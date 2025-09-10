Mariners' Victor Robles: Idle Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Robles isn't in the lineup for Wednesday's game against the Cardinals.
Robles has gone 5-for-16 with three runs scored in four games since returning from his suspension, but the Mariners will give him a day to rest Wednesday while they send out Dominic Canzone to cover right field.
