default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Hedman (undisclosed) won't play against Vancouver on Sunday, according to Lightning reporter Gabby Shirley.

Hedman will miss his third straight game, but the Lightning hope to get him back for Tuesday's matchup against New Jersey. He has produced 12 assists, 23 shots on net and 28 blocked shots through 15 appearances this season.

More News