Walker is not in the lineup for Tuesday's game in Miami.

It marks the second day in a row and the third time over the last five games against right-handed pitching that Walker has been absent from the Cardinals' lineup. Walker -- who is 1-for-18 with eight strikeouts over his last six contests -- will again cede right field to Lars Nootbaar, while Nathan Church receives his third straight start in center field.

