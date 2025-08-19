Braves' Daysbel Hernandez: Sent back to minors
By RotoWire Staff
• 1 min read
Atlanta optioned Hernandez to Triple-A Gwinnett on Tuesday.
Hernandez has managed a 2.72 ERA in 36.1 innings this season, but a 33:30 K:BB doesn't paint a pretty picture. He'll report to Gwinnett as Atlanta adds a fresh bullpen arm in his place.
