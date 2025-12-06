Hornets' Moussa Diabate: Won't start Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Diabate won't start Friday against the Raptors.
Ryan Kalkbrenner will rejoin the starting five Friday, pushing Diabate back to the second unit. The big man has averaged 7.4 points and 7.6 rebounds in 22.0 minutes per game over his last five outings off the bench.
