Wild's Vladimir Tarasenko: Ready to return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tarasenko (lower body) was activated off injured reserve Saturday, per Michael Russo of The Athletic.
Tarasenko missed seven straight games, but he's slated to serve in a middle-six capacity Saturday against Buffalo. He has two goals and 10 points in 18 appearances with Minnesota in 2025-26. Hunter Haight was reassigned to AHL Iowa in a corresponding move.
More News
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Has resumed skating•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Moved to injured reserve•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Ruled out for Wednesday's game•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Won't play Sunday•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Unavailable Saturday•
-
Wild's Vladimir Tarasenko: Three-point effort in win•