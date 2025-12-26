default-cbs-image
Tyson closed Thursday's 126-124 loss to the Knicks with 16 points (7-11 FG, 2-4 3Pt), six rebounds, one assist and one steal over 20 minutes.

Even though Evan Mobley and Sam Merrill are healthy again, Tyson doesn't seem like he's going to go away quietly. A 20-minute workload isn't ideal by any means for his fantasy managers, but it may be enough for him to stay afloat.

