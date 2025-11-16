Cavaliers' Jaylon Tyson: Listed out for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tyson (concussion) won't play Monday against the Bucks.
Tyson remains in the concussion protocol and will miss his fourth straight contest. His next chance to play comes Wednesday against the Rockets.
