Wizards' Bilal Coulibaly: Questionable for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Coulibaly (lower back soreness) is questionable for Saturday's game versus Brooklyn.
The Wizards submitted a lengthy injury report for the front end of this back-to-back set. This could mean a maintenance day is on the table for several key players. Will Riley and Jamir Watkins could see an uptick in minutes if Coulibaly is held out.
