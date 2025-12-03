Warriors' Trayce Jackson-Davis: Out Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson-Davis (knee) has been ruled out for Tuesday's game against the Thunder.
Jackson-Davis will miss his second consecutive contest due to right knee soreness. The big man's next opportunity to suit up will come Thursday against Philadelphia.
More News
-
Warriors' Trayce Jackson-Davis: Iffy for Tuesday•
-
Warriors' Trayce Jackson-Davis: Won't go Saturday•
-
Warriors' Trayce Jackson-Davis: Heads back to bench•
-
Warriors' Trayce Jackson-Davis: Making first start of season•
-
Warriors' Trayce Jackson-Davis: Excels in garbage time•
-
Warriors' Trayce Jackson-Davis: Sees rare minutes•