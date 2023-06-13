Brazoban was optioned Tuesday to Triple-A Jacksonville, Jordan McPherson of the Miami Herald reports.
Archie Bradley will join the Marlins' bullpen in a corresponding move. Brazoban threw 32 pitches over two innings of relief in Monday's series opener at Seattle and wasn't going to be available for a bit. He holds a 4.01 ERA in 28 appearances this year with Miami.
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