: Miami, FL
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Class: Senior