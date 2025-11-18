Cavaliers' Sam Merrill: Questionable with hand sprain
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill (hand) is questionable for Wednesday's game against the Rockets.
A sprained right hand is jeopardizing Merrill's chances of suiting up Wednesday. The sharpshooter has started four consecutive games for the Cavaliers, so Dean Wade and De'Andre Hunter would likely be needed to soak up some extra minutes if Merrill is ultimately unable to play against Houston.
