Cardinals' Matt Pushard: Could return on homestand
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pushard (knee) could be activated from the 15-day injured list during the Cardinals' May 15-21 homestand, Derrick Goold of the St. Louis Post-Dispatch reports.
Pushard has turned in seven innings of one-run ball with an 8:3 K:BB over his last six rehab appearances, and his 30-day rehab clock expires this week. The Cardinals intend to keep the Rule 5 pick around, so his activation appears imminent. Pushard is coming back from right knee tendinitis.
More News
-
Cardinals' Matt Pushard: Decision looming•
-
Cardinals' Matt Pushard: Several more rehab appearances•
-
Cardinals' Matt Pushard: Cleared for rehab assignment•
-
Cardinals' Matt Pushard: Nearing rehab assignment•
-
Cardinals' Matt Pushard: Back on mound Thursday•
-
Cardinals' Matt Pushard: Brief shutdown period•