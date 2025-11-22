Trail Blazers' Donovan Clingan: Questionable for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Clingan is questionable for Sunday's game in Oklahoma City due to a left ankle sprain.
Clingan hasn't missed a game yet this season, and this is his first time making the injury report. We'll have a better idea on his status based on his activity level at Sunday's shootaround, but if he is forced to the sidelines, that would open up minutes for Robert Williams and Duop Reath.
