Cavaliers' Jaylon Tyson: Strong showing off bench
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tyson closed Thursday's 126-124 loss to the Knicks with 16 points (7-11 FG, 2-4 3Pt), six rebounds, one assist and one steal over 20 minutes.
Even though Evan Mobley and Sam Merrill are healthy again, Tyson doesn't seem like he's going to go away quietly. A 20-minute workload isn't ideal by any means for his fantasy managers, but it may be enough for him to stay afloat.
