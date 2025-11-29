default-cbs-image
Tarasenko (lower body) was activated off injured reserve Saturday, per Michael Russo of The Athletic.

Tarasenko missed seven straight games, but he's slated to serve in a middle-six capacity Saturday against Buffalo. He has two goals and 10 points in 18 appearances with Minnesota in 2025-26. Hunter Haight was reassigned to AHL Iowa in a corresponding move.

