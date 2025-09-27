Lightning's Victor Hedman: Sitting out Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hedman (undisclosed) is unavailable for Saturday's preseason tilt versus Nashville, Eduardo A. Encina of the Tampa Bay Times reports.
Hedman was injured in the opening period Friday game versus Carolina and did not return. The outstanding defenseman had 15 goals and 51 helpers with 133 blocked shots over 79 regular-season contests in 2024-25. He could return as early as Tuesday versus Florida, though the Lightning are in no rush to get him back in the lineup during preseason action.
