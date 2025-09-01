Orioles' Colton Cowser: Sitting Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Cowser is out of the lineup for Monday's game in San Diego.
Cowser had started 14 straight contests upon his return from a concussion Aug. 17, but he'll get a day off for the Orioles' series opener versus the Padres. Dylan Carlson will start in center field and bat sixth Monday.
More News
-
Orioles' Colton Cowser: Continues to heat up with homer•
-
Orioles' Colton Cowser: Reaches thrice in win•
-
Orioles' Colton Cowser: Making return from concussion•
-
Orioles' Colton Cowser: Hopeful for Sunday return•
-
Orioles' Colton Cowser: Will not return when first eligible•
-
Orioles' Colton Cowser: Dealing with concussion•