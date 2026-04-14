Diamondbacks' Taylor Rashi: Demoted to Triple-A
By RotoWire Staff
• 1 min read
Rashi was optioned to Triple-A Reno on Monday, Jody Jackson of Bally Sports Arizona reports.
Rashi will vacate the big-league roster with Merrill Kelly (back) set to make his return from the 15-day injured list Tuesday. Rashi was hit hard during Monday's 9-7 loss to the Orioles, surrendering four runs on three hits and one walk while striking out one over two-thirds of an inning.
