Heat's Kasparas Jakucionis: Listed as questionable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jakucionis (groin) is questionable for Wednesday's game against Denver.
A right groin strain has plagued Jakucionis since training camp, though the questionable designation is an upgrade on his prior statuses. If the Heat give him the green light, the rookie guard would likely be competing with Dru Smith for reserve minutes.
