Hayes (rest) won't play in Tuesday's preseason game against the Suns, Dave McMenamin of ESPN.com reports.

Hayes, Gabe Vincent, Rui Hachimura and Jarred Vanderbilt will all be in street clothes Tuesday, but Luka Doncic, Austin Reaves and Deandre Ayton are expected to be available for the first half of the Lakers' preseason back-to-back set. Hayes is slated to be the top backup center behind Ayton on Opening Night.

