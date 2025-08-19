Cardinals' Jordan Walker: Out again versus righty
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker is not in the lineup for Tuesday's game in Miami.
It marks the second day in a row and the third time over the last five games against right-handed pitching that Walker has been absent from the Cardinals' lineup. Walker -- who is 1-for-18 with eight strikeouts over his last six contests -- will again cede right field to Lars Nootbaar, while Nathan Church receives his third straight start in center field.
