Mavericks' Brandon Williams: Ruled out Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (lower leg) has been ruled out for Tuesday's game against the Celtics, Eddie Sefko of the Mavericks' official site reports.
As expected, Williams will miss his first game since Jan. 12 due to a lower right leg contusion. Jaden Hardy and Ryan Nembhard are candidates for increased playing time due to Williams being sidelined. His next opportunity to play will come Thursday against the Spurs.
