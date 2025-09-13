Marlins' Javier Sanoja: Late addition to lineup Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sanoja has been added to Miami's lineup as the No. 9 hitter and third baseman Saturday.
Sanoja was originally slated to begin on the bench, but he's been called upon to start after Xavier Edwards was scratched due to right wrist discomfort. With Sanoja entering the lineup at the hot corner, Maximo Acosta is sliding over to second base.
More News
-
Marlins' Javier Sanoja: Yielding to Acosta in series finale•
-
Marlins' Javier Sanoja: Taking seat in series opener•
-
Marlins' Javier Sanoja: Makes history in loss•
-
Marlins' Javier Sanoja: Drawing third start in four games•
-
Marlins' Javier Sanoja: Power surge continues•
-
Marlins' Javier Sanoja: Goes deep twice in tight win•