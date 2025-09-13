default-cbs-image
Sanoja has been added to Miami's lineup as the No. 9 hitter and third baseman Saturday.

Sanoja was originally slated to begin on the bench, but he's been called upon to start after Xavier Edwards was scratched due to right wrist discomfort. With Sanoja entering the lineup at the hot corner, Maximo Acosta is sliding over to second base.

