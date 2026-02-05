Mavericks' Brandon Williams: Won't play vs. Spurs
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (lower leg) is out for Thursday's game against San Antonio, Noah Weber of TheSmokingCuban.com reports.
Williams is in line for a second consecutive absence due to a lower leg bruise. Klay Thompson and Miles Kelly will presumably be asked to step up in Williams' place Thursday night.
More News
-
Mavericks' Brandon Williams: Tagged as questionable Thursday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Ruled out Tuesday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Downgraded to doubtful•
-
Mavericks' Brandon Williams: Questionable for Tuesday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Suffers leg contusion•
-
Mavericks' Brandon Williams: Continues productive stretch•