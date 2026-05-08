Cardinals' Pedro Pages: Idle Friday
By RotoWire Staff
Pages isn't in the lineup for Friday's game against San Diego.
Pages will get a breather after going 0-for-14 with five strikeouts over his last four games. Ivan Herrera will handle catching duties Friday while Nolan Gorman works as the DH, opening up third base for Cesar Prieto.
