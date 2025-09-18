Marlins' Xavier Edwards: Remains out of lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Edwards (wrist) is not in the lineup for Thursday's game against the Rockies.
Edwards is set to miss his fifth straight game due to right wrist soreness. Javier Sanoja is starting at second base and batting ninth against Colorado right-hander Tanner Gordon. Miami begins a three-game series with the Rangers on Friday.
More News
-
Marlins' Xavier Edwards: Sitting fourth straight•
-
Marlins' Xavier Edwards: Sitting again Tuesday•
-
Marlins' Xavier Edwards: Not in Sunday's lineup•
-
Marlins' Xavier Edwards: Scratched from Saturday's lineup•
-
Marlins' Xavier Edwards: Snaps out of slump vs. Nats•
-
Marlins' Xavier Edwards: Out of Saturday's lineup•