Marlins' Xavier Edwards: Scratched from Saturday's lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Edwards has been removed from Saturday's lineup due to right wrist discomfort, Daniel Alvarez-Montes of ElExtraBase.com reports.
Edwards was initially penciled in as Miami's leadoff hitter and starter at second base, but he'll instead begin the contest on the bench. It's not clear if he may be available to enter later in the game. Miami should release an updated lineup shortly.
