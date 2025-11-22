Hornets' Ryan Kalkbrenner: Headed to locker room
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner is headed to the locker room after appearing to tweak his ankle during Saturday's game against the Clippers, Roderick Boone of The Charlotte Observer reports.
The Hornets have yet to release an update on Kalkbrenner's status, but he can be considered questionable to return. While he's unavailable, Moussa Diabate should see increased usage. Kalkbrenner notched two points, two rebounds and one assist in 11 minutes before leaving the contest in the second quarter.
