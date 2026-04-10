Mavericks' Brandon Williams: Ruled out for Friday
By RotoWire Staff
Williams (illness) has been ruled out for Friday's game against the Spurs.
As expected following his doubtful tag, Williams will miss his third consecutive contest while continuing to battle an illness. With Williams sidelined and Klay Thompson also out with an illness, the Mavericks' depth will be severely tested on Friday. Ryan Nembhard, AJ Johnson, and John Poulakidas should all see increased opportunities.
